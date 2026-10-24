Công Phượng chấn thương ‘bí ẩn’, CLB TP.Đồng Nai vỡ trận thua rất đậm CLB Nam Định

Niềm vui chiến thắng của Mạnh Quỳnh và CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Công Phượng chấn thương bất ngờ

Trận đấu giữa TP.Đồng Nai FC và CLB Nam Định trên sân Bình Phước vào ngày 24.10 đã vắng đi thứ gia vị được kỳ vọng nhất, khi tiền đạo đội trưởng đội chủ nhà Nguyễn Công Phượng bất ngờ vắng mặt phút cuối vì chấn thương vẫn chưa xác định rõ mức độ.

Rõ ràng, việc không có sự góp mặt của cầu thủ có sức ảnh hưởng chuyên môn và tâm lý lớn như Công Phượng là thiệt thòi lớn cho đội bóng tân binh V-League (đang xếp chót bảng với chỉ 1 điểm sau 4 trận).

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Nhưng phải khen ngợi thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có hiệp 1 rất kiên cường, dù thiếu vắng nhân tố giàu kinh nghiệm và có khả năng cầm bóng để giảm áp lực tốt như Công Phượng, nhờ phát huy được tinh thần tập thể.

Tân binh V-League (phải) thực sự lâm nguy

Ngoại binh TP.Đồng Nai FC gây thất vọng ảnh: CLB Nam Định

Dù phải làm khách nhưng CLB Nam Định đã nhập cuộc khá tự tin sau khi đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB Thanh Hóa ở vòng đấu trước. Ngay phút thứ 10, tiền vệ Mạnh Quỳnh đã tâng bóng làm tung lưới TP.Đồng Nai FC nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị.

Trong hiệp 1, hàng công CLB Nam Định gồm toàn nội binh như Lâm Ti Phông, Mạnh Quỳnh, Tuấn Hải cùng Hoàng Anh chơi cơ động đã tạo ra áp lực khá lớn về phía khung thành thủ môn Văn Phong, nhờ tuyến giữa mạnh mẽ được bao quát rất tốt bởi ngoại binh Caio Cesar.

Sau bàn thắng không được công nhận, CLB Nam Định tạo ra được khoảng 2-3 cơ hội khá rõ nét nhưng các chân sút nội của họ đều bỏ lỡ, hoặc không thắng được thủ môn Văn Phong chơi chắc tay và tỉnh táo.

Ngọc Sơn và Mạnh Quỳnh cùng ghi bàn cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Ở chiều ngược lại, CLB TP.Đồng Nai kiên trì tổ chức phòng ngự chặt chẽ nhiều tầng dưới sự chỉ huy của đội trưởng Hữu Tuấn, chờ cơ hội tổ chức phản công nhanh từ những đường phất bóng dài hoặc khai thác tình huống cố định với các cơ hội của Văn Hiếu.

Nhưng tiếc rằng một thoáng mất tập trung ở đầu hiệp 2 đã khiến nỗ lực phòng ngự của hiệp 1 trở thành công cốc, khi hàng phòng ngự bỗng mở toang để Mạnh Quỳnh dễ dàng thoát xuống phá vỡ thế bế tắc cho CLB Nam Định ở phút 47.

Ngay sau bàn thua, HLV Việt Thắng đã lập tức tung Xuân Trường, Văn Đức và Hải Quân vào sân, chấp nhận chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ngay sau đó bị dội gáo nước lạnh với 2 bàn thắng chóng vánh của Ngọc Sơn và Ti Phông ở các phút 55 và 60.

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Đó là những tình huống hàng thủ TP.Đồng Nai FC có quân số đông hơn nhưng đã bọc lót nhau không tốt, để cho các chân sút của CLB Nam Định thoải mái đi bóng, qua người và dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Phong để nâng tỷ số lên 3-0.

Nỗ lực sau đó của TP.Đồng Nai FC đã giúp họ có những cơ hội đầu tiên trong hiệp 2, khi cú sút rất mạnh của Hải Quân đã đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh nhưng tiếc rằng bóng đã dội xà bật ra ngoài ở phút 66.

Đến phút 90+3, tỷ số được ấn định là 4-0 sau tình huống sút chéo góc cận thành của Văn Vĩ khi hàng thủ TP.Đồng Nai một lần nữa đông người hơn nhưng kháng cự rất yếu ớt, giúp CLB Nam Định ra về với 3 điểm trọn vẹn và chiến thắng giòn giã.

CLB Nam Định tạm vươn lên nhì bảng ảnh: CLB Nam Định

Kết quả này giúp CLB Nam Định có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp, ghi đến 6 bàn mà không để thủng lưới lần nào trong 2 vòng đấu gần nhất. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạm vươn lên nhì bảng với 11 điểm.

Tân binh V-League đang gặp quá nhiều khó khăn với nhiều ca chấn thương - trong đó có Công Phượng đang chờ kiểm tra mức độ vết đau. Ghế của HLV Việt Thắng đang rất nóng với chỉ 1 điểm sau 5 trận.