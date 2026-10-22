'Ngựa chứng' một thời của V-League thăng hoa ở hạng nhất

Câu chuyện khiến Mansaray gắn liền với biệt danh "ngựa chứng" xảy ra vào tháng 1.2021, khi anh đang khoác áo Becamex Bình Dương (giờ là Becamex TP.HCM). Trong một giải giao hữu trước mùa giải, anh bị cho là cố tình sút bóng thẳng về phía một phóng viên ảnh, buộc CLB phải can thiệp và yêu cầu anh xin lỗi.

Nhưng đỉnh điểm xảy ra ở vòng 2 V-League 2021, khi Mansaray ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước CLB Hà Nội, rồi quay về phía khu vực phóng viên với thái độ gay gắt, ra dấu im miệng. Sau trận, anh còn đăng đàn trên mạng xã hội, yêu cầu những người chỉ trích mình "ngậm miệng lại". Chỉ một ngày sau, CLB Becamex Bình Dương quyết định chấm dứt hợp đồng, bất chấp việc anh thể hiện phong độ tốt trên sân. Cố HLV Phan Thanh Hùng khi đó thẳng thắn nhận xét: "Mansaray quá nóng tính và có vấn đề về cách cư xử", đồng thời yêu cầu anh phải thay đổi nếu muốn tiếp tục sự nghiệp tại VN.

Sự việc ấy chỉ là một lát cắt trong hành trình đầy xáo trộn của Mansaray. Anh trưởng thành từ Học viện Seattle Sounders (Mỹ), nơi anh từng là cầu thủ trẻ nhất được CLB này ký hợp đồng chuyên nghiệp. Mansaray sau đó qua Thụy Điển, rồi đến VN từ năm 2019, lần lượt khoác áo Becamex Bình Dương, CLB TP.HCM, Hà Tĩnh, Nam Định, trước khi tiếp tục phiêu bạt sang Indonesia, Nepal rồi trở lại Indonesia. Tính cách khó đoán, ít khi gắn bó lâu dài với một CLB khiến nhiều người ví Mansaray như phiên bản Mario Balotelli của bóng đá Ý: tài năng không thể phủ nhận, nhưng luôn đi kèm những dấu hỏi về thái độ và sự ổn định.

Mansaray có sức càn lướt và sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng ẢNH: CLB THÁI NGUYÊN

Thế nhưng ở tuổi 29, với gần một thập niên lăn lộn khắp các giải đấu từ Bắc Âu đến Đông Nam Á, Mansaray dường như đang tìm thấy bến đỗ phù hợp nhất sự nghiệp tại CLB Thái Nguyên. Nhờ kinh nghiệm chơi bóng ở VN lâu năm, anh hòa nhập cực nhanh và sớm mang đến những màn trình diễn bùng nổ cho đội bóng xứ chè. Là bản hợp đồng mũi nhọn của CLB Thái Nguyên cho mùa giải đầu tiên góp mặt ở hạng nhất, Mansaray lập tức chứng minh giá trị. Anh lập cú đúp ngay trận ra mắt trước Quy Nhơn United, ghi liền 3 bàn trong chiến thắng đậm trước Bình Minh Sài Gòn, rồi tiếp tục "nổ súng" trước Huế với một quả phạt đền cùng một pha lập công khác ở những phút cuối trận. Hiệu suất ấy không chỉ giúp cá nhân anh tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải hạng nhất, mà còn là bệ đỡ quan trọng giúp CLB Thái Nguyên trở thành đội duy nhất toàn thắng cả ba trận đầu mùa. Không phải CLB CAND với đội hình toàn sao, không phải Becamex TP.HCM của tuyển thủ Minh Khoa, đội bóng đứng đầu bảng lúc này là CLB Thái Nguyên. Và trong hệ thống của HLV Phạm Minh Đức, Mansaray là mắt xích quan trọng.

Có lẽ khi được tin tưởng trao vai trò đầu tàu thực sự ở một đội bóng giàu tham vọng nhưng chưa có nhiều áp lực thành tích tức thì, Mansaray đã tìm được môi trường để biến sự ngông cuồng thuở nào thành động lực thi đấu, thay vì những rắc rối ngoài sân cỏ từng đeo bám anh suốt nhiều năm. Với phong độ hiện tại, "ngựa chứng" một thời của V-League hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định cho tham vọng thăng hạng của CLB Thái Nguyên trong mùa giải này.