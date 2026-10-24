Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Rất hấp dẫn

Vì sao CLB Hà Nội Tasco Auto sa sút?

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, CLB Hà Nội Tasco Auto thi đấu thăng hoa ở giai đoạn 1 với thành tích toàn thắng cả 7 trận. Tuy nhiên tại giai đoạn 2, đội bóng chuyền nữ thủ đô để thua đến 5 trận, trong đó gây thất vọng khi thất thủ trước đội xếp cuối bảng là CLB Hưng Yên. Kết quả này khiến CLB Hà Nội Tasco Auto rơi xuống hạng tư, phải chạm trán với đội xếp hạng nhất là CLB Hóa chất Đức Giang (HCĐG) - Lào Cai ở trận bán kết 1.

CLB Hà Nội Tasco Auto (20) gặp thách thức lớn ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Ở giai đoạn 2, chúng tôi thiếu vắng tay đập chủ lực Vi Thị Như Quỳnh vì lý do sức khỏe, bên cạnh đó một số trụ cột thi đấu dưới phong độ. Chỉ có libero Nguyễn Khánh Đang và ngoại binh người Serbia Brankica giữ được sự ổn định. Cũng vì thế chúng tôi phải xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các VĐV trẻ trui rèn, đồng thời đảm bảo nền tảng thể lực cho các trụ cột trong cuộc đua đường dài".

Sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất khi gặp CLB HCĐG - Lào Cai ở bán kết nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận đây là thách thức rất lớn với Hà Nội Tasco Auto bởi đối thủ có đội hình đồng đều và có những nhân tố nổi bật. CLB HCĐG - Lào Cai sở hữu phụ công số 1 VN Trần Thị Bích Thủy, bộ đôi ngoại binh người Thái Lan Kuttika Kaewpin, Tichaya Boonlert. Đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Hà dẫn dắt đã thắng 6 trong tổng số 7 trận ở giai đoạn 2, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Ấn tượng CLB Binh chủng Thông tin

CLB Binh chủng Thông tin được đánh giá có phong độ tốt nhất ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia khi thắng 6 trận và chỉ thua 1 trận. Nhờ đó thầy trò HLV Phạm Văn Long vươn lên xếp hạng 2 và chạm trán CLB VTV Bình Điền Long An (hạng ba) ở trận bán kết 2.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh dần lấy lại phong độ, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh phát huy kinh nghiệm, đặc biệt ngoại binh người Mỹ Temi Thomas Ailara thể hiện được đẳng cấp, là chìa khóa mang lại thành công cho CLB Binh chủng Thông tin. Với những gì thể hiện vừa qua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá CLB Binh chủng Thông tin là đội bóng đáng ngại nhất trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch mùa giải năm nay.

Đối thủ của CLB Binh chủng Thông tin ở bán kết là CLB VTV Bình Điền Long An thiếu vắng tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu ở Nhật Bản. Đội bóng do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt cũng để thua đối thủ 0-3 khi chạm trán ở giai đoạn 2. Tuy nhiên CLB VTV Bình Điền Long An vẫn sở hữu nhiều gương mặt chất lượng, là tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa cùng ngoại binh người Mỹ Jess Mruzik. Do đó cuộc tái đấu giữa CLB Binh chủng Thông tin với VTV Bình Điền Long An hứa hẹn gay cấn, hấp dẫn.



