Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt

CLB Hà Nội Tasco Auto mất ngôi đầu giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

Mạch 8 trận toàn thắng của CLB Hà Nội Tasco Auto bị đứt khi các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ thua cuộc 1-3 trước CLB HCĐG - Lào Cai. Trận thua đầu tiên ở giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 khiến đội bóng thủ đô mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay chính đối thủ là CLB HCĐG - Lào Cai. 2 đội có cùng 8 trận thắng, 1 trận thua nhưng CLB HCĐG - Lào Cai xếp trên nhờ hơn 1 điểm (22 so với 21).

CLB HCĐG - Lào Cai (áo trắng) chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của Hà Nội Tasco Auto ẢNH: HÀ PHƯƠNG

CLB VTV Bình Điền Long An dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng toàn thắng 2 trận ở giai đoạn 2 trước CLB Ngân hàng Công thương và Thanh Hóa. Kết quả này giúp VTV Bình Điền Long An đạt 20 điểm, xếp hạng 3, giữ vững cơ hội tiến vào vòng bán kết.

CLB Ninh Bình cũng có 2 chiến thắng liên tiếp trước CLB Thanh Hóa và Hưng Yên để xếp hạng 4 với 16 điểm. Bám sát phía sau Ninh Bình là CLB Binh chủng Thông tin với 15 điểm. Nhiều khả năng suất cuối vào bán kết sẽ quyết định ở trận đối đầu trực tiếp giữa CLB Ninh Bình với Binh chủng Thông tin.

CLB VTV Bình Điền Long An (trái) vững vàng trong tốp 4 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở cuộc đua trụ hạng, CLB Hưng Yên vẫn chưa nếm mùi chiến thắng tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia. Để thua cả 9 trận (0 điểm), nguy cơ phải xuống hạng hiện rõ với CLB Hưng Yên.

Ngày mai (17.10) diễn ra 4 cặp đấu: Ngân hàng Công thương gặp Hà Nội Tasco Auto (12 giờ), CLB Ninh Bình gặp HCĐG - Lào Cai (14 giờ 30), CLB Thanh Hóa gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ) và CLB VTV Bình Điền Long An gặp CLB Hưng Yên (19 giờ 30). Các trận đấu được phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: