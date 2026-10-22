Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam thay đổi mạnh, Đình Bắc và Tiến Linh lần đầu song tấu?

Hai tiền đạo của hai thế hệ

Nguyễn Tiến Linh lẫn Nguyễn Đình Bắc là hai tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, được đào tạo ở trong nước. Tiến Linh là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn còn sung sức, vẫn còn đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Đình Bắc là đại diện cho thế hệ cầu thủ mới đang vươn lên mạnh mẽ, đủ sức gánh vác những trọng trách quan lớn cho bóng đá nước nhà.

Tiến Linh (22) giàu kinh nghiệm, biết cách tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng, trước các đối thủ mạnh Ảnh: Ngọc Linh

Điều đáng chú ý, dù là những tiền đạo hàng đầu của bóng đá nội khoảng chục năm qua, nhưng Đình Bắc và Tiến Linh chưa có nhiều cơ hội đá cặp với nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thời điểm Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ nhất ở các kỳ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ASEAN Cup 2022 (giành danh hiệu đồng vua phá lưới với 6 bàn thắng, ngang Teerasil Dangda của Thái Lan) và ASEAN Cup 2024, Đình Bắc chỉ là gương mặt còn rất trẻ.

Đến khi Đình Bắc dần "chiếm sóng" ở đội tuyển quốc gia, lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, cũng như giành danh hiệu đồng vua phá lưới giải đấu này (5 bàn thắng, ngang với Nguyễn Xuân Son), Tiến Linh đang trong giai đoạn sa sút phong độ.

Khả năng bổ khuyết cho nhau

Sau khi vắng mặt tại ASEAN Cup 2026, Tiến Linh tiếp tục không có tên trong thành phần tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Khi đó, HLV Kim Sang-sik muốn dành cơ hội thử nghiệm trung phong Việt kiều Williams Minh Hoàng. Tuy nhiên, ở thời điểm Tiến Linh vắng mặt, người ta mới thấy rõ giá trị của tiền đạo này. Williams Minh Hoàng dù được đánh giá có rất nhiều triển vọng, nhưng riêng ở thời điểm hiện tại, cầu thủ Việt kiều Anh vẫn chưa sánh được với Tiến Linh về kỹ năng dứt điểm, bản năng "đánh hơi" cơ hội trước khung thành đối phương. Williams Minh Hoàng chưa biết cách chọn đúng vị trí thuận lợi nhất để có thể dứt điểm ghi bàn, như cách Tiến Linh có thể làm.

Lối chơi của Đình Bắc có thể bổ khuyết cho Tiến Linh Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với bóng đá Việt Nam hiện nay, nếu không tính Xuân Son, không còn trung phong nào khác sắc bén và giàu bản lĩnh hơn Tiến Linh ở các trận đấu quốc tế lớn. Giờ đây, Xuân Son đang chấn thương, còn Tiến Linh đã dần tìm lại phong độ tốt, đây có thể là lúc Tiến Linh quay lại đội tuyển quốc gia, làm nhiệm vụ săn bàn cho đội tuyển.

Triển vọng để Tiến Linh đá cặp tiền đạo với Đình Bắc, ở 2 trận giao hữu quốc tế, gặp đội tuyển Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11, rất cao. Khi đó, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước sẽ được kiểm chứng mức độ ăn ý của 2 tiền đạo nổi tiếng này khi họ đứng cạnh nhau. Đình Bắc mạnh về tốc độ, kỹ thuật, năng lực di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Còn Tiến Linh mạnh ở khả năng chọn vị trí, anh sẽ tận dụng chính những khoảng trống do Đình Bắc tạo ra, từ đó Tiến Linh sẽ chiếm lĩnh không gian và săn bàn.

Ở chiều ngược lại, danh tiếng của Tiến Linh sẽ buộc các hậu vệ đối phương chú ý đến anh. Tiến Linh giỏi làm tường, anh có thể thu hút các hậu vệ rồi trả bóng ra rìa vùng cấm địa, hoặc "nhả" bóng về phía sau cho Đình Bắc băng lên dứt điểm. Về lý thuyết, 2 tiền đạo Tiến Linh và Đình Bắc có khả năng bổ khuyết cho nhau. Giờ là lúc chờ đợi sự kết hợp thực tế của họ trên sân cỏ.