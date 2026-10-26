    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo

    Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026, với khả năng có dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM như Minh Hoàng, Đăng Khoa, Quang Kiệt.

    U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?- Ảnh 1.

    Minh Hoàng có khả năng thi đấu cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan trận mở màn

    Sau khi kết thúc vòng 7 V-League 2026 - 2027, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lập tức hội quân tại phố núi Pleiku để tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026 do bầu Đức, CLB HAGL và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp VFF tổ chức.

    Đây sẽ là đợt tập trung tốc hành của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh - người tạm quyền thay cho HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá với Đài Loan và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường tại FIFA Days tháng 11.2026.

    Được biết, vòng 7 V-League và vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027 sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8.11. Ngay sau đó, các cầu thủ sẽ tức tốc hội quân đội tuyển U.23 Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

    U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?- Ảnh 2.

    Ngô Đăng Khoa vẫn đang chơi tốt cùng CLB CA TP.HCM

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Tính ra, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chỉ có 1 ngày tập luyện cùng nhau để ráp đội hình vào hôm 9.11, trước khi bước vào trận ra quân gặp kình địch U.23 Thái Lan lúc 18 giờ ngày 10.11, trên sân Pleiku Arena.

    Được biết, đợt này HLV Đinh Hồng Vinh sẽ triệu tập lứa cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau để chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 tại Malaysia cũng như vòng loại U.23 châu Á trong năm 2027.

    Danh sách đề cử sơ bộ sẽ có những cái tên từng chơi tốt ở ASIAD 2026 như thủ môn Cao Văn Bình cùng Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Quốc Toản, Tuấn Khải, Văn Thuận, Lê Phát, Long Vũ, Hoàng Khanh…

    U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?- Ảnh 3.

    Quang Kiệt đang là trụ cột hàng thủ CLB CA TP.HCM

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Đáng chú ý, người hâm mộ sẽ có cơ hội được chứng kiến dàn sao trẻ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo CLB CA TP.HCM như trung vệ Quang Kiệt cùng 2 cầu thủ tấn công Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

    Được biết cả 3 cái tên tài năng này đều đã từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Quang Kiệt là nhà vô địch ASEAN Cup 2026 trong khi Đăng Khoa và Minh Hoàng thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026.

    U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?- Ảnh 4.

    Đến lúc này, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa khẳng định sẽ sử dụng bộ 3 cầu thủ U.21 đang giúp CLB Công an TP.HCM nằm trong tốp 5 V-League 2026 - 2027, ngoại trừ chắc chắn sẽ triệu tập Olaha Mạnh Đức ra mắt đội tuyển Việt Nam (bên cạnh những ứng viên quá 21 tuổi như Lê Giang Patrik, Khổng Minh Gia Bảo, Tiến Linh…).

    Do đó, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến những tài năng độ tuổi U.21 của CLB CA TP.HCM thi đấu trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan ngày 10.11, trước khi gặp U.23 Singapore và U.23 Qatar ngày 12 và 14.11.

    Tin liên quan

    Nhận định, dự đoán Thể Công Viettel vs Seoul: Tạo địa chấn trước nhà vô địch K-League

    Nhận định, dự đoán Thể Công Viettel vs Seoul: Tạo địa chấn trước nhà vô địch K-League

    CLB Thể Công Viettel đã ở thế chân tường, buộc phải có điểm trước FC Seoul (19 giờ 15 ngày 28.10) ở lượt ba vòng bảng AFC Champions League 2 nếu còn muốn hy vọng đi tiếp.

    V-League mùa này sắp có HLV đầu tiên mất việc?

    CLB TP.Đồng Nai vẫn tự tin hướng về phía trước: HLV Việt Thắng muốn từ chức, bầu Sơn nói không

    Khám phá thêm chủ đề

    Minh Hoàng Quang Kiệt Đăng Khoa Đinh Hồng Vinh Kim CLB CA TP.HCM V-League Pleiku Arena

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận