Dự đoán tỷ số CLB TP.Đồng Nai hòa CLB Nam Định: Công Phượng ghi bàn dẫn trước

Công Phượng vẫn là ngòi nổ hàng công quan trọng của TP.Đồng Nai FC ảnh: TP.Đồng Nai FC

Công Phượng đối đầu Tuấn Anh

Trận đấu giữa TP.Đồng Nai FC và CLB Nam Định trên sân Bình Phước ngày 24.10 không chỉ là bài kiểm tra bản lĩnh hạng nặng cho sức chịu đựng của đội bóng chủ nhà, mà còn mang theo kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bùng nổ và tầm ảnh hưởng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Dù phải đối đầu với một thử thách vô cùng lớn, nhưng với tinh thần đang dần khởi sắc sau khi giành được điểm số lịch sử, TP.Đồng Nai FC hoàn toàn có cơ sở để hướng đến mục tiêu giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà.

Là tân binh V-League, TP.Đồng Nai FC đã khởi đầu mùa bóng mới khá chật vật khi không may liên tục phải đối mặt với hàng loạt đội bóng mạnh như các ứng cử viên vô địch CAHN, Thể Công Viettel và làm khách tại sân Hà Tĩnh rất kén khách.

Nhưng sau 3 trận thua, ánh sáng hy vọng đã đến với TP. Đồng Nai FC nhờ có điểm số đầu tiên từ trận hòa tại Bắc Ninh. Dù vẫn chưa có bàn thắng, nhưng điểm số đầu tiên đem lại sự khích lệ rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

TP.Đồng Nai FC hòa Bắc Ninh FC ảnh: TP.Đồng Nai FC

Hơn cả một điểm số đơn thuần, kết quả này là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp cởi bỏ áp lực nặng nề đang đè nén lên đôi chân của các cầu thủ. Hàng thủ TP.Đồng Nai FC đã điềm tĩnh bọc lót tốt hơn, thi đấu kỷ luật, tập trung và lăn xả hơn ở những thời khắc quyết định.

Với điểm tựa tâm lý quan trọng này, tập thể TP.Đồng Nai FC đang hừng hực khí thế trở về sân nhà để thiết lập một thế trận chặt chẽ dù sẽ phải đón tiếp CLB Nam Định - một ông lớn có thực lực hàng đầu V-League.

Để có thể giành điểm trước một đối thủ mạnh như Nam Định, chỉ phòng ngự ngoan cường thôi là chưa đủ. TP.Đồng Nai FC cần phải biết cách trừng phạt những sai lầm của đối phương, và niềm hy vọng số một trên hàng công không ai khác chính là Nguyễn Công Phượng.

Việc trở lại V-League sau gần 4 năm vắng bóng đang đặt lên vai tiền đạo xứ Nghệ vô vàn những áp lực và kỳ vọng. Trải qua 4 vòng đầu tiên, Công Phượng vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho riêng mình trong cảnh hàng công của đội nhà vẫn "tịt ngòi".

CLB Nam Định đang tìm lại phong độ cao sau chiến thắng 2-0 tại Thanh Hóa ảnh: CLB Nam Định

Thế nhưng, bản lĩnh của một ngôi sao thường được thể hiện rõ nhất vào lúc đội bóng bị dồn vào thế khó. Đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và khả năng tạo đột biến của Công Phượng vẫn luôn là một thứ vũ khí đáng gờm mà bất kỳ hàng thủ nào cũng phải e dè.

Trận đối đầu mang tính bước ngoặt với CLB Nam Định tới đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để cựu tuyển thủ quốc gia này khẳng định lại giá trị của bản thân, nhất là khi đối mặt với những người thân cũ ở HAGL như Tuấn Anh.

Trước một đối thủ có xu hướng dâng cao tấn công để tìm kiếm chiến thắng, khoảng trống lộ ra phía sau lưng các hậu vệ Nam Định sẽ là đất diễn lý tưởng cho những pha rê dắt, quấy rối và bứt tốc của anh và tất nhiên là kỹ năng đá phạt rất cừ.

Dù Công Phượng trực tiếp tung ra cú sút kết liễu hay chỉ đóng vai trò thu hút sự chú ý của đối phương để mở ra không gian cho đồng đội, dấu ấn của anh sẽ là chìa khóa then chốt giúp TP.Đồng Nai FC tạo nên sự khác biệt.

CLB Nam Định được đánh giá vượt trội hơn về chất lượng con người và chiều sâu đội hình. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhờ tinh thần lên cao sau chiến thắng 2-0 tại Thanh Hóa và trước đó cầm hòa đội đầu bảng Ninh Bình FC 1-1.

Tuy nhiên, V-League luôn ẩn chứa những bất ngờ khó đoán. Một tập thể khi được giải tỏa tâm lý, tinh thần không còn gì để mất cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài sân nhà hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

TP.Đồng Nai FC sẽ chủ động lối chơi phòng ngự phản công, cố gắng duy trì cự ly đội hình để làm nản lòng các mũi nhọn của đối phương. Họ từng làm rất tốt điều này trong trận mở màn V-League, trước khi để Thể Công Viettel bất ngờ ghi bàn từ pha tạt bóng chớp nhoáng.

Sự kiên nhẫn và tập trung sẽ là yêu cầu cao nhất mà HLV Nguyễn Việt Thắng đặt ra cho các học trò, trong lúc chờ khoảnh khắc lóe sáng xuất thần của Công Phượng để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đang được đẩy lên cao trào, tân binh của V-League là TP.Đồng Nai FC có đủ bản lĩnh và sự lì lợm để buộc đội khách phải chia điểm trong một trận cầu kịch tính.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1. Công Phượng mở tỷ số