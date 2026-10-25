Sốc đội bóng rẻ bậc nhất V-League, vẫn đang ‘làm mưa làm gió’ tại Việt Nam’: Đó là…

Từ nỗi hoài nghi đến ngôi đầu bảng

Mùa giải 2025-2026, SLNA trụ hạng thành công nhờ sự tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức (khi đó vẫn còn là Michael Olaha). Bước vào mùa 2026-2027, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đối mặt với nỗi lo khi lần lượt mất đi trụ cột: Olaha Mạnh Đức chuyển sang CLB Công an TP.HCM, còn Trần Mạnh Quỳnh đầu quân cho CLB Nam Định. Đương nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng chẳng kích hoạt "bom tấn" chuyển nhượng nào. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của SLNA chỉ là 2,23 triệu euro (khoảng 64,5 tỉ đồng), xếp thứ 10 V-League.

Các ngoại binh của SLNA đều chơi tốt ở mùa này ẢNH: SLNA

Trong bối cảnh đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng SLNA lại tiếp tục cuộc đua trụ hạng. Thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác. Sau 5 vòng, SLNA thắng 3, hòa 2, chưa thua trận nào, với những kết quả đáng chú ý như thắng CLB Hà Nội 4-1, hòa CLB Công an TP.HCM 1-1, và mới nhất là thắng HAGL 2-0 ngay tại Pleiku để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

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Còn quá sớm để nói về khả năng cạnh tranh danh hiệu của SLNA ở thời điểm này. Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn làm được là quá ấn tượng.

Dàn cầu thủ trẻ đã "chín"

Một trong những lý giải quan trọng nhất cho sự bứt phá của SLNA nằm ở việc dàn cầu thủ trẻ, vốn phải trải qua nhiều mùa giải non nớt lo trụ hạng, nay đã bắt đầu chín muồi và trở thành trụ cột thực sự.

Phan Bá Quyền (sinh năm 2002) là ví dụ tiêu biểu. Từ một trung vệ trẻ được SLNA chiêu mộ sau giải bóng đá báo Nghệ An 2013, anh được chuyển sang chơi tiền vệ từ năm 2021, trải qua các đợt cho mượn ở các CLB Đồng Nai, Vĩnh Phúc và Bình Phước để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về sân Vinh. Mùa 2025-2026, anh đã có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, tiền vệ phòng ngự, hậu vệ phải, thậm chí trung vệ, và được HLV Văn Sỹ Sơn đặt niềm tin ở những thời điểm khó khăn.

Việt kiều Trần Đức Minh là cầu thủ rất đáng xem ẢNH: SLNA

Lê Nguyên Hoàng (sinh năm 2005), trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U.17, U.20, U.23 Việt Nam, cùng tân binh Jairo Rodrigues tạo thành "lá chắn thép" trước khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Trong khi đó, Nguyễn Quang Vinh (cũng sinh năm 2005) đang là nhân tố đáng tin cậy ở vị trí phòng ngự. Không chỉ vậy, anh còn bùng nổ với 3 pha lập công. Bên cạnh dàn cầu thủ trẻ, SLNA vẫn có chỗ dựa là các cầu thủ kỳ cựu như trung vệ Hoàng Văn Khánh, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc.

Nếu nội lực từ lứa cầu thủ trẻ và những trụ cột kỳ cựu là nền tảng, thì sự hòa nhập nhanh và hiệu quả của các tân binh mới là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh SLNA mùa này. Nổi bật nhất là trung vệ Jairo. Trước khi đến sân Vinh, anh đã có 3 mùa giải liên tiếp là trụ cột, nhiều lần đeo băng đội trưởng HAGL, với 92 trận ra sân, 14 bàn thắng và 6 kiến tạo. Anh khẳng định được đẳng cấp ở V-League và duy trì phong độ trong màu áo SLNA. Các ngoại binh còn lại là Luiz, Gabriel Da Silva, Joseph Onoja cũng thi đấu ấn tượng.

Một gương mặt mới khác là tiền vệ Việt kiều Pháp Abdel-Amine Trần Đức Vinh, người đang trở thành ngòi nổ mới trong lối chơi của SLNA nhờ kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và sự táo bạo. HLV Văn Sỹ Sơn cũng dành rất nhiều lời có cánh cho anh trong các buổi họp báo sau trận đấu.

Từ chỗ bị hoài nghi sau khi mất đi những trụ cột quen thuộc, SLNA giờ đây đang là một trong những hiện tượng thú vị nhất của V-League 2026-2027. Bản thân HLV Văn Sỹ Sơn cũng thận trọng khi cho rằng mùa giải còn dài và cường độ thi đấu hiện tại cần được duy trì, nhưng với sự kết hợp giữa nội lực chín muồi và ngoại lực hòa nhập nhanh, đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ còn là một gam màu đáng chú ý trong bức tranh tổng thể của giải đấu.