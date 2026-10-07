Tay vợt Nguyễn Thùy Linh săn vé Olympic

K HÔNG NGỪNG NỖ LỰC

Nguyễn Thùy Linh là tay vợt nữ VN gặt hái thành công nhất từ trước đến nay với đỉnh cao sự nghiệp là vươn lên hạng 18 thế giới (tháng 7.2025). Cô từng 3 lần vô địch giải cầu lông ở cấp độ BWF Super 100, 5 lần vào chung kết BWF World Tour Super 300. Nguyễn Thùy Linh cũng 3 lần liên tiếp góp mặt tại ASIAD, 2 lần liên tiếp tham dự Olympic diễn ra 4 năm 1 lần.

Tại ASIAD 20 vừa qua, Nguyễn Thùy Linh được miễn vòng đầu, sau đó đánh bại tay vợt Wiryawan (Indonesia) giành quyền vào vòng 16 tay vợt xuất sắc nhất ở nội dung đơn nữ. Trước tay vợt hạng 4 thế giới Chen Yu Fei (Trung Quốc) rất mạnh, Nguyễn Thùy Linh dù có 1 ván thắng nhưng chấp nhận thua cuộc 1-2 và dừng bước ở vòng 16.

Nguyễn Thùy Linh ảnh: Độc Lập

Cần biết, môn cầu lông ở ASIAD được ví như Olympic thu nhỏ bởi các cường quốc cầu lông như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Thái Lan đều góp mặt. Vì thế, việc tiến đến vòng 16 tay vợt hàng đầu của ASIAD 20, dừng bước trước đương kim hạng 4 thế giới Chen Yu Fei là nỗ lực đáng được ghi nhận của Nguyễn Thùy Linh.

Sau ASIAD 20 vừa qua tại Nhật Bản, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: "Thành công không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc trên sân mà là kết quả của quá trình tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện. Mỗi buổi tập là cơ hội để mình nâng cao kỹ thuật. Mỗi trận đấu là một lần thử sức với những đối thủ và thử thách mới. Mỗi giải đấu lại mang đến trải nghiệm giúp mình trưởng thành trên hành trình theo đuổi cầu lông".

M ỤC TIÊU MỚI

Luôn nghĩ về những điều tích cực, chăm chỉ luyện tập, thi đấu cho mục tiêu mới, vì thế ngay sau ASIAD 20, Nguyễn Thùy Linh lại lên đường du đấu ở châu Âu. Theo lịch trình, Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu 2 giải liên tiếp là Arctic mở rộng tại Phần Lan từ ngày 6 - 11.10 và Đan Mạch mở rộng từ ngày 13 - 18.10.

Tại giải Arctic mở rộng nằm trong hệ thống BWF World Tour Super 500 có tổng tiền thưởng 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng), Nguyễn Thùy Linh (hạng 30 thế giới) chạm trán với tay vợt Yeo Jia Min (Singapore, hạng 46 thế giới) ở vòng 1. Đối thủ này từng thắng 5, thua 1 trong 6 lần chạm trán với Nguyễn Thùy Linh. Bị đánh giá thấp hơn nhưng tay vợt số 1 VN dồn quyết tâm "phá dớp" trước Yeo Jia Min.

Trong khi đó, giải Đan Mạch mở rộng thuộc BWF World Tour Super 750, có tổng tiền thưởng lên tới 950.000 USD (khoảng 24 tỉ đồng). Tại giải đấu này, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt Thái Lan Ratchanok Intanon (hạng 5 thế giới) ngay trận đầu tiên. Đáng chú ý trong 4 lần chạm trán với Ratchanok Intanon, Nguyễn Thùy Linh có 2 trận thắng và thua sít sao ở 2 trận còn lại. Vì thế cô được kỳ vọng thi đấu tốt, tiến sâu tại Đan Mạch.

Với mục tiêu giành vé tham dự Olympic Los Angeles vào năm sau, Nguyễn Thùy Linh nỗ lực thi đấu quốc tế nhằm tích lũy điểm, duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Dự kiến sau chuyến du đấu châu Âu, Nguyễn Thùy Linh sẽ về nước thi đấu cho đơn vị Đồng Nai tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra ở TP.HCM vào tháng 11.



