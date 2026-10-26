Sắp có 3 đơn vị công bố bản quyền World Cup U.17: U.17 Việt Nam đấu vào giờ nào?

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U.17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup. Nhưng niềm vui đi cùng một thử thách không nhỏ, khi thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh với 3 đối thủ đến từ 3 nền bóng đá khác nhau: Bỉ, Mali và New Zealand.

Đây là lần đầu tiên một đội U.17 Việt Nam giành quyền đến World Cup ẢNH: VFF

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G của U.17 World Cup 2026, diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12. Đây là bảng đấu mà mỗi đối thủ đều có những thế mạnh riêng. Nếu Bỉ nổi bật với nền tảng đào tạo trẻ của bóng đá châu Âu, Mali đại diện cho sức mạnh của bóng đá trẻ châu Phi, thì New Zealand cũng không phải cái tên có thể xem nhẹ.

Bỉ và Mali: Hai thử thách lớn nhất?

Trong số 3 đối thủ, Bỉ là cái tên đáng chú ý bởi chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ và nền tảng chuyên môn của bóng đá châu Âu.

Với đội tuyển U.17 Việt Nam, trận gặp Bỉ không chỉ là thử thách về kỹ thuật, chiến thuật mà còn là bài kiểm tra khả năng thích nghi với tốc độ và cường độ thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, Mali thậm chí được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm. Bóng đá trẻ Mali có truyền thống cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế, với những cầu thủ giàu sức mạnh, tốc độ và khả năng tranh chấp.

U.17 Việt Nam gặp Bỉ, Mali và New Zealand: Cửa đi tiếp rộng đến đâu?

Đối đầu với 2 đại diện này, đội tuyển U.17 Việt Nam nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, hạn chế khoảng trống và tận dụng những cơ hội phản công. Một bàn thắng hay một điểm số trước đối thủ mạnh đều có thể mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

New Zealand: Trận đấu có thể quyết định cơ hội?

So với Bỉ và Mali, New Zealand có thể được xem là đối thủ mà đội tuyển U.17 Việt Nam cần đặt mục tiêu giành điểm rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương cũng có cơ sở để tự tin. New Zealand bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch U.17 châu Đại Dương năm 2026, sau chiến thắng 2-0 trước New Caledonia ở trận chung kết.

U.17 Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng ở giải Đông Nam Á và châu Á trong năm 2026 ẢNH: VFF

Điều đó cho thấy đây không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Nếu muốn tạo nên bất ngờ, thầy trò HLV Cristiano Roland cần duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những tình huống tranh chấp và bóng cố định.

Kết quả trận gặp New Zealand có thể ảnh hưởng lớn đến vị trí của đội tuyển U.17 Việt Nam tại bảng G. Nhưng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, đại diện Việt Nam cũng cần tính toán hiệu số bàn thắng bại và kết quả ở cả 3 trận.

Thể thức mới mở ra cơ hội lịch sử

Điểm đáng chú ý nhất ở U.17 World Cup 2026 là thể thức thi đấu với 48 đội, chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Đấu trường World Cup chắc chắn sẽ rất thử thách cho thầy trò HLV Roland ẢNH: VFF

Điều này đồng nghĩa đội tuyển U.17 Việt Nam không nhất thiết phải đứng trong 2 vị trí dẫn đầu bảng G mới có thể đi tiếp. Về lý thuyết, một chiến thắng cùng một trận hòa có thể tạo ra cơ hội đáng kể. Ngay cả khi chỉ giành 3 điểm, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh suất dành cho đội đứng thứ ba, tùy kết quả các bảng khác.

Trước giải đấu, HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện đã tập trung cải thiện thể lực, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận cả 3 trận vòng bảng đều là những thử thách khó khăn. Thay vì đặt ra những mục tiêu quá xa, đội tuyển U.17 Việt Nam cần tập trung vào từng trận, trước mắt là cuộc đối đầu với Bỉ ngày 20.11.

Xin nhắc lại lịch thi đấu của U.17 Việt Nam: Trận mở màn ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.

Hiện đã có 3 đơn vị truyền thông trong nước cùng mua bản quyền U.17 World Cup có Việt Nam. Gói bản quyền này không bị xé lẻ mà được mua chung để giảm gánh nặng chi phí cho mỗi đơn vị.