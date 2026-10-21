Thể Công Viettel thua triền miên, rơi vào tâm bão: Đua trụ hạng cùng HAGL

5 trận không biết mùi chiến thắng

Sự kỳ vọng đặt vào Thể Công Viettel mùa giải 2026-2027 là rất lớn sau khi họ làm mới lực lượng với khoảng 10 bản hợp đồng mới. Mọi thứ ngỡ như đã đi đúng hướng khi đội bóng ngành quân đội khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng 2-0 trước CLB TP.Đồng Nai. Thế nhưng, đó lại là điểm sáng duy nhất trước khi họ trượt dài tính đến thời điểm này.

Trận thua 0-1 trước CLB Công an TP.HCM hôm 19.10 đã nối dài mạch trận không biết mùi chiến thắng của thầy trò ông Popov lên con số 5 trên mọi đấu trường (3 trận V-League và 2 trận tại Cúp C2 châu Á), trong đó có đến 4 thất bại. Đối với một tập thể được đầu tư bài bản và mang trên mình mục tiêu vô địch, chuỗi kết quả này rõ ràng không thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong chuỗi không thắng đó, người hâm mộ Thể Công Viettel có lẽ vẫn chưa nuốt trôi trận thua 1-3 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều như CLB Hà Tĩnh.

Ghế HLV của ông Velizar Popov đang lung lay dữ dội, khi Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Popov bị bắt bài

Về mặt lối chơi, "đặc sản" phòng ngự phản công của HLV Popov dường như đã không còn gây bất ngờ và bị các đối thủ bắt bài. Khi đụng độ những đội bóng chơi lùi sâu nhường sân, Thể Công Viettel lập tức tỏ ra lúng túng trong việc áp đặt thế trận. Việc dâng cao tấn công trong bế tắc cũng vô tình để lộ khoảng trống ở hàng thủ, biến họ thành nạn nhân của những đòn hồi mã thương.

Bên cạnh lối chơi thiếu đột biến, màn trình diễn thiếu hiệu quả của hàng công cũng là nguyên nhân chính khiến Thể Công Viettel trải qua chuỗi kết quả không tốt. Dù cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn, khâu dứt điểm cuối cùng lại thiếu sắc bén. Những ngoại binh được kỳ vọng như Ribamar liên tục bỏ lỡ các cơ hội rõ rệt trong vòng cấm. Trong khi đó, Rimario không còn duy trì được sự nhạy bén của một "tay săn bàn" khét tiếng như thời kỳ đỉnh cao.

Song, nguyên nhân dù đến từ sự thích ứng của đối thủ hay sự vô duyên của các tiền đạo, HLV Popov với vai trò thuyền trưởng chắc chắn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Chính vị HLV người Bulgaria cũng đã thẳng thắn nhìn nhận điều này trong cuộc họp báo trên sân Bình Dương sau trận thua CLB Công an TP.HCM hôm 19.10.

Khác với cá tính thường thấy, ông Popov chọn cách "tránh bão" trước các quyết định của trọng tài để tập trung vào vấn đề chuyên môn. Ông thừa nhận rằng, trong một thế trận mà đội bóng ngành quân đội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, việc không thể dứt điểm thành công cùng những sai lầm chiến thuật đã khiến Thể Công Viettel phải trả giá, và trách nhiệm đó thuộc về ban huấn luyện.

Lối chơi làm nên tên tuổi của ông Popov khi còn ở CLB Thanh Hóa giờ đã không còn hiệu quả. Chiếc ghế của vị thuyền trưởng người Bulgaria đang lung lay dữ dội. Ông cần phải nhanh chóng tìm ra lời giải để cải thiện sự hiệu quả của hàng công và làm mới lối chơi trong những vòng đấu tới.

Riêng tại V-League, Thể Công Viettel đã thua 3 trận liên tiếp, lần lượt trước CLB Công an Hà Nội (0-1), CLB Hà Tĩnh (1-3) và CLB Công an TP.HCM (0-1). Chuỗi thất bại này khiến thầy trò ông Popov rơi xuống đứng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Lúc này, Thể Công Viettel mới có 3 điểm và hiệu số -2. Đội bóng ngành quân đội dù được đánh giá cao nhưng ở thời điểm này lại đang so kè với những đội tốp dưới như HAGL (3 điểm, hiệu số -4), CLB Đà Nẵng (3 điểm, hiệu số -5) và CLB TP.Đồng Nai (1 điểm, hiệu số -6) trong cuộc đua trụ hạng.

