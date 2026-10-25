    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn so với CLB Đà Nẵng ở cuộc chạm trán diễn ra ở vòng 5 của V-League 2026-2027 diễn ra lúc 18 giờ ngày 25.10 trên sân Chi Lăng.

    CLB Hà Nội tiến, CLB Đà Nẵng lùi

    2 trận thua liên tiếp tại vòng 1, 2 khiến CLB Hà Nội xuống nhóm cuối bảng xếp hạng của V-League 2026-2027. Tuy nhiên Hà Nội luôn là đội bóng có thực lực, Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội nhanh chóng trở lại với mạch thắng liên tiếp ở vòng 3, 4 và vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng.

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô- Ảnh 1.

    Văn Quyết cùng CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn so với CLB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra ngày 25.10

    ẢNH: VPF

    Trái ngược với đội bóng thủ đô, CLB Đà Nẵng từng tạo cú sốc với chiến thắng 3-0 trước CLB Nam Định ở vòng 2, tuy nhiên sau đó đội bóng sông Hàn thua đậm 0-3 trước HAGL ở vòng 3. Đến vòng 4 dù chạm trán đối thủ không quá mạnh là CLB Hải Phòng, các học trò HLV Lê Đức Tuấn thi đấu nhạt nhòa, để thua 1-5.

    Xét đối đầu, trong 5 lần đối đầu gần nhất, CLB Đà Nẵng không có chiến thắng nào trước CLB Hà Nội trong thời gian thi đấu chính khi chỉ hòa 1 và thua đến 4 trận. Tuy nhiên trong lần chạm trán gần nhất vào tháng trước chính CLB Đà Nẵng đã loại CLB Hà Nội khỏi Cúp quốc gia khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô- Ảnh 2.

    CLB Đà Nẵng vượt khó trên sân nhà khi chạm trán với CLB Hà Nội

    ẢNH: VPF

    Cũng vì thế HLV Harry Kewell chia sẻ: “Chúng tôi phải so tài Đà Nẵng, đội đã loại chúng tôi khỏi Cúp quốc gia. Vì thế CLB Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực. CLB Hà Nội sẽ tính toán từng trận một, từng ngày một. Bóng đá không chỉ là chiến thuật mà còn là con người, là niềm tin, là câu chuyện của chuẩn bị và thích ứng".

    Dự đoán kết quả trận đấu: CLB Hà Nội thắng CLB Đà Nẵng 3-0.

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


    Tin liên quan

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu

    Những diễn biến hấp dẫn tại vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra hôm nay tạo nên cục diện đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

    Công Phượng chấn thương ‘bí ẩn’, CLB TP.Đồng Nai vỡ trận thua rất đậm CLB Nam Định

    Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

    Khám phá thêm chủ đề

    Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng vs CLB Hà Nội CLB Đà Nẵng vs CLB Hà Nội CLB Đà Nẵng CLB Hà Nội

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận