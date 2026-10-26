Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt thành bàn, U.17 Việt Nam thắng đậm đội bóng Hàn Quốc

U.17 Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2

Trong hiệp một, U.17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland được cụ thể hóa ở phút 40, khi Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm mở tỷ số, đưa đội bóng sao vàng vươn lên dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công cú sút để nhân đôi cách biệt.

U.17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hàn Quốc để hướng đến VCK U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Chu Ngọc Nguyễn Lực vừa kiến tạo, vừa ghi bàn

Đến phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt, nâng tỷ số lên 3-0. Bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt lên 4-0. Phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho U.17 Việt Nam trước U.17 Cheonan FC.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu tiếp tục là dịp để HLV Cristiano Roland thử nghiệm các phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi. Ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ vào sân thi đấu. Khi trận đấu trôi qua khoảng 70 phút, gần như toàn bộ đội hình đã được trao cơ hội thể hiện.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Những trận đấu tập với các đối thủ tại Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.17 World Cup 2026. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá năng lực từng cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản thân trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại UAE từ ngày 6.11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK U.17 World Cup 2026.