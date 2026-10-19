    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng, 'giải hạn' cho CLB Thanh Hóa

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    CLB Thanh Hóa đã có được chiến thắng đầu tiên ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 khi ngôi sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut tỏa sáng.

    Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut thể hiện tài năng

    Hôm nay (19.10), CLB Thanh Hóa chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn là CLB Hà Nội Tasco Auto và đã có được chiến thắng cách biệt 3-0 nhờ màn tỏa sáng của ngoại binh Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan).

    Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng, 'giải hạn' cho CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

    Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut với niềm vui giúp CLB Thanh Hóa có được chiến thắng đầu tiên tại giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Trước khi chạm trán với Hà Nội Tasco Auto, CLB Thanh Hóa dù sở hữu 2 ngoại binh tiền tỉ là Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan) và Claire Hoffman (Mỹ) nhưng thi đấu mờ nhạt. Đội bóng xứ Thanh thất thủ 4 trận liên tiếp trước Ninh Bình (1-3), VTV Bình Điền Long An (2-3), Binh chủng Thông tin (0-3), Ngân hàng Công thương (0-3). Kết quả này khiến cánh cửa vào bán kết đóng sập lại với CLB Thanh Hóa và ngoại binh đẳng cấp Sasipaporn Janthawisut nhận nhiều chỉ trích.

    Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng, 'giải hạn' cho CLB Thanh Hóa - Ảnh 2.

    CLB Hà Nội Tasco Auto có dấu hiệu hụt hơi

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Ở trận đấu với Hà Nội Tasco Auto hôm nay, Sasipaporn Janthawisut thi đấu thăng hoa khi ghi 28 điểm (26 điểm tấn công, 2 điểm phát bóng), là cầu thủ ghi nhiều nhất trận. Màn tỏa sáng của ngôi sao bóng chuyền nữ Thái Lan giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 (25/22, 25/23, 25/23) trước Hà Nội Tasco Auto. Chiến thắng này đã "giải hạn" cho CLB Thanh Hóa sau chuỗi thất bại gây thất vọng.

    Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng, 'giải hạn' cho CLB Thanh Hóa - Ảnh 3.

    Nguyễn Thị Trà My cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    CLB Hà Nội Tasco Auto sau chuỗi toàn thắng 8 trận đã bộc lộ những bất ổn khi để thua 3 trận ở giai đoạn 2, mất ngôi đầu về tay đội HCĐG - Lào Cai. Tuy đã giành quyền vào bán kết nhưng nếu không cải thiện, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khó đạt mục tiêu đăng quang ở mùa giải năm nay.

    Sau chiến thắng trước Hà Nội Tasco Auto, Sasipaporn Janthawisut cùng CLB Thanh Hóa hướng đến mục tiêu trụ hạng ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Hiện đã xác định được 3 đội giành quyền vào bán kết là HCĐG Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa CLB Binh chủng Thông tin với Ninh Bình.

    Tin liên quan

    Sao bóng chuyền Thái Lan nêu lý do thi đấu chưa thành công tại Việt Nam

    Sao bóng chuyền Thái Lan nêu lý do thi đấu chưa thành công tại Việt Nam

    Được kỳ vọng lớn nhưng ngôi sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut chưa mang lại thành công cho CLB Thanh Hóa tại giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

    Các CLB bóng chuyền tại Việt Nam thành bại không chỉ tại ngoại binh

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt

    Khám phá thêm chủ đề

    Sao bóng chuyền Thái Lan tỏa sáng Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut Sasipaporn Janthawisut CLB Thanh Hóa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận