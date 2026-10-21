Ông Popov có thể mất chức HLV trưởng CLB Thể Công Viettel

T HẤT BẠI TOÀN DIỆN

CLB Thể Công Viettel đã đi vào lịch sử V-League khi trở thành đội đầu tiên được đá hơn người trong 4 trận đầu giải vì lý do khách quan. Từ CLB TP.Đồng Nai, CLB Công an Hà Nội (CAHN), CLB Hà Tĩnh đến CLB Công an TP.HCM, tất cả đều nhận thẻ đỏ khi đối đầu học trò HLV Velizar Popov.

Nhưng rất kỳ lạ là ngoại trừ trận thắng vất vả trước tân binh Đồng Nai ở ngày mở màn, Thể Công Viettel đã thua cả 3 trận còn lại. Trước CLB CAHN, Thể Công Viettel đá hơn người nửa sau hiệp 2, nhưng bại trận vì bàn thua phút cuối. Gặp chủ nhà Công an TP.HCM, đương kim á quân V-League bị dẫn bàn, đá hơn người trong khoảng 20 phút (tính cả bù giờ) nhưng không tìm được bàn gỡ.

HLV Popov (phải) đang gặp nhiều khó khăn ẢNH: MINH TÚ

3 điểm sau 4 trận, cùng thứ hạng 11 là khởi đầu kém nhất của Thể Công Viettel từ khi trở lại V-League năm 2019. Đáng buồn hơn cả trận thua là cách thua. Các cầu thủ thi đấu nhạt nhòa, thiếu sinh khí, chủ yếu tạt cánh đánh đầu tìm bàn thắng. Sau 2 năm huấn luyện, HLV Popov chưa đào tạo được một tập thể biết cách áp đặt thế trận và kiểm soát bài bản, ngay cả khi được đá hơn người. CLB không có triết lý chơi bóng và cá tính của một đội mạnh, dù được dẫn dắt bởi HLV cá tính bậc nhất V-League.

Trên hành trình chạm đáy, Thể Công Viettel đang thiếu đi năng lượng cần có của HLV Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria từng nổi tiếng với sự máu lửa, bộc trực và quyết liệt. Dù đôi lúc thiếu kiềm chế dẫn tới phải nhận án phạt, nhưng lối chỉ đạo cảm xúc và tình yêu bóng đá mãnh liệt của HLV Popov là luồng gió thổi bùng sinh khí cho CLB Thanh Hóa suốt 3 mùa giải, hay cho chính Thể Công Viettel trong 2 mùa đầu. Thế nhưng, "ngọn lửa" Popov đang tắt dần. Suốt chuỗi ngày chìm sâu của Thể Công Viettel, chiến lược gia Đông Âu buồn bã và có phần cam chịu. Ông không còn nhiệt huyết, xông xáo ngoài đường biên. Với một "chiến tướng" giàu cảm xúc, việc đánh mất năng lượng là tín hiệu xấu. Thể Công Viettel có thể thua, nhưng cả thầy và trò cần hết mình vì màu cờ sắc áo, chứ không phải nhạt nhòa như lúc này.

B ÁO ĐỘNG ĐỎ

Thành công trong bóng đá có tính chu kỳ. Chuỗi 3 trận thua không định nghĩa đẳng cấp của Popov, người đã đoạt 3 cúp cùng Thanh Hóa và giúp Thể Công Viettel về nhì V-League. Dù vậy, HLV người Bulgaria từng chia tay CLB Thanh Hóa sau 11 trận liền không thắng ở V-League. Khoảng cách từ một vài thất bại đến sụp đổ là rất gần.

Ghế của HLV Popov đang lung lay. Thể Công Viettel không có thói quen chờ đợi quá lâu. Những "công thần" như Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Đức Thắng còn mất ghế tại đây, thì khó đòi hỏi ngoại lệ cho HLV Popov, nếu ông không cứu vãn được tình thế. Từ chỗ đua vô địch, giờ Thể Công Viettel chỉ còn hơn vị trí cuối bảng 2 điểm.

4 vòng tới, Thể Công Viettel được đá 3 trận sân nhà, lần lượt gặp Bắc Ninh, Thanh Hóa và SLNA. Chuyến làm khách duy nhất trong chuỗi trận này là màn so tài Nam Định tại sân Thiên Trường.

Đây là lịch thi đấu đầy cạm bẫy cho HLV Popov, khi Thanh Hóa và SLNA đều "khó chịu" khi chơi sân khách. Những đội bóng này có cách tổ chức đội hình chặt chẽ, bài bản, phản công cực hay và pressing máu lửa. Đó cũng là triết lý của HLV Popov, nhưng giờ lại biến mất dù ông được trang bị lực lượng chu toàn và tận tâm ở Thể Công Viettel. Nếu không "vượt bão" thành công, HLV Popov khó tránh khỏi cảnh bị sa thải. Chiến lược gia cá tính nhất V-League giờ gặp khó vì… thiếu cá tính, và thiếu cả đấu sách mang dáng hình đội lớn để đưa Thể Công Viettel trở về vị thế vốn có.