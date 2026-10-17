Sao bóng chuyền Thái Lan nêu lý do thi đấu chưa thành công tại Việt Nam

Sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut lên tiếng

Với tham vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, CLB Thanh Hóa chiêu mộ ngôi sao đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Sasipaporn Janthawisut cùng tay đập người Mỹ Claire Hoffman. Tuy nhiên đội bóng này để thua cả 3 trận ở giai đoạn 2 và vòng chung kết đang diễn ra ở Vĩnh Long.

Ngôi sao bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut thi đấu chưa tốt trong màu áo CLB Thanh Hóa ẢNH: CLB BÓNG CHUYỀN THANH HÓA

Ở lượt trận thứ 3 của giai đoạn 2 diễn ra hôm nay, CLB Thanh Hóa thua trắng 0-3 trước CLB Binh chủng Thông tin. Trước đó Sasipaporn Janthawisut cùng đội bóng xứ Thanh thất thủ trước CLB Ninh Bình và CLB VTV Bình Điền Long An.

Trước rất nhiều ý kiến về việc Sasipaporn Janthawisut thi đấu dưới phong độ, ngôi sao đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chia sẻ: "Tôi đến VN khá muộn nhưng tôi cố gắng hòa nhập với đội bóng và các đồng đội của tôi cũng nỗ lực hòa nhập với tôi. Tuy nhiên do kỹ thuật mỗi người khác nhau nên vẫn cần cố gắng hơn. Mọi người đã cố gắng hết sức mình, dù kết quả có ra sao thì chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chúng tôi vui vì điều đó".

CLB Thanh Hóa thua cả 3 trận ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sasipaporn Janthawisut thổ lộ: "Tôi không muốn người hâm mộ hiểu lầm tôi đến Việt Nam chỉ vì muốn kiếm tiền. Tôi muốn cống hiến hết khả năng của mình cho CLB đã thuê tôi về đây. Tôi và các VĐV Thái Lan khác đến Việt Nam đều muốn phát triển thêm khả năng của bản thân, hỗ trợ đội bóng".

Trước khi đến Việt Nam khoác áo CLB Thanh Hóa tranh tài ở vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Sasipaporn Janthawisut thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển Thái Lan. Tay đập 29 tuổi này ghi 151 điểm tại Volleyball Nations League và 115 điểm tại giải vô địch châu Á. Cũng vì thế việc cô thi đấu mờ nhạt trong màu áo CLB Thanh Hóa đã tạo nên những ý kiến trái chiều.

Sau trận thua trước CLB Binh chủng Thông tin hôm nay, CLB Thanh Hóa chỉ mới có 8 điểm, xếp hạng 6 trong tổng số 8 đội góp mặt ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Cánh cửa vào bán kết của Sasipaporn Janthawisut cùng các đồng đội rất hẹp bởi kém đội xếp hạng 4 đến 10 điểm trong khi chỉ còn 4 vòng đấu.

Trong khi đó chiến thắng trước CLB Thanh Hóa giúp CLB Binh chủng Thông tin vươn lên hạng 4 với 18 điểm. Trong khi đó CLB Ninh Bình (16 điểm) rơi xuống hạng 5 sau khi để thua 0-3 trước HCĐG - Lào Cai. HCĐG - Lào Cai dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, Hà Nội Tasco Auto hạng nhì với 24 điểm, VTV Bình Điền Long An xếp hạng 3 với 23 điểm.

Ngày mai (18.10) diễn ra 4 cặp đấu: CLB Ninh Bình gặp Hà Nội Tasco Auto (12 giờ), CLB Thanh Hóa gặp Ngân hàng Công thương (14 giờ 30), VTV Bình Điền Long An gặp HCĐG - Lào Cai (17 giờ) và CLB Hưng Yên gặp Binh chủng Thông tin (19 giờ 30).

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 17.10: