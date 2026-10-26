U.23 Việt Nam sẽ đấu U.23 Thái Lan bằng dàn sao trẻ chất lượng của CLB CA TP.HCM?

Minh Hoàng có khả năng thi đấu cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026 ảnh: CLB CA TP.HCM

U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan trận mở màn

Sau khi kết thúc vòng 7 V-League 2026 - 2027, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lập tức hội quân tại phố núi Pleiku để tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai 2026 do bầu Đức, CLB HAGL và Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp VFF tổ chức.

Đây sẽ là đợt tập trung tốc hành của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh - người tạm quyền thay cho HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá với Đài Loan và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường tại FIFA Days tháng 11.2026.

Được biết, vòng 7 V-League và vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027 sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8.11. Ngay sau đó, các cầu thủ sẽ tức tốc hội quân đội tuyển U.23 Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

Ngô Đăng Khoa vẫn đang chơi tốt cùng CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Tính ra, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chỉ có 1 ngày tập luyện cùng nhau để ráp đội hình vào hôm 9.11, trước khi bước vào trận ra quân gặp kình địch U.23 Thái Lan lúc 18 giờ ngày 10.11, trên sân Pleiku Arena.

Được biết, đợt này HLV Đinh Hồng Vinh sẽ triệu tập lứa cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau để chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 tại Malaysia cũng như vòng loại U.23 châu Á trong năm 2027.

Danh sách đề cử sơ bộ sẽ có những cái tên từng chơi tốt ở ASIAD 2026 như thủ môn Cao Văn Bình cùng Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Quốc Toản, Tuấn Khải, Văn Thuận, Lê Phát, Long Vũ, Hoàng Khanh…

Quang Kiệt đang là trụ cột hàng thủ CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Đáng chú ý, người hâm mộ sẽ có cơ hội được chứng kiến dàn sao trẻ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo CLB CA TP.HCM như trung vệ Quang Kiệt cùng 2 cầu thủ tấn công Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Được biết cả 3 cái tên tài năng này đều đã từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Quang Kiệt là nhà vô địch ASEAN Cup 2026 trong khi Đăng Khoa và Minh Hoàng thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Đến lúc này, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa khẳng định sẽ sử dụng bộ 3 cầu thủ U.21 đang giúp CLB Công an TP.HCM nằm trong tốp 5 V-League 2026 - 2027, ngoại trừ chắc chắn sẽ triệu tập Olaha Mạnh Đức ra mắt đội tuyển Việt Nam (bên cạnh những ứng viên quá 21 tuổi như Lê Giang Patrik, Khổng Minh Gia Bảo, Tiến Linh…).

Do đó, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến những tài năng độ tuổi U.21 của CLB CA TP.HCM thi đấu trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan ngày 10.11, trước khi gặp U.23 Singapore và U.23 Qatar ngày 12 và 14.11.