Lịch thi đấu V-League mới nhất: Cực hấp dẫn, ngôi đầu dễ đổi chủ nếu CLB CAHN không thua Thanh Hóa

Sau khi giành ngôi đầu đầy kịch tính, CLB Ninh Bình bước vào vòng 5 V-League 2026-2027 với nhiệm vụ bảo vệ vị trí trước sự bám đuổi của các đối thủ. Đương kim vô địch CLB CAHN cũng quyết tâm trở lại đường đua sau thất bại ở trận derby thủ đô.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng khiến mỗi trận đấu đều có thể tạo ra những thay đổi đáng kể, từ cuộc cạnh tranh ngôi đầu đến cuộc chiến thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Ảnh: FPT PLAY

CLB CAHN có cơ hội đòi lại ngôi đầu

Trận đấu sớm nhất vòng 5 diễn ra giữa CLB CAHN (9 điểm) và CLB Thanh Hóa (6 điểm). Cả 2 đội đều vừa nhận thất bại ở vòng 4. CLB CAHN đánh mất ngôi đầu sau trận thua CLB Hà Nội 1-2, trong khi CLB Thanh Hóa thất bại 0-2 trước CLB Nam Định ngay trên sân nhà.

Ảnh: FPT PLAY

CLB CAHN có cơ hội tạm đòi lại ngôi đầu ở trận đấu sớm vòng 5 V-League ẢNH: MINH TÚ

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, thầy trò HLV Mano Polking có cơ hội tạm thời trở lại vị trí số 1, qua đó gây sức ép lên CLB Ninh Bình. Tuy nhiên, lịch thi đấu trên nhiều mặt trận buộc CLB CAHN phải tính toán thể lực và duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những tình huống chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa nhiều khả năng lựa chọn lối chơi thận trọng, giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội phản công. Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Thanh Hóa diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 22.10.

HAGL gặp đối thủ bất bại, Thể Công Viettel quyết chặn đà sa sút

CLB HAGL (3 điểm) tiếp đón CLB Sông Lam Nghệ An (8 điểm) sau thất bại 3-4 trước CLB Ninh Bình. Dù trắng tay, đội bóng phố núi vẫn cho thấy khả năng gây khó khăn cho các đối thủ mạnh nhờ những tình huống tấn công hiệu quả. Trở về sân nhà, HAGL cần chuyển những tín hiệu tích cực thành điểm số, bởi thêm một thất bại sẽ khiến sức ép gia tăng.

Trong khi đó, CLB Sông Lam Nghệ An vẫn bất bại sau 4 vòng với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trên sân CLB Hà Tĩnh cho thấy đội bóng xứ Nghệ cần cải thiện khả năng bảo vệ lợi thế. Trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra lúc 17 giờ ngày 23.10.

Vòng 5 V-League 2026-2027: Nóng cuộc đua ngôi đầu

Ở trận đấu còn lại, CLB Thể Công Viettel (3 điểm) tiếp CLB Bắc Ninh (4 điểm). Thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM khiến đội bóng áo lính trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Thầy trò HLV Popov đang chịu áp lực phải tìm lại hiệu quả trong lối chơi và sự tự tin. Điều CLB Thể Công Viettel cần lúc này là khả năng chuyển ưu thế kiểm soát bóng thành những cơ hội rõ ràng, đồng thời tránh nóng vội trước sức ép phải thắng.

Phía bên kia, CLB Bắc Ninh vừa hòa CLB TP.Đồng Nai 0-0. Dù là tân binh, đội bóng Kinh Bắc vẫn có cơ sở hướng đến kết quả tích cực nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng những khoảng trống khi đối thủ đẩy cao đội hình. Trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và Bắc Ninh diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 23.10.

Nam Định hướng đến 3 điểm, Ninh Bình bảo vệ ngôi đầu

Tân binh CLB TP.Đồng Nai (1 điểm) tiếp đón CLB Nam Định (7 điểm) trong bối cảnh hàng công vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 vòng.

Trận hòa 0-0 trước CLB Bắc Ninh giúp đại diện Đông Nam bộ chấm dứt chuỗi toàn thua, nhưng thử thách lần này lớn hơn nhiều khi đối thủ vừa đánh bại CLB Thanh Hóa 2-0 trên sân khách. Với chất lượng hàng công và khả năng kiểm soát thế trận, CLB Thép Xanh Nam Định được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, CLB TP.Đồng Nai cần phát huy khả năng phòng ngự và tận dụng những tình huống phản công nếu muốn giành điểm. Trận đấu giữa CLB TP.Đồng Nai và CLB Nam Định diễn ra lúc 18 giờ ngày 24.10.

Ở trận đấu còn lại, CLB Hà Tĩnh (7 điểm) gặp CLB Hải Phòng (6 điểm). Đội bóng núi Hồng vừa hòa CLB Sông Lam Nghệ An 2-2, còn CLB Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 5-1 ngay trên sân CLB SHB Đà Nẵng.

Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến cuộc đối đầu này có ý nghĩa trực tiếp đến vị trí của cả 2 đội trên bảng xếp hạng. CLB Hà Tĩnh cần duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa trước đối thủ đang hưng phấn. Về phía CLB Hải Phòng, dù hàng công thi đấu hiệu quả, việc để thủng lưới ở cả 4 vòng đầu vẫn là vấn đề cần cải thiện. CLB Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng sẽ chạm trán lúc 18 giờ ngày 24.10.

SHB Đà Nẵng vừa trải qua trận thua đáng quên ẢNH: ĐÔNG NGHI

CLB Đà Nẵng (3 điểm) tiếp đón CLB Hà Nội (6 điểm) trong bối cảnh 2 đội có phong độ trái ngược. Đội bóng sông Hàn vừa thua đậm CLB Hải Phòng 1-5 và đã nhận tới 8 bàn thua trong 2 thất bại gần nhất. Trong khi đó, CLB Hà Nội giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau khi đánh bại đương kim vô địch CLB CAHN 2-1. Với phong độ hiện tại, thầy trò HLV Harry Kewell được đánh giá cao hơn. Ngược lại, CLB Đà Nẵng cần nhanh chóng củng cố hàng phòng ngự nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khó khăn. CLB Đà Nẵng sẽ tiếp đón CLB Hà Nội lúc 18 giờ ngày 25.10.

Liệu CLB Hà Nội có thể tiếp đà hưng phấn sau trận thắng nhà đương kim vô địch ẢNH: MINH TÚ

Tâm điểm của vòng 5 là cuộc đối đầu giữa CLB Ninh Bình (10 điểm) và CLB Công an TP.HCM (7 điểm). Chiến thắng 4-3 trước HAGL giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy bản lĩnh vượt khó khi thi đấu thiếu người và từng bị dẫn bàn. Tuy nhiên, việc để thủng lưới tới 3 bàn cũng đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự.

Ở phía đối diện, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy sự ổn định ngày càng rõ nét. Chiến thắng 1-0 trước CLB Thể Công Viettel giúp đội bóng này thêm tự tin trước chuyến làm khách. Nếu giành chiến thắng, CLB Công an TP.HCM sẽ bắt kịp đối thủ về điểm số. Ngược lại, 3 điểm sẽ giúp CLB Ninh Bình củng cố vị trí dẫn đầu và tạo thêm khoảng cách với nhóm bám đuổi. CLB Ninh Bình sẽ tiếp đón CLB Công an TP.HCM lúc 18 giờ ngày 25.10.

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