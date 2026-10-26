V-League mùa này sắp có HLV đầu tiên mất việc?

'Cối xay' V-League đang nóng dần

"Đã đến lúc tôi nên dừng lại. Tôi không biết HLV nào đó giỏi hơn tôi hay không, nhưng đội bóng cần đổi mới để đi lên", HLV Nguyễn Việt Thắng thẳng thắn chia sẻ sau trận thua 0-4 của TP.Đồng Nai trước Nam Định. Sau 5 trận, Đồng Nai có 1 điểm, đứng cuối bảng V-League.

Xuân Trường cùng đồng đội là tập thể duy nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (tính cả V-League và hạng nhất) chưa ghi được bàn nào mùa này.

Đội bóng của HLV Việt Thắng cũng là tập thể khởi đầu kém nhất V-League suốt 12 năm qua, từ sau trường hợp của An Giang tại V-League 2014. Điểm chung của hai đội là đều đến từ miền Nam, đều không xây dựng lực lượng bài bản và dễ dàng bị đè bẹp bởi sự khắc nghiệt của V-League.

HLV Việt Thắng có thể rời ghế ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Dù CLB TP.Đồng Nai chưa chốt tương lai HLV Việt Thắng, nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam khó cứu được con tàu đang đắm dần khi vừa mới bước ra cửa biển. Trong chuỗi trận nghèo nàn đã qua, Đồng Nai lần lượt thua Thể Công Viettel (0-2), Hà Tĩnh (0-1), CAHN (0-3) và Nam Định (0-4). Điểm số duy nhất Đồng Nai có được là ở trận hòa 0-0 với Bắc Ninh ở vòng 4. Tuy nhiên, đây là trận đấu Bắc Ninh đá áp đảo ở sân Việt Yên. Phải rất may mắn, Đồng Nai mới không thua.

HLV Việt Thắng có trách nhiệm, bởi ngay từ khi Đồng Nai đá hạng nhất, cựu trợ lý đội tuyển quốc gia không hoạch định được triết lý chơi đủ bài bản, lớp lang. Đồng Nai lên hạng nhờ chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn giải đấu, cùng màn tỏa sáng cá nhân (Minh Vương nổi trội nhất).

Lên V-League, tân binh Đồng Nai không có đường nét thi đấu rõ ràng. Suốt 5 trận đã qua, đại diện Đông Nam bộ đá rời rạc, uể oải, thủng lưới rất nhiều trong hiệp 2 (cho thấy ban huấn luyện không làm tốt khâu thể lực).

Đối chiếu với Bắc Ninh, đội bóng cũng lần đầu đá V-League, càng cho thấy sự thụt lùi của HLV Việt Thắng cùng học trò. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh chọn lối đá phòng ngự thực dụng, khô khan, nhưng tấn công vẫn rất có "lửa".

Chỉ với 10 người, Bắc Ninh vẫn cầm hòa đương kim á quân Thể Công Viettel. Trước đó, Bắc Ninh cũng thắng đương kim vô địch Cúp quốc gia CLB Công an TP.HCM. Khả năng tổ chức và gắn kết tập thể tạo nên khác biệt, giữa hai đội bóng tưởng như chung cảnh ngộ khi vừa bước lên V-League.

CLB TP.Đồng Nai (phải) bất lực trước sức ép V-League ẢNH: VPF

Song, khó đòi hỏi nhiều hơn ở HLV Việt Thắng, khi trong tay ông là dàn cầu thủ đã luống tuổi như Ngọc Đức, Hữu Tuấn hay Hữu Nghĩa (đều 34 tuổi). Dàn U.23 Việt Nam một thời như Tuấn Tài, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng... cũng đều trên 30 tuổi.

Dàn cầu thủ Đồng Nai già cỗi, thiếu động lực để vươn lên ở giải đấu ngày càng trẻ trung, khắc nghiệt như V-League. Đội bóng của HLV Việt Thắng không thể pressing hay đá với cường độ cao, khi trong tay là dàn cầu thủ chỉ đẹp về... hình ảnh, mà thiếu thể lực để cạnh tranh.

Áp lực

HLV Việt Thắng không phải "tướng" duy nhất lâm nguy.

HLV Velizar Popov cũng có nguy cơ rời ghế, nếu Thể Công Viettel tiếp tục chìm. Á quân mùa trước đang đứng hạng... 11 mùa này, với 6 trận liền không thắng. HLV Popov phải chịu trách nhiệm, khi ông có trong tay đội hình chất lượng, được tân trang nhiều cầu thủ giỏi, nhưng Thể Công Viettel càng đá càng nhạt nhòa, thiếu bản sắc.

Dù giải tỏa áp lực khi đánh bại đương kim vô địch CLB CAHN, nhưng HLV Harry Kewell vẫn chưa chắc ghế. Nếu CLB Hà Nội không nhanh chóng trở lại đường đua, HLV người Úc có thể "bật bãi", bởi đội Hà Nội lâu nay không có thói quen kiên nhẫn với các chiến lược gia.

HLV Kewell chưa vững ghế ẢNH: MINH TÚ

Mùa trước, CLB Hà Nội đã thay 3 lượt HLV (Makoto Teguramori, Hoàng Văn Phúc, Kewell), CLB Hà Tĩnh chia tay HLV Công Mạnh để bổ nhiệm Phan Như Thuật. Chính ông Như Thuật từng nắm SLNA, nhưng rời ghế "giữa dòng" để nhường lại cho Văn Sỹ Sơn. Thanh Hóa thay HLV Choi Won-kwon (cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik) bằng Mai Xuân Hợp. Nam Định bổ nhiệm HLV Mauro Jeronimo, rồi thay bằng Vũ Hồng Việt. CLB Công an TP.HCM thay Lê Huỳnh Đức bằng Phùng Thanh Phương.

Tuy nhiên, không phải cứ thay "tướng" là đá hay. PVF-CAND (nay là CLB CAND), Becamex TP.HCM cũng thay HLV liên tục rồi... xuống hạng. Ninh Bình thay 3 lượt "tướng", từ chỗ đua vô địch sau cùng chỉ đứng tốp 3.

Đây là bài học các đội V-League phải nhớ kỹ mùa này. "Thay tướng" giờ không còn đồng nghĩa với "đổi vận".