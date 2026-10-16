    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra tại Vĩnh Long với những diễn biến bất ngờ tạo nên biến động trên bảng xếp hạng.

    CLB Hà Nội Tasco Auto mất ngôi đầu giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

    Mạch 8 trận toàn thắng của CLB Hà Nội Tasco Auto bị đứt khi các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ thua cuộc 1-3 trước CLB HCĐG - Lào Cai. Trận thua đầu tiên ở giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 khiến đội bóng thủ đô mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay chính đối thủ là CLB HCĐG - Lào Cai. 2 đội có cùng 8 trận thắng, 1 trận thua nhưng CLB HCĐG - Lào Cai xếp trên nhờ hơn 1 điểm (22 so với 21).

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt- Ảnh 1.

    CLB HCĐG - Lào Cai (áo trắng) chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của Hà Nội Tasco Auto

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    CLB VTV Bình Điền Long An dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng toàn thắng 2 trận ở giai đoạn 2 trước CLB Ngân hàng Công thương và Thanh Hóa. Kết quả này giúp VTV Bình Điền Long An đạt 20 điểm, xếp hạng 3, giữ vững cơ hội tiến vào vòng bán kết.

    CLB Ninh Bình cũng có 2 chiến thắng liên tiếp trước CLB Thanh Hóa và Hưng Yên để xếp hạng 4 với 16 điểm. Bám sát phía sau Ninh Bình là CLB Binh chủng Thông tin với 15 điểm. Nhiều khả năng suất cuối vào bán kết sẽ quyết định ở trận đối đầu trực tiếp giữa CLB Ninh Bình với Binh chủng Thông tin.

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt- Ảnh 2.

    CLB VTV Bình Điền Long An (trái) vững vàng trong tốp 4 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Ở cuộc đua trụ hạng, CLB Hưng Yên vẫn chưa nếm mùi chiến thắng tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia. Để thua cả 9 trận (0 điểm), nguy cơ phải xuống hạng hiện rõ với CLB Hưng Yên.

    Ngày mai (17.10) diễn ra 4 cặp đấu: Ngân hàng Công thương gặp Hà Nội Tasco Auto (12 giờ), CLB Ninh Bình gặp HCĐG - Lào Cai (14 giờ 30), CLB Thanh Hóa gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ) và CLB VTV Bình Điền Long An gặp CLB Hưng Yên (19 giờ 30). Các trận đấu được phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026:

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt- Ảnh 3.

    Tin liên quan

    CLB Hà Nội Tasco Auto bất ngờ thất thủ ở giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

    CLB Hà Nội Tasco Auto bất ngờ thất thủ ở giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

    Mạch toàn thắng của CLB Hà Nội Tasco Auto bị ngắt khi thất thủ trước CLB Hóa chất Đức Giang (HCĐG) - Lào Cai ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

    CLB Binh chủng Thông tin đánh rơi chiến thắng quá đáng tiếc ở giải bóng chuyền nữ quốc gia

    Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia hôm nay: Đại chiến, xem kênh nào?

    Khám phá thêm chủ đề

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 CLB Hà Nội Tasco Auto CLB HCĐG - Lào Cai

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận