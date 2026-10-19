Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng, 'giải hạn' cho CLB Thanh Hóa

Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut thể hiện tài năng

Hôm nay (19.10), CLB Thanh Hóa chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn là CLB Hà Nội Tasco Auto và đã có được chiến thắng cách biệt 3-0 nhờ màn tỏa sáng của ngoại binh Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan).

Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut với niềm vui giúp CLB Thanh Hóa có được chiến thắng đầu tiên tại giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trước khi chạm trán với Hà Nội Tasco Auto, CLB Thanh Hóa dù sở hữu 2 ngoại binh tiền tỉ là Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan) và Claire Hoffman (Mỹ) nhưng thi đấu mờ nhạt. Đội bóng xứ Thanh thất thủ 4 trận liên tiếp trước Ninh Bình (1-3), VTV Bình Điền Long An (2-3), Binh chủng Thông tin (0-3), Ngân hàng Công thương (0-3). Kết quả này khiến cánh cửa vào bán kết đóng sập lại với CLB Thanh Hóa và ngoại binh đẳng cấp Sasipaporn Janthawisut nhận nhiều chỉ trích.

CLB Hà Nội Tasco Auto có dấu hiệu hụt hơi ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở trận đấu với Hà Nội Tasco Auto hôm nay, Sasipaporn Janthawisut thi đấu thăng hoa khi ghi 28 điểm (26 điểm tấn công, 2 điểm phát bóng), là cầu thủ ghi nhiều nhất trận. Màn tỏa sáng của ngôi sao bóng chuyền nữ Thái Lan giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 (25/22, 25/23, 25/23) trước Hà Nội Tasco Auto. Chiến thắng này đã "giải hạn" cho CLB Thanh Hóa sau chuỗi thất bại gây thất vọng.

Nguyễn Thị Trà My cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

CLB Hà Nội Tasco Auto sau chuỗi toàn thắng 8 trận đã bộc lộ những bất ổn khi để thua 3 trận ở giai đoạn 2, mất ngôi đầu về tay đội HCĐG - Lào Cai. Tuy đã giành quyền vào bán kết nhưng nếu không cải thiện, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khó đạt mục tiêu đăng quang ở mùa giải năm nay.

Sau chiến thắng trước Hà Nội Tasco Auto, Sasipaporn Janthawisut cùng CLB Thanh Hóa hướng đến mục tiêu trụ hạng ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Hiện đã xác định được 3 đội giành quyền vào bán kết là HCĐG Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa CLB Binh chủng Thông tin với Ninh Bình.

