Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa thể thoát đáy, HAGL chìm cực sâu

Dù rất nỗ lực CLB TP.Đồng Nai không thể biến lợi thế sân nhà thành điểm tựa khi chạm trán với CLB Nam Định. Để thua đối thủ với tỷ số 0-4 khiến CLB TP.Đồng Nai chưa nếm mùi chiến thắng sau 5 trận (1 hòa, 4 thua). Chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, Nguyễn Công Phượng cùng các đồng đội chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

CLB TP.Đồng Nai chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng V-League ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Trong khi đó, chiến thắng ấn tượng trước CLB TP.Đồng Nai giúp CLB Nam Định đạt 10 điểm (3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua), vươn lên nhì bảng xếp hạng. CLB Nam Định có cùng 10 điểm với CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Tĩnh nhưng xếp trên các đối thủ nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Highlight CLB TP.Đồng Nai 0-4 CLB Nam Định: Đội chủ nhà chìm sâu đáy bảng

Trước đó CLB SLNA vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước CLB HAGL, đạt 11 điểm. CLB Ninh Bình (10 điểm) là đội bóng duy nhất có khả năng lấy lại ngôi đầu từ tay CLB SLNA. Họ sẽ chạm trán với CLB Công an TP.HCM vào ngày mai, trên sân nhà Ninh Bình.

Niềm vui của các cầu thủ CLB Nam Định khi đánh bại CLB TP.Đồng Nai, vươn lên nhì bảng xếp hạng ẢNH: NAM ĐỊNH FC

Trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh giành thắng lợi quan trọng 2-1 trước CLB Hải Phòng. 3 điểm quan trọng này giúp CLB Hà Tĩnh xếp hạng 5 với 10 điểm, chỉ kém 1 điểm so với "người hàng xóm" SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Highlight CLB Hà Tĩnh 2-1 CLB Hải Phòng: Chủ nhà thắng kịch tính, áp sát ngôi đầu

Ngày mai (25.10) ngoài trận đấu giữa CLB Ninh Bình với CLB Công an TP.HCM còn diễn ra trận đấu còn lại của vòng 5 V-League 2026-2027 giữa CLB Đà Nẵng với CLB Hà Nội. Nếu vượt qua được CLB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, CLB Hà Nội sẽ chiếm vị trí thứ 5 của CLB Hà Tĩnh.

Bảng xếp hạng vòng 5 V-League ngày 24.10: