Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

Ấn tượng CLB Binh chủng Thông tin

Hôm nay (21.10) tại Vĩnh Long diễn ra lượt trận áp chót của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 với những diễn biến hấp dẫn, đặc biệt ở trận cầu tâm điểm giữa CLB Binh chủng Thông tin với CLB Ninh Bình.

CLB Binh chủng Thông tin (áo đỏ) giành tấm vé cuối vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với mục tiêu đánh bại CLB Ninh Bình để chốt hạ tấm vé vào bán kết, CLB Binh chủng Thông tin tung ra sân đội hình được đánh giá mạnh nhất. Trong khi đó CLB Ninh Bình buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp nên cũng chơi "tất tay".

Nhập cuộc có phần không tốt vì trạng thái tâm lý khá căng cứng, các cầu thủ Binh chủng Thông tin để CLB Ninh Bình giành chiến thắng 25/20 ở ván đầu. Đó là ván đấu mà đội Binh chủng Thông tin mắc nhiều lỗi bước một, từ đó tấn công không hiệu quả.

CLB Binh chủng Thông tin thể hiện phong độ ấn tượng ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Hoàng Thị Kiều Trinh cùng ngoại binh người Mỹ Temi Thomas Ailara là 2 gương mặt thi đấu nổi bật, giúp CLB Binh chủng Thông tin chiếm lĩnh thế trận, giành chiến thắng 25/17 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1. Sau đó các học trò HLV Phạm Văn Long tiếp tục bùng nổ, giành chiến thắng ở 2 ván tiếp theo với điểm số lần lượt là 25/21, 25/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Ngược dòng vượt qua CLB Ninh Bình giúp CLB Binh chủng Thông tin giành tấm vé cuối vào vòng bán kết. Trước đó 3 đội sớm giành quyền đi tiếp là HCĐG - Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto.

Kết quả của lượt trận cuối diễn ra ngày mai sẽ biết được thứ hạng chính xác của 4 đội có thành tích tốt nhất sau vòng loại, từ đó xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết. Tại bán kết, đội xếp hạng nhất sẽ gặp đội xếp hạng tư, đội xếp hạng nhì gặp đội hạng ba. Nhiều khả năng CLB HCĐG - Lào Cai sẽ gặp Binh chủng Thông tin còn VTV Bình Điền Long An gặp CLB Hà Nội Tasco Auto ở bán kết.

Xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia hôm nay:



