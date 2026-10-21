Cuộc đua vô địch V-League kịch tính hơn nhờ một cuộc đua khác

Nỗi lo của CLB CAHN

Mùa giải 2025-2026, Alan Grafite là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp CLB CAHN đăng quang ngôi vô địch V-League. Chân sút người Brazil ghi tới 16 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới một cách thuyết phục, bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau. Anh cũng chính là một trong những cầu thủ hay nhất mùa trước.

Alan liệu có sớm bùng nổ trở lại? ẢNH: CLB CAHN

Mùa này, Alan ghi 2 bàn sau 4 trận tại V-League mùa này. Thực tế, đó không phải con số kém thuyết phục. Tuy nhiên, giữa thời điểm nhiều ngoại binh khác tỏa sáng rực rỡ, việc Alan chưa bùng nổ là tín hiệu có phần đáng lo với CLB CAHN. Khi đội bóng ngành công an phải căng mình thi đấu ở 4 đấu trường là V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League Elite và Shopee Cup, việc Alan duy trì phong độ, nền tảng thể lực ổn định là điều cực kỳ quan trọng.

Gánh nặng lịch thi đấu đã phần nào bộc lộ. Trước khi để thua CLB Hà Nội ở trận derby thủ đô, CAHN cũng vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp tại AFC Champions League Elite, gần nhất là thất bại trước Kashima Antlers của Nhật Bản. Guồng quay dày đặc giữa 4 mặt trận khiến đội bóng ngành công an khó tránh khỏi những thời điểm giảm sút phong độ, và Alan cũng không phải ngoại lệ.

Đây vẫn chưa phải là điều đáng báo động, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Alexandre Polking.

Lucao và CLB Ninh Bình: Sự kết hợp hoàn hảo

Và khi hồi chuông cảnh tỉnh vang lên, CLB CAHN phải nhìn về phía đội Ninh Bình. Mùa trước, đội bóng cố đô Hoa Lư về đích ở vị trí thứ 3, với hàng công ghi được 53 bàn, ít hơn 5 bàn so với CLB CAHN, nhà vô địch. Nhưng mùa này, với sự xuất hiện của Lucao, mọi chuyện có thể rất khác.

Chân sút người Brazil hiện đã có 5 bàn thắng sau 4 vòng đấu, tạm xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới, chỉ sau Milan Makaric (6 bàn) của Hải Phòng. Đáng chú ý, Lucao xếp sau Alan ở cuộc đua Vua phá lưới mùa trước, dù cũng đã có một mùa giải cá nhân xuất sắc trong màu áo Thể Công Viettel. Giờ đây, khi khoác áo mới và được đặt vào một hệ thống phù hợp hơn, anh đang dần chứng minh đẳng cấp của mình không hề thua kém người từng vượt mặt mình.

Lucao (giữa) có lợi thế khi đá ít hơn Alan, chủ yếu tập trung cho V-League ẢNH: CLB NINH BÌNH

Quan trọng hơn cả con số, Lucao đang được chơi phía trên một Hoàng Đức đang ở giai đoạn sung sức nhất sự nghiệp. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vốn nổi tiếng với khả năng cầm nhịp, tổ chức lối chơi và tạo ra những đường chuyền chất lượng cho đồng đội. Với một "bệ phóng" lý tưởng như vậy phía sau lưng, Lucao hoàn toàn có thể còn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa trong những vòng đấu sắp tới, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một chân sút giỏi nhưng đơn độc.

Sự kết hợp giữa một chân sút đang lên và một nhạc trưởng đang ở đỉnh cao phong độ chính là lời giải hợp lý nhất cho việc CLB Ninh Bình đang tạm thời vượt mặt nhà đương kim vô địch trên bảng xếp hạng. Nhưng với bản lĩnh của một nhà vô địch, CLB CAHN sẽ tìm cách trở lại. Khi đó, cuộc đua vô địch sẽ cực kỳ hấp dẫn, còn màn so tài giữa Lucao và Alan có thể mang tính chất quyết định.