Dự đoán tỷ số CLB CAHN vs Thanh Hóa hôm nay: Quang Hải lập công, chủ nhà thắng nhọc

CLB CAHN cẩn thận kẻo chệch 'đường ray'

Thất bại 1-2 trước CLB Hà Nội trong trận derby thủ đô khiến CLB CAHN lần đầu tiên thua liền 2 trận mùa này. Nếu trước đó ít ngày, trận thua trước Kashima Antlers (Nhật Bản) ở AFC Champions League Elite để lại ít nhiều tiếc nuối, thì cú ngã cuối tuần qua trước cựu vương Hà Nội là lời cảnh báo với thầy trò HLV Alexandre Polking.

Với 9 trận từ đầu giải, nhiều gấp đôi các đội khác, CLB CAHN đã có dấu hiệu mỏi mệt. "Một số cầu thủ xuống sức sau phút 70", HLV Polking chia sẻ với Báo Thanh Niên. "Chúng tôi không ngụy biện. Việc được đá nhiều giải đấu như vậy là cơ hội mà CLB CAHN luôn trân trọng. Tuy nhiên, rõ ràng lịch thi đấu dày cũng mang tới thách thức lớn cho cầu thủ".

CLB CAHN (áo đỏ) đã thua liền 2 trận ẢNH: MINH TÚ

Bài toán thể lực càng hóc búa với HLV Polking, khi hầu hết trụ cột của CLB CAHN là tuyển thủ quốc gia. Đình Bắc, Quang Hải, Việt Anh, Thành Long... đã cày ải liên tục trong 1 năm qua, không có quãng nghỉ nào quá 2 tuần.

CLB CAHN có thể khởi động tốt hơn phần đông V-League khi nhập cuộc mùa giải từ sớm (đá play-off giải châu Á với Adelaide). Dù vậy, càng vào sâu mùa giải, mật độ thi đấu càng tạo sức ép nghẹt thở lên sức lực từng cầu thủ. HLV Polking khẳng định "CLB CAHN không có lựa chọn". Cách duy nhất là đương đầu. Màn so tài với CLB Thanh Hóa ở vòng 5, vì thế, là phép thử bản lĩnh cho đương kim vô địch V-League. Muốn đạt mục tiêu ăn ba đầy tham vọng mùa này, Quang Hải cùng đồng đội phải vượt qua khúc cua khó đầu tiên.

Giải mã đối thủ cứng cựa

CLB CAHN đánh bại Thanh Hóa ở cả hai lượt V-League mùa trước với tỷ số 3-1 và 2-0, thế nhưng, không chiến thắng nào là dễ dàng.

Ở trận lượt đi tại xứ Thanh, đội bóng của HLV Polking đã bế tắc, trước khi siêu phẩm sút xa của Văn Hậu giúp CLB CAHN giải quyết vấn đề. Đến trận lượt về, CLB Thanh Hóa tiếp tục vùng vẫy kiên cường trong màn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy, kéo CLB CAHN vào thế giằng co đến những phút cuối cùng.

CLB Thanh Hóa vẫn lì lợm dù đã chia tay những ngôi sao như Ngọc Mỹ (áo vàng) hay Văn Thuận ẢNH: MINH TÚ

CLB Thanh Hóa luôn bản lĩnh và khó bị đánh bại. Khủng hoảng tài chính và lực lượng có thể lấy đi của HLV Mai Xuân Hợp những nội, ngoại binh giỏi nhất, song hào khí xứ Thanh là phẩm chất bất biến, không bị lay chuyển qua giông bão.

CLB Thanh Hóa đã trụ hạng sớm ở mùa trước dù ở lượt về, trong tay HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn 14 cầu thủ khỏe mạnh. Mùa này, ông Hợp lại phải xoay xở với đội quân trẻ tuổi và non nớt. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn chạy đà rất tốt với 6 điểm sau 4 trận. Những chiến thắng trước Đà Nẵng và Hải Phòng đều đến từ đấu pháp pressing rực lửa và tinh thần bám đuổi bền bỉ. Ngay cả khi thua Ninh Bình ở vòng 2, học trò ông Mai Xuân Hợp vẫn khiến đối thủ vất vả đến cuối.

Với tinh thần đá đến đâu hay đến đó, CLB Thanh Hóa sẽ mang tới thử thách khó nhằn cho CLB CAHN vốn dĩ đang đau đầu tính toán để vừa thắng, vừa tiết kiệm sức lực đường dài.

CLB CAHN của HLV Polking có lẽ vẫn thắng nhờ có nhiều nhân tố biết định đoạt cục diện như Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur hay Alan Sebastiao. Song, đó là chiến thắng vất vả với cách biệt một bàn. Đội khách Thanh Hóa sẽ không dễ dàng chấp nhận cảnh tay trắng rời đi.

Dự đoán: CLB CAHN thắng sát nút Thanh Hóa 1-0 với pha lập công của Quang Hải.