HLV Việt Thắng muốn từ chức sau chuỗi trận thất vọng của CLB TP.Đồng Nai: ‘Tôi nghĩ tôi nên dừng…’

HLV Popov đang chịu sức ép lớn sau khởi đầu chuệch choạc ở Thể Công Viettel ảnh: Khả Hòa

Tân binh CLB TP.Đồng Nai lâm nguy

Ở trận đấu chỉ vừa kết thúc cách đây ít phút, tân binh CLB TP.Đồng Nai đã thua đậm CLB Nam Định 0-4. Dù được chơi trên sân nhà Bình Phước nhưng việc có nhiều ca chấn thương, trong đó có Công Phượng, đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vỡ trận tại vòng 5 V-League.

Kết quả này đặt CLB TP.Đồng Nai vào thế lâm nguy khi chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 5 trận. Đội bóng có biệt danh "chiến binh xanh" đã thua đến 4 trận, nhận 10 bàn thua và là cái tên duy nhất vẫn chưa có bàn nào tại V-League 2026 - 2027.

Cộng thêm việc bị loại sớm ở Cúp quốc gia, khiến CLB TP.Đồng Nai đang chịu sức ép rất lớn. Tất nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng ở vị trí "đầu sóng, ngọn gió" sẽ là người nhận áp lực lớn nhất.

Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Việt Thắng buồn bã chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng đội Nam Định. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Đội của chúng tôi không đủ tự tin để chơi một trận đấu tốt. Cả đội bị căng cứng. Còn Nam Định đã chơi tốt.

Thật sự thì mùa giải năm nay vẫn có gì đó không may mắn với chúng tôi. Ví dụ như giữa tuần thì Ivan Andrei bị căng háng, Công Phượng bị căng bắp. Rồi hôm nay tôi xếp Ngọc Lâm vào đội hình xuất phát thì lại bị căng bắp. Điều cần cải thiện, tôi nghĩ đương nhiên là về phần thể lực. Một số anh em lớn tuổi họ rất cố gắng, nhưng mà không thể bù đắp được về mặt thể lực. Đội cần một nguồn năng lượng trẻ trung hơn.



Tôi nghĩ là cũng đến lúc phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới và giúp đội bóng đi lên. Tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi không có gì để nói".



Vẫn chưa rõ quyết định của bầu Sơn sau vòng 5 này như thế nào, nhưng có thể nhận thấy tân binh V-League đang gặp khá nhiều vấn đề, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.



HLV Việt Thắng đang gặp khó cùng tân binh CLB TP.Đồng Nai ảnh: Ngọc Linh

Trong đó quan trọng nhất là sức khỏe của Công Phượng khi anh liên tục gặp chấn thương và các ngoại binh có hồ sơ tốt đến từ châu Âu chưa thích ứng với điều kiện thời tiết và bóng đá Việt Nam.

Ba trận đấu sắp tới sẽ cực kỳ quan trọng cho CLB TP.Đồng Nai, khi họ sẽ làm khách trên sân Lạch Tray, đương đầu với đối thủ trong cuộc đua trụ hạng là CLB Hải Phòng, trước khi được đá 2 trận sân nhà gặp CLB Đà Nẵng và CLB Hà Nội. Ba trận đấu này, tân binh V-League sẽ không do HLV Việt Thắng dẫn dắt, nếu như lãnh đạo CLB đồng ý để ông rời ghế nóng.

Nhà giàu cũng khóc

Không chỉ những đội bóng đang quay cuồng trong cuộc đua trụ hạng mà những đội bóng nhà giàu như Thể Công Viettel hay CLB Hà Nội cũng đang phải sống trong những ngày đầy căng thẳng khi kết quả dưới kỳ vọng. Tại vòng 5 này, HLV Velizar Popov và Thể Công Viettel đã chạm gần như 2 tay vào 3 điểm đầu tiên sau 4 vòng đấu khi dẫn 2-1 ở từ quả phạt đền phút 90+1 trước tân binh Bắc Ninh FC chỉ còn 10 người.

HLV Kewell vẫn chưa thể giúp CLB Hà Nội tìm được sự ổn định ảnh: Minh Tú

Ấy vậy mà trong hoàn cảnh thuận lợi đến thế, hàng thủ của họ vẫn tiếp tục mắc sai lầm để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút 90+10. Hình ảnh các cầu thủ Bắc Ninh FC vỡ òa ăn mừng hoàn toàn đối lập với các cầu thủ áo đỏ đổ sập xuống sân. Sau khi giành ngôi á quân mùa trước, Thể Công Viettel đặt mục tiêu cao nhất ở mùa giải này khi bổ sung hàng loạt cái tên nổi danh như Rimario, Ribamar, Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng…

Nhưng cơn bão chấn thương đã lấy đi của đội bóng quân đội những con người tốt nhất như đội trưởng Tiến Dũng, trung vệ Thanh Bình, Ngọc Tân, Andre Luiz, Wesley… Cộng thêm việc phải chia sức cho nhiều đấu trường trong đó có AFC Champions League Two đã khiến Thể Công Viettel có khởi đầu chuệch choạc, tạm rơi xuống hạng 11 với chỉ 4 điểm sau 5 trận.

CLB TP.Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên lên chơi V-League ảnh: CLB Đồng Nai

Đến lúc này, các CLB CLB TP.Đồng Nai và Thể Công Viettel vẫn chưa có thông báo nào, cho thấy ban lãnh đạo nhìn rõ những khó khăn chủ quan và khách quan và có sự kiên nhẫn chờ các HLV của mình dìu dắt đội bóng qua giai đoạn khó khăn.

Nhưng khi V-League 2026 - 2027 có đến 2 suất xuống hạng cũng như cuộc đua vô địch có rất nhiều tên tuổi sừng sỏ thì áp lực thành tích sẽ càng đè nặng qua mỗi vòng đấu, thậm chí mỗi ngày.

Trong khi đó tình hình phức tạp hơn ở CLB Hà Nội. HLV Harry Kewell đến với vầng hào quang của huyền thoại giải Ngoại hạng Anh nhưng vẫn chưa bật lên được ở mùa thứ 2 thử sức tại đấu trường V-League.

HLV Popov vẫn đang nhận được niềm tin từ Thể Công Viettel? ảnh: Minh Trần

Chiến thắng oanh liệt 2-1 trước CLB CAHN ở vòng đấu trước đã giúp các CĐV của CLB Hà Nội trút xả được biết bao áp lực chất chứa suốt thời gian dài, nhưng V-League là cuộc đua đường trường cực kỳ khốc liệt. Một chiến thắng là chưa thể đủ cho cả hành trình dài.

Vào 18 giờ ngày 25.10, CLB Hà Nội và HLV Kewell sẽ bước vào chuyến làm khách đầy rủi ro trước CLB Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn. Đội Đà Nẵng đã từng thắng đội Hà Nội tại đấu trường Cúp quốc gia. Nếu lại thất bại, CLB Hà Nội sẽ chìm sâu hơn nữa so với hạng 9 hiện tại. Và không biết điều gì sẽ xảy ra với HLV Kewell.