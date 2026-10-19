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    Các CLB bóng chuyền tại Việt Nam thành bại không chỉ tại ngoại binh

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Cả 8 CLB đều chiêu mộ ngoại binh tham dự giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra ở Vĩnh Long, nhưng không phải đội bóng nào cũng thành công.

    Có ngoại binh tiền tỉ vẫn thua

    Với tham vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Thanh Hóa chiêu mộ bộ đôi ngoại binh được đánh giá rất cao là Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan) và Claire Hoffman (Mỹ). Sasipaporn Janthawisut là ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, góp công đầu trên hàng tấn công giúp đội bóng này vô địch châu Á 2026 cũng như trụ hạng ở giải bóng chuyền thế giới Nations League. Trong khi đó, tài năng của tay đập Claire Hoffman cũng được khẳng định khi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ vô địch giải Liên châu Mỹ năm 2026. Được biết, đội bóng xứ Thanh bỏ tiền tỉ thuê 2 ngôi sao này để tranh tài ở giải đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

    Các CLB bóng chuyền tại Việt Nam thành bại không chỉ tại ngoại binh- Ảnh 1.

    CLB Thanh Hóa thi đấu không thành công dù sở hữu 2 ngoại binh chất lượng

    ảnh: Hà Phương

    Sở hữu ngoại binh "sao số" nhưng CLB Thanh Hóa vẫn thi đấu bết bát, chưa nếm mùi chiến thắng sau 4 lượt trận trước Ninh Bình (1-3), VTV Bình Điền Long An (1-3), Binh chủng Thông tin (0-3) và Ngân hàng Công thương (2-3). Cũng vì thế, cánh cửa vào bán kết gần như khép lại với thầy trò HLV Bùi Huy Sơn.

    Nội binh vẫn đóng vai trò then chốt

    Trước không ít chỉ trích từ người hâm mộ nhắm vào mình, Sasipaporn Janthawisut thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đến VN khá muộn nhưng cố gắng hòa nhập với đội bóng. Các đồng đội của tôi cũng nỗ lực hòa nhập với tôi. Tuy nhiên do kỹ thuật mỗi người khác nhau nên vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Dù kết quả có ra sao thì chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chúng tôi vui vì điều đó".

    "Tôi không muốn người hâm mộ hiểu lầm tôi đến VN chỉ vì muốn kiếm tiền. Tôi muốn cống hiến hết khả năng của mình cho CLB đã thuê tôi về đây", ngôi sao bóng chuyền nữ Thái Lan cho biết thêm.

    Các HLV cho biết BTC giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 quy định mỗi CLB được đăng ký 2 ngoại binh nhưng cùng thời điểm chỉ có 1 ngoại binh thi đấu trên sân. Vì thế, ngoại binh dù giỏi đến đâu cũng phải cần bộ khung nội binh đồng đều, chất lượng. Đơn cử tại CLB Thanh Hóa, khoảng cách trình độ giữa ngoại binh và nội binh quá chênh lệch. Từ đó, đội bóng này bị đối thủ gây sức ép từ giao bóng và không thể triển khai tấn công thuận lợi cho ngoại binh dứt điểm.

    Các đội đang trong nhóm đầu bảng xếp hạng như HCĐG - Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin có "công thức" thành công khá giống nhau là sở hữu dàn nội binh chất lượng. Việc có thêm vị trí ngoại binh giỏi càng giúp họ chơi thăng hoa trên mặt trận tấn công. Đó cũng là các đội có sự đầu tư bài bản, xây dựng lực lượng kế thừa tốt và đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN. Nhóm 5 đội bóng kể trên đang cạnh tranh quyết liệt 4 suất vào bán kết, xa hơn là tranh chấp danh hiệu vô địch.

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    Sasipaporn Janthawisut VTV Bình Điền Long An Tasco Auto

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