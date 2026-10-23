Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Nảy lửa

Cân tài cân sức ở bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

Những diễn biến bất ngờ ở vòng loại giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia vừa khép lại, qua đó xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết là cuộc chạm trán giữa CLB HCĐG - Lào Cai với CLB Hà Nội Tasco Auto (bán kết 1), CLB Binh chủng Thông tin với CLB VTV Bình Điền Long An (bán kết 2).

CLB Hà Nội Tasco Auto thi đấu không tốt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tại giai đoạn 2, CLB Binh chủng Thông tin thi đấu ấn tượng nhất. Từ việc xếp hạng 4 ở giai đoạn 1, phải cạnh tranh quyết liệt tấm vé vào bán kết, thầy trò HLV Phạm Văn Long bùng nổ với 6 trận thắng, 1 trận thua ở giai đoạn 2, qua đó vươn lên xếp hạng 2. Đối thủ của Hoàng Thị Kiều Trinh cùng các đồng đội ở bán kết là đội xếp hạng 3, CLB VTV Bình Điền Long An. Không có Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu ở Nhật Bản khiến sức mạnh của CLB VTV Bình Điền Long An suy giảm nhưng đội bóng do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt vẫn có những nhân tố chất lượng như Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh cùng ngoại binh người Mỹ Jess Mruzik, sẵn sàng tạo nên trận cầu "nảy lửa", hấp dẫn.

Vòng bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 hứa hẹn gay cấn ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó, từ vị thế dẫn đầu giai đoạn 1 với thành tích toàn thắng 7 trận, CLB Hà Nội Tasco Auto hụt hơi ở giai đoạn 2, rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt gặp thách thức lớn khi chạm trán với CLB HCĐG - Lào Cai, là đội xếp hạng nhất vòng loại. Việc thiếu vắng chủ công Vi Thị Như Quỳnh vì lý do sức khỏe khiến sức mạnh của CLB Hà Nội Tasco Auto suy giảm nhưng đội bóng thủ đô vẫn còn các gương mặt nổi bật như Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo cùng ngoại binh người Serbia Brankica Mihajlovic. Trong khi đó, CLB HCĐG - Lào Cai có phụ công số 1 Việt Nam Trần Thị Bích Thủy cùng ngoại binh Kuttika Kaewpin đang chơi rất hay. Với lực lượng khá cân bằng, CLB Hà Nội Tasco Auto cùng HCĐG - Lào Cai hứa hẹn cống hiến nhiều pha bóng gay cấn.

Bên cạnh vòng bán kết còn diễn ra cuộc đua trụ hạng giữa 4 đội CLB Ninh Bình, CLB Thanh Hóa, CLB Ngân hàng Công thương và CLB Hưng Yên. Với lực lượng bị đánh giá yếu trong nhóm này, CLB Hưng Yên nguy cơ cao phải rớt hạng.

Lịch thi đấu vòng bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 (ngày 24.10, trực tiếp ON Sports):

+HCĐG - Lào Cai gặp Hà Nội Tasco Auto (bán kết 1, 14 giờ 30)

+Binh chủng Thông tin gặp VTV Bình Điền Long An (bán kết 2, 19 giờ 30)