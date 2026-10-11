Nam sinh 8.0 IELTS, SAT top 1% thế giới nhận học bổng gần 1 tỉ đồng

Nguyễn Hoàng Lâm phát biểu tại lễ trao học bổng chính phủ New Zealand hôm 10.10 ẢNH: NGỌC LONG

Mong muốn đền đáp cho cộng đồng

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) ngày 10.10 tổ chức lễ trao học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) và ĐH (NZUA) cho 18 học sinh Việt Nam trong đó có Nguyễn Hoàng Lâm, cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và chuẩn bị trở thành tân sinh viên ĐH Otago (New Zealand). Đại diện phát biểu, Hoàng Lâm chia sẻ một trong những điều thử thách nhất khi ứng tuyển là quay video theo yêu cầu của chương trình học bổng.

"Tôi nhớ mình đã dành khá nhiều thời gian để lên ý tưởng, quay và chỉnh sửa video bởi tôi muốn video đó thực sự thể hiện được con người mình và lý do mình muốn học tập tại New Zealand", Lâm nói.

Bên lề, Lâm kể với Thanh Niên rằng bạn từng đạt 8.0/9.0 IELTS và 1.580/1.600 SAT - thuộc top 1% thí sinh điểm cao nhất thế giới. Ngoài ra, chàng trai tới từ Đà Nẵng cũng liên tục "đổi màu" huy chương trong các cuộc thi học thuật, từ giải nhì, ba thi học sinh giỏi cấp trường lớp 10, 11 đến giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố vào lớp 12 - tất cả đều ở môn tiếng Anh - cùng điểm trung bình chạm mức 9,4.

Chưa kể, trong những năm THPT, Lâm còn cùng bạn bè khởi nghiệp một dự án về bán nến thơm, nơi các bạn tự chủ động tất cả mọi khâu từ đi tìm nguồn hàng, tiếp thị tới vận chuyển cho khách hàng. Theo Lâm, mục tiêu chính của dự án không phải là tìm kiếm lợi nhuận mà là để những người bạn cùng lớp chung đam mê kinh doanh như em có thể làm quen, cọ xát với công việc bán hàng thực tế.

Nam sinh cũng thường tham gia các hoạt động xã hội, như gần đây nhất là cùng bạn bè tới một điểm trường ở tỉnh miền núi Sơn La để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các học sinh. Đây cũng là một trong những bước ngoặt giúp Lâm vững tin chọn theo đuổi ngành tài chính và phân tích kinh doanh, với mục tiêu hình thành một mô hình tài chính bền vững để có thể đáp đền tiếp nối cho cộng đồng.

Lâm kể thêm, ban đầu bạn dự định nộp hồ sơ vào các trường Mỹ và Phần Lan để ứng tuyển và cạnh tranh học bổng. Nhưng vì lo chính sách thay đổi, bạn chuyển hướng vào phút chót và quyết định chọn New Zealand làm "bến đỗ" mới vì ấn tượng với vẻ bình yên, thân thiện "rất gần gũi với quê hương" song song với chất lượng đào tạo.

"Tôi hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau để mở đường quảng bá cho các sản phẩm của Việt Nam tiến ra thế giới", nam sinh chia sẻ.

Tương tự Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Khôi, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Việt Úc (TP.HCM), cũng đạt các học bổng từ ĐH Otago và chính phủ New Zealand với tổng giá trị 65.000 NZD. ENZ thông tin đây là 2 trường hợp đầu tiên đạt mức học bổng cao gần 1 tỉ đồng nhờ cơ chế cộng dồn - cho phép ứng viên tích lũy giá trị học bổng NZUA, vốn ở mức 15.000 NZD (218 triệu đồng), với các học bổng khác do trường cung cấp.

Khôi cho Thanh Niên hay sẽ học ngành công nghệ sinh học với hy vọng phát triển các giống cây trồng phù hợp với môi trường Việt Nam, nhất là khi nước ta đang ngày càng chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi biến đổi khí hậu. Ý định này xuất phát từ câu chuyện thực tế khi Khôi có dịp nghe các bác nông dân chia sẻ về việc mùa màng gặp khó khăn do hạn hán và lũ lụt trong thời gian gần đây.

"Điều đó khiến tôi trăn trở nhiều và muốn tìm cách hỗ trợ vì Việt Nam cũng là nước có thế mạnh nông nghiệp", nam sinh kể.

Nguyễn Minh Khôi nhận chứng nhận học bổng từ đại diện chính phủ New Zealand ẢNH: NGỌC LONG

Lời khuyên chinh phục học bổng

Năm nay, chính phủ New Zealand tăng suất học bổng NZUA cho Việt Nam - tuy nhiên, số ứng viên đạt được học bổng lại giảm so với năm trước, tập trung ở 3 trường ĐH là Waikato, Otago và Auckland.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ, chia sẻ với Thanh Niên rằng việc này xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, NZUA là chương trình học bổng khá cạnh tranh và đánh giá ứng viên một cách toàn diện chứ không chỉ dựa vào một yếu tố đơn lẻ như điểm số. Thứ hai, có những ứng viên cũng cân nhắc nộp hồ sơ cho nhiều chương trình và nhiều quốc gia khác nhau chứ không chỉ dồn sức cho mỗi NZUA.

"Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng hồ sơ của các chủ nhân học bổng năm nay. Tài năng, sức sáng tạo lẫn lòng quyết tâm của các bạn học sinh Việt luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Mỗi hồ sơ đều kể một câu chuyện về khát vọng, nghị lực, khiến quá trình xét duyệt vừa là thử thách vừa là niềm vui to lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai NZUA vào năm tới, và cả những năm tiếp theo", ông Burrowes chia sẻ.

Vị giám đốc cho biết thêm để chinh phục NZUA, học sinh nên xác định rõ lộ trình học tập, thể hiện được mình muốn phát triển những kiến thức, kỹ năng gì để xây dựng sự nghiệp và nền giáo dục New Zealand có thể giúp hiện thực hóa điều đó ra sao. "Chúng tôi muốn hiểu rõ các mục tiêu, định hướng dài hạn của ứng viên, thế nên các bạn nên chủ động khám phá từ sớm dẫu điều này có thể hơi thử thách với độ tuổi trung học", ông nhận định.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM, phát biểu chào mừng

ẢNH: NGỌC LONG

Gửi lời khuyên đến các chủ nhân học bổng, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM Scott James dặn dò "đừng chỉ đến lớp rồi về nhà" mà hãy thực sự dấn thân. Hãy gặp gỡ những người mới, thử những điều mới, khám phá cộng đồng nơi các bạn sinh sống, đặt câu hỏi, kết bạn, chia sẻ văn hóa Việt Nam vì chính New Zealand cũng mong được học hỏi từ chính các bạn.

"Hãy mang theo văn hóa Việt Nam, những trải nghiệm, góc nhìn, ý tưởng của các bạn. Các trường trung học, ĐH và cộng đồng New Zealand sẽ trở nên phong phú hơn khi có sự hiện diện của các bạn. Và khi trở về Việt Nam hay tiếp tục hành trình của mình ở bất cứ nơi đâu, tôi hy vọng các bạn cũng sẽ mang theo một phần New Zealand trong hành trang của mình", ông James nhắn nhủ.

NZUA và NZSS là 2 chương trình học bổng của chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam. Sự kiện năm nay là lần đầu tiên cả hai thế hệ nhận học bổng cùng hiện diện trong một lễ vinh danh, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ New Zealand trong việc liên tục mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao cho học sinh Việt Nam ở nhiều cấp học, theo ENZ.