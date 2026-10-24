SLNA chiếm đỉnh V-League, HAGL tiếp tục trượt dài

Tối 23.10, HAGL đánh dấu việc quay trở lại sân nhà Pleiku Arena bằng trận thua 0-2 trước SLNA - đối thủ quen thuộc trong cuộc đua trụ hạng ở các mùa trước.

Nỗi buồn nhân đôi khi Jairo (cựu đội trưởng HAGL mùa trước) đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 57, trước khi Abdel-Amine Trần Đức Vinh ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 ở phút bù giờ. Kết quả này giúp SLNA có 11 điểm, tạm chiếm ngôi đầu V-League. Ngược lại, HAGL rơi xuống khu vực nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ đội sổ sau vòng 5. Điểm lại, HAGL đã thua đến 4 trong 5 trận kể từ đầu giải, sở hữu hàng thủ kém nhất V-League 2026 - 2027 khi đã nhận đến 13 bàn thua (trung bình thủng lưới 2,6 bàn/trận). Thẳng thắn mà nói đây không phải là bất ngờ lớn nếu nhìn vào lực lượng mỏng và thiếu kinh nghiệm của đội bóng phố núi. Mùa bóng này, HAGL đã suy yếu nhiều khi chia tay trung vệ Jairo và Quang Kiệt - 2 mảnh ghép quan trọng mang đến sức mạnh và khả năng không chiến mạnh mẽ.

Vắng Quang Kiệt, Jairo và trước đó là Lý Đức, hàng thủ HAGL hiện đều là những nhân tố có chiều cao rất bình thường. Hình ảnh Jairo bật cao đè hậu vệ HAGL đánh đầu mở tỷ số cho SLNA càng khắc sâu điểm yếu không chiến chắc chắn sẽ bị các đối thủ tập trung khai thác. Ở giữa sân, tiền vệ công thủ toàn diện Marciel rời đi cũng ảnh hưởng đến sức mạnh khu trung tuyến HAGL.

Hàng thủ HAGL lỏng lẻo khiến thủ môn Trung Kiên liên tục đối mặt với sức tấn công mạnh mẽ của SLNA ẢNH: MINH TRẦN

Đến lúc này HAGL đã ghi được 7 bàn/5 trận, thuộc nhóm tầm trung ở V-League 2026 - 2027. Trong đó, tiền đạo Luann Augusto đã có 2 pha lập công, còn Robson Alves, Jacinto Ferreira, Gia Bảo, Thanh Nhân… mỗi người 1 bàn. Thông số cho thấy hàng công HAGL không quá phụ thuộc vào một ai, còn nếu nhìn từ góc độ khác thì họ không có một chân sút đủ mạnh mẽ để dựa vào. Nhưng như phân tích ở trên, vấn đề lớn nhất của HAGL là hàng thủ. Các "sao mai" Quang Huy, Nay Di Đan, Châu Phi… còn rất trẻ và trọng trách gánh vác hàng thủ xem ra khá nặng nề.

Highlight HAGL 0-2 SLNA: Người cũ gieo sầu cho đội bóng phố núi, SLNA tạm vươn lên ngôi đầu V-League

Áp lực đang đè nặng lên đôi vai HLV Lê Quang Trãi. Thực tế, ông Trãi sẽ phải chạy đua với thời gian cho cuộc đua kép: giúp những học trò còn rất trẻ bắt nhịp và trưởng thành với cường độ cao đầy khắc nghiệt của V-League nhưng phải với "học phí" thấp nhất. Kỳ vọng lớn nhất lúc này là bộ tứ ngoại binh Brazil gồm Luann Augusto, Robson Alves, Jacinto Ferreira, Basilo Da Silva sẽ có được sự ăn ý để cùng Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên… làm điểm tựa giúp những "sao mai" HAGL trưởng thành trong gian khó. Đã từng nhiều lần trổ tài lèo lái giúp HAGL vượt qua muôn trùng sóng gió ở các mùa trước, hãy chờ xem liệu lần này HLV Quang Trãi có tiếp tục tạo ra phép màu.

Vào 18 giờ hôm nay 24.10, vòng 5 V-League 2026 - 2027 tiếp tục với 2 cặp đấu thú vị. Trên sân Bình Phước, đội TP.Đồng Nai sẽ dốc hết sức để đánh bại CLB Nam Định nhằm thoát khỏi đáy bảng, trong khi CLB Hà Tĩnh tiếp đón CLB Hải Phòng ở trận đấu hứa hẹn ngang sức, ngang tài.