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    Lịch trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia: Đại chiến, tranh vé bán kết

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Tấm vé cuối cùng vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 nhiều khả năng được xác định sau trận đấu giữa CLB Binh chủng Thông tin với CLB Ninh Bình diễn ra hôm nay.

    Hấp dẫn CLB Binh chủng Thông tin đấu CLB Ninh Bình

    Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 tại Vĩnh Long đang đi đến lượt trận áp chót của giai đoạn 2. Trước lượt đấu này đã xác định được 3 đội giành quyền vào bán kết là HCĐG - Lào Cai (10 trận thắng, 27 điểm), Hà Nội Tasco Auto (9 trận thắng, 24 điểm), VTV Bình Điền Long An (8 trận thắng, 27 điểm). Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa CLB Binh chủng Thông tin (7 trận thắng, 24 điểm) với CLB Ninh Bình (6 trận thắng, 19 điểm).

    Lịch trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia: Đại chiến, tranh vé bán kết- Ảnh 1.

    CLB Binh chủng Thông tin quyết tâm đánh bại CLB Ninh Bình để giành vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Nếu đánh bại CLB Ninh Bình khi chạm trán lúc 17 giờ hôm nay, CLB Binh chủng Thông tin sẽ giành tấm vé cuối vào bán kết. CLB Binh chủng Thông tin thể hiện phong độ cao ở giai đoạn 2 khi thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận sít sao 2-3 trước Hà Nội Tasco Auto. Vì thế các học trò HLV Phạm Văn Long được đánh giá cao hơn so với CLB Ninh Bình. Trong khi đó, buộc phải thắng để níu kéo cơ hội vào bán kết nên CLB Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng sẽ dốc toàn lực "đại chiến" với CLB Binh chủng Thông tin.

    Bên cạnh cuộc đua giành tấm vé cuối vào bán kết, các đội cũng so kè vị trí trong tốp 4 để thuận lợi ở bán kết. Theo điều lệ, đội xếp hạng nhất sẽ gặp đội xếp hạng tư, đội xếp hạng nhì sẽ gặp đội xếp hạng ba ở bán kết. Vì thế các đội có tính toán để tránh phải gặp đối thủ mạnh ở bán kết và giữ sức cho các trụ cột cho trận đấu then chốt.

    Lịch trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia: Đại chiến, tranh vé bán kết- Ảnh 2.

    CLB Ninh Bình (áo vàng) buộc phải thắng ở lượt trận áp chót hôm nay nhằm níu kéo cơ hội vào bán kết

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Ngoài trận cầu đinh giữa CLB Binh chủng Thông tin với Ninh Bình, hôm nay còn diễn ra 3 cặp đấu hấp dẫn giữa CLB VTV Bình Điền Long An với Hà Nội Tasco Auto (12 giờ), CLB Hưng Yên với Thanh Hóa (14 giờ 30), HCĐG - Lào Cai với Ngân hàng Công thương (19 giờ 30). Các trận đấu phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

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