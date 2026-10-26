CLB TP.Đồng Nai vẫn tự tin hướng về phía trước: HLV Việt Thắng muốn từ chức, bầu Sơn nói không

T HẾ KHÓ CHO TÂN BINH

Tối 24.10, CLB TP.Đồng Nai đã thua đậm CLB Nam Định 0-4 với toàn bộ bàn thắng đều đến trong hiệp 2, trong ngày đội chủ nhà vắng rất nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt. Đội trưởng Công Phượng, các cầu thủ Ivan, Ngọc Lâm, Văn Khoa… bị đau trước trận không thể thi đấu, còn Văn Sơn, Tấn Sinh bị treo giò.

Trận thua thứ 4 trong 5 trận kể từ đầu V-League 2026 - 2027 đã khiến nhà vô địch hạng nhất mùa trước tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. CLB TP.Đồng Nai đang lâm nguy khi đến lúc này họ là đội duy nhất của V-League 2026 - 2027 chưa biết thắng, thậm chí chưa ghi được một bàn thắng nào. Chỉ có 1 điểm trong tay, CLB TP.Đồng Nai đang bị rơi lại phía sau so với các đối thủ cạnh tranh trụ hạng là HAGL và CLB Đà Nẵng hay CLB Bắc Ninh.

CLB TP.Đồng Nai (trái) quyết tâm vượt qua khó khăn Ảnh: Khả Hòa

Sau trận thua Nam Định, HLV Nguyễn Việt Thắng đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Thậm chí, người hùng từng vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ ý định xin từ chức: "Nam Định xứng đáng giành chiến thắng. Đội của chúng tôi không đủ tự tin để chơi một trận đấu tốt. Cả đội bị căng cứng, còn CLB Nam Định đã chơi tốt. Tôi biết CLB TP.Đồng Nai cần cải thiện thể lực. Một số anh em lớn tuổi rất cố gắng, nhưng không thể bù đắp được về mặt thể lực. Đội cần một nguồn năng lượng trẻ trung hơn. Lãnh đạo CLB luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng. Tôi nghĩ là tôi làm chưa đủ tốt thôi. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn".

T HÔNG ĐIỆP CỦA BẦU S ƠN

Ngược với HLV Việt Thắng, sau trận đấu ngày 24.10, ông Phạm Hương Sơn (thường được gọi là bầu Sơn), Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi, cũng là Chủ tịch CLB TP.Đồng Nai, không hề bi quan, đã nhắn rất ngắn gọn cho Việt Thắng: "Chúng ta cùng thắng, chúng ta cùng thua, chúng ta cùng nhau vượt qua. Mùa giải giờ mới bắt đầu!". Thông điệp thể hiện rõ quan điểm ủng hộ những gì HLV Việt Thắng và ê kíp BHL đang làm.

Thực tế, sự cạnh tranh khốc liệt của V-League luôn tạo ra thách thức rất lớn cho những CLB mới thăng hạng. HLV Việt Thắng chia sẻ: "Mọi người cũng thấy lịch thi đấu đầu mùa của CLB TP.Đồng Nai rất khó khăn, khi đá sân nhà gặp toàn ứng viên vô địch như á quân mùa trước Thể Công Viettel, đương kim vô địch CAHN, CLB Nam Định 3 năm giành 2 chức vô địch… Khi đá sân khách, chúng tôi đối đầu những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như CLB Hà Tĩnh, CLB Bắc Ninh… Lịch thi đấu đầu mùa khá căng khiến đội bóng chịu áp lực lớn. Tuy nhiên tôi tin rằng anh em cầu thủ có tinh thần cống hiến rất cao. Tôi sẽ làm hết sức để anh em không còn bị căng cứng ở những trận tới. Tôi khẳng định chưa bao giờ nghi ngờ nỗ lực của cầu thủ".

Phía trước CLB TP.Đồng Nai sẽ là chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng đang xếp thứ 8. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" tìm kiếm bàn thắng đầu tiên, trước đối thủ đã nhận đến 10 bàn thua từ đầu mùa. Sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ trở về sân nhà tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Đà Nẵng. Nếu dốc toàn lực thắng trận cầu quan trọng này, khả năng trụ hạng sẽ trở nên rõ ràng hơn với CLB TP.Đồng Nai. Thời gian tới cũng sẽ là thời điểm HLV Việt Thắng có thể chào đón những cầu thủ bình phục chấn thương. Tin vui là Văn Sơn, Tấn Sinh sẽ hết án treo giò từ vòng 6 để trở lại gia cố hàng thủ.

Nói như bầu Sơn, mùa giải bây giờ mới bắt đầu với thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng và CLB TP.Đồng Nai vẫn tự tin hướng về phía trước.