Dự đoán kết quả CLB Đà Nẵng thua đậm CLB Hà Nội: Khó cản đội bóng thủ đô

CLB Hà Nội tiến, CLB Đà Nẵng lùi

2 trận thua liên tiếp tại vòng 1, 2 khiến CLB Hà Nội xuống nhóm cuối bảng xếp hạng của V-League 2026-2027. Tuy nhiên Hà Nội luôn là đội bóng có thực lực, Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội nhanh chóng trở lại với mạch thắng liên tiếp ở vòng 3, 4 và vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng.

Văn Quyết cùng CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn so với CLB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra ngày 25.10 ẢNH: VPF

Trái ngược với đội bóng thủ đô, CLB Đà Nẵng từng tạo cú sốc với chiến thắng 3-0 trước CLB Nam Định ở vòng 2, tuy nhiên sau đó đội bóng sông Hàn thua đậm 0-3 trước HAGL ở vòng 3. Đến vòng 4 dù chạm trán đối thủ không quá mạnh là CLB Hải Phòng, các học trò HLV Lê Đức Tuấn thi đấu nhạt nhòa, để thua 1-5.

Xét đối đầu, trong 5 lần đối đầu gần nhất, CLB Đà Nẵng không có chiến thắng nào trước CLB Hà Nội trong thời gian thi đấu chính khi chỉ hòa 1 và thua đến 4 trận. Tuy nhiên trong lần chạm trán gần nhất vào tháng trước chính CLB Đà Nẵng đã loại CLB Hà Nội khỏi Cúp quốc gia khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

CLB Đà Nẵng vượt khó trên sân nhà khi chạm trán với CLB Hà Nội ẢNH: VPF

Cũng vì thế HLV Harry Kewell chia sẻ: “Chúng tôi phải so tài Đà Nẵng, đội đã loại chúng tôi khỏi Cúp quốc gia. Vì thế CLB Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực. CLB Hà Nội sẽ tính toán từng trận một, từng ngày một. Bóng đá không chỉ là chiến thuật mà còn là con người, là niềm tin, là câu chuyện của chuẩn bị và thích ứng".

Dự đoán kết quả trận đấu: CLB Hà Nội thắng CLB Đà Nẵng 3-0.

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