    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Những diễn biến hấp dẫn tại vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra hôm nay tạo nên cục diện đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

    Dù rất nỗ lực CLB TP.Đồng Nai không thể biến lợi thế sân nhà thành điểm tựa khi chạm trán với CLB Nam Định. Để thua đối thủ với tỷ số 0-4 khiến CLB TP.Đồng Nai chưa nếm mùi chiến thắng sau 5 trận (1 hòa, 4 thua). Chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, Nguyễn Công Phượng cùng các đồng đội chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu- Ảnh 1.

    CLB TP.Đồng Nai chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League

    ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

    Trong khi đó, chiến thắng ấn tượng trước CLB TP.Đồng Nai giúp CLB Nam Định đạt 10 điểm (3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua), vươn lên nhì bảng xếp hạng. CLB Nam Định có cùng 10 điểm với CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Tĩnh nhưng xếp trên các đối thủ nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

    Highlight CLB TP.Đồng Nai 0-4 CLB Nam Định: Đội chủ nhà chìm sâu đáy bảng

    Trước đó CLB SLNA vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước CLB HAGL, đạt 11 điểm. CLB Ninh Bình (10 điểm) là đội bóng duy nhất có khả năng lấy lại ngôi đầu từ tay CLB SLNA. Họ sẽ chạm trán với CLB Công an TP.HCM vào ngày mai, trên sân nhà Ninh Bình.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu- Ảnh 2.

    Niềm vui của các cầu thủ CLB Nam Định khi đánh bại CLB TP.Đồng Nai, vươn lên nhì bảng xếp hạng

    ẢNH: NAM ĐỊNH FC

    Trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh giành thắng lợi quan trọng 2-1 trước CLB Hải Phòng. 3 điểm quan trọng này giúp CLB Hà Tĩnh xếp hạng 5 với 10 điểm, chỉ kém 1 điểm so với "người hàng xóm" SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Highlight CLB Hà Tĩnh 2-1 CLB Hải Phòng: Chủ nhà thắng kịch tính, áp sát ngôi đầu

    Ngày mai (25.10) ngoài trận đấu giữa CLB Ninh Bình với CLB Công an TP.HCM còn diễn ra trận đấu còn lại của vòng 5 V-League 2026-2027 giữa CLB Đà Nẵng với CLB Hà Nội. Nếu vượt qua được CLB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, CLB Hà Nội sẽ chiếm vị trí thứ 5 của CLB Hà Tĩnh.

    Bảng xếp hạng vòng 5 V-League ngày 24.10:

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu- Ảnh 3.

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

    Bài toán khó cho ông Kim Sang-sik trước Asian Cup 2027: Gọi hay không gọi nhân sự của CLB CAHN

    Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quan trọng bậc nhất là Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đến lúc này HLV Kim Sang-sik vẫn còn quá nhiều nỗi lo.

    SLNA chiếm đỉnh V-League, HAGL tiếp tục trượt dài

    Dự đoán tỷ số CLB TP.Đồng Nai hòa CLB Nam Định: Công Phượng ghi bàn dẫn trước

    Khám phá thêm chủ đề

    Bảng xếp hạng vòng 5 V-League mới nhất CLB Đồng Nai CLB Nam Định Bảng xếp hạng V-League

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận