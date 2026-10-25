Toan tính của thầy Kim

Khó khăn bủa vây

Đội tuyển VN chắc chắn sẽ không thể có sự góp mặt của Xuân Son, Hoàng Hên cho đợt tập trung tháng 11, và khả năng Tài Lộc được triệu tập cũng rất mong manh vì vấn đề thể trạng. Kể từ khi cánh cửa nhập tịch được mở rộng với các ngoại binh, lần đầu chúng ta mới gặp một hoàn cảnh éo le và khó khăn như thế này. Hàng công của đội tuyển đã quá quen với những bước chạy mạnh mẽ với lối chơi càn lướt hiệu quả của Xuân Son, đã thích nghi với những pha xử lý kỹ thuật và thông minh của Hoàng Hên, đã sở hữu những pha bóng có tính đột biến cao của Tài Lộc trong những phút thi đấu của hiệp hai. Giờ đây sẽ phải thay đổi, phải làm mới một cách hoàn toàn bằng những phương án nhân sự mới. Điều đó chắc chắn cũng kéo theo những sự điều chỉnh về mặt lối chơi khi HLV Kim Sang-sik buộc phải sử dụng những nhân tố mới trên hàng công.

Văn Hậu có thể được gọi lại đội tuyển VN trong đợt tập trung tháng 11 ẢNH: MINH TÚ

Ngay cả trường hợp Đình Bắc, cho dù không chấn thương, đang có phong độ tốt trong màu áo CLB CAHN, cũng sẽ là câu hỏi khó dành cho thầy Kim trong việc gọi lên và sử dụng như thế nào trong những trận giao hữu sắp tới. Ngôi sao trẻ của bóng đá VN chắc chắn sẽ phải vắng mặt ở 2 trận đầu của Asian Cup 2027 (gặp UAE và Hàn Quốc) vì bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026. Cùng với đó, cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ vẫn "hành hạ" đội tuyển khi Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng phải nghỉ dài hạn; trong khi các trung vệ trẻ thích nghi chậm, sự tiến bộ chưa rõ rệt. Khó khăn bủa vây là những câu hỏi hóc búa mà thầy Kim và các cộng sự phải đi tìm ra câu trả lời và giải pháp xác đáng.

Phải thử nghiệm như thế nào?

Về mặt con người, vì có những nhân tố buộc phải vắng mặt với lý do bất khả kháng như đã nêu ở trên, đợt tập trung lần này thầy Kim nên mở rộng một cách tối đa cho những gương mặt mới. Trong đó sự góp mặt lần đầu của Olaha Mạnh Đức hay sự trở lại của những cái tên đã từng chơi tốt nhưng liên tục vắng mặt trên đội tuyển trong thời gian qua như Tiến Linh, Tuấn Hải - hai cựu binh đội tuyển đã có những nỗ lực đáng kể ở những lượt đấu gần đây tại V-League. Tiến Linh vẫn ra sân đều đặn và giúp CLB CA TP.HCM tạm đứng tốp 5 bảng xếp hạng, còn Tuấn Hải cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho Nam Định. Trình độ, năng lực của 2 cầu thủ đã được kiểm chứng và họ cũng từng góp công cho nhiều chiến tích của đội tuyển dưới thời thầy Kim.

Cùng với đó, phong độ cao của Olaha Mạnh Đức cũng trở thành niềm hy vọng lớn đối với hàng công đội tuyển. Cầu thủ mới nhập tịch này có đầy đủ phẩm chất về tốc độ, sức mạnh và lối chơi càn lướt cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, hoàn toàn có thể tạm thời thay thế cho Xuân Son, Hoàng Hên. Nếu được gọi lên đội tuyển VN, trung phong gốc Nigeria sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập. Trên hàng công, có thể thầy Kim cũng dành thêm thời gian thử nghiệm cho những nhân tố trẻ như Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng. Bộ đôi cầu thủ của CLB CA TP.HCM có màn chào sân chưa thực sự thành công trên đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup, nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để tiếp tục đào tạo và tiến bộ trong tương lai.

Còn ở hàng thủ, người hâm mộ kỳ vọng vào sự xuất hiện của Đỗ Phi Long và Lương Chí Khải cho đợt tập huấn này. Họ đều là những trung vệ có thể hình ấn tượng, khả năng va đập và không chiến cực tốt. Phi Long đã có nhiều bàn thắng cho CAND trong những trận đấu đầu tiên của giải hạng nhất. Bên cạnh đó là sự trở lại của Thành Chung, Văn Hậu. Cầu thủ Việt kiều Adou Minh (CLB CAHN) cũng có cơ hội tiếp tục được thầy Kim trao một suất trên đội tuyển.

Người VN chúng ta có câu "có bột mới gột nên hồ", hy vọng mọi chuyện suôn sẻ để đến tháng 11, BHL có được lực lượng đông đảo và tốt nhất ở thời điểm đấu giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan, trước khi nghĩ đến việc huấn luyện chuyên sâu cho những phương án chiến thuật cụ thể ở Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.