Hà Nội Tasco Auto chạm trán Binh chủng Thông tin ở chung kết bóng chuyền quốc gia, lịch thi đấu nóng

CLB Hà Nội Tasco Auto bùng nổ trở lại

Sau chuỗi trận đấu gây thất vọng ở giai đoạn 2, nhất là trận thua bất ngờ trước đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng là CLB Hưng Yên, hôm nay CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bùng nổ trở lại ở bán kết khi đánh bại CLB Hóa chất Đức Giang (HCĐG - Lào Cai).

Phụ công Lê Thanh Thúy tỏa sáng ở bán kết, góp công giúp CLB Hà Nội Tasco Auto vào chung kết ngay mùa giải đầu tiên lên chơi ở giải vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nắm rõ sức mạnh của CLB HCĐG - Lào Cai, nhất là sự nguy hiểm của 2 mũi tấn công từ Trần Thị Bích Thủy và ngoại binh người Thái Lan Kuttika Kaewpin, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chuẩn bị đấu pháp kỹ càng cho các học trò. Nhờ đó CLB Hà Nội Tasco Auto khắc chế hiệu quả lối chơi của đối thủ, trong đó phụ công Lê Thanh Thúy thường xuyên phòng thủ bám chắn hiệu quả. Bên cạnh đó hàng tấn công của CLB Hà Nội Tasco Auto với Bùi Thị Ánh Thảo, ngoại binh người Serbia Brankica phát huy được khả năng.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto khi giành vé vào chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sau chiến thắng 25/21 ở ván đầu, CLB Hà Nội Tasco Auto gặp khó khăn ở ván 2 khi bị đối thủ dẫn khá xa nhưng vùng lên mạnh mẽ, thắng ngược 25/22, nâng tỷ số lên 2-0 trước HCĐG - Lào Cai. Hưng phấn tinh thần, các cô gái CLB Hà Nội Tasco Auto thi đấu bùng nổ ở ván 3, giành chiến thắng 25/17, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0. Vượt qua đội dẫn đầu bảng xếp hạng giúp CLB Hà Nội Tasco Auto giành quyền vào chung kết ngay ở mùa giải đầu tiên thăng hạng.

Đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh gặp chấn thương khiến khó khăn chồng chất với CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở trận bán kết còn lại, CLB Binh chủng Thông tin khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước CLB VTV Bình Điền Long An. Phong độ cao của Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Quỳnh Hương cùng các đồng đội CLB Binh chủng Thông tin khiến các cầu thủ CLB VTV Bình Điền Long An dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể làm nên chuyện. Thất bại của CLB VTV Bình Điền Long An một phần vì thiếu tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy (cô bận thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản). Ở ván hai của trận bán kết, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh lại gặp chấn thương phải rời sân khiến khó khăn thêm chồng chất với CLB VTV Bình Điền Long An.

CLB Binh chủng Thông tin chạm trán Hà Nội Tasco Auto ở chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra ngày mai tại Vĩnh Long ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB Binh chủng Thông tin sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai. Trong khi đó, CLB VTV Bình Điền Long An và HCĐG - Lào Cai sẽ đấu trận tranh hạng ba vào lúc 17 giờ.







