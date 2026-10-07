Ứng dụng AI ngừa tự tử, du học sinh Việt được bang Úc vinh danh xuất sắc

Hoạt động thuộc khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Giáo dục quốc tế bang Victoria 2026 (Victorian International Education Awards) tổ chức tuần qua. Anh Duy vượt lên 3 ứng viên để chiến thắng hạng mục "Nghiên cứu" - giải thưởng dành cho nghiên cứu sinh quốc tế đã đạt được những kết quả nghiên cứu xuất sắc, mang lại tác động rõ rệt về mặt học thuật, ngành nghề hoặc xã hội.

Sau đó, anh Duy tiếp tục nhận Giải thưởng của Thủ hiến (Premier’s Award) dành cho Người học quốc tế xuất sắc của năm 2026 - giải cao nhất trao cho người có thành tích nổi bật trong số những cá nhân chiến thắng các hạng mục đề cử.

"Tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc khi cùng lúc nhận được hai giải thưởng. Vui, tự hào, biết ơn và cũng rất bồi hồi khi nhìn lại hành trình đã đi qua, từ những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ khi đặt chân đến Úc, tới những ngày tháng học tập, nghiên cứu, những giải thưởng lớn nhỏ, nhất là những lần thất bại hay những dự án còn dang dở", anh Duy chia sẻ với Thanh Niên.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Đức Duy trong đêm trao giải tổ chức hôm 29.9 tại Úc ẢNH: STUDY MELBOURNE

Anh Nguyễn Đức Duy hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Trung tâm Sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên thuộc Khoa Y, Nha khoa và Khoa học sức khỏe của ĐH Melbourne (Úc). Nghiên cứu của anh tập trung vào khía cạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy để dự đoán, phòng ngừa hành vi tự tử và tự hại ở người trẻ và các nhóm dân cư chưa được phục vụ đầy đủ, đặc biệt chú trọng những cộng đồng đa văn hóa và LGBTQ+.

Song song đó, anh Duy cũng đang điều hành một phòng khám tâm lý hỗ trợ các cộng đồng yếu thế, đồng thời thành lập Mạng lưới Chuyên gia sức khỏe tâm thần châu Á hiện kết nối hơn 200 chuyên gia lâm sàng trên khắp nước Úc, với niềm tin rằng ai cũng xứng đáng được quan tâm và thấu hiểu.

"Anh Josh đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong công tác vận động vì sức khỏe tâm thần. Anh vẫn không ngừng tạo ra cơ hội để tất cả cùng phát triển, tìm thấy sự thuộc về và đạt được thành công", cơ quan trao giải đánh giá.

Theo anh Duy, Giải thưởng của Thủ hiến ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của anh trong lĩnh vực tâm lý suốt 10 năm ở Úc - nơi anh từng lấy bằng cử nhân và thạc sĩ. Anh nói thêm, khoảnh khắc được phát biểu trên sân khấu là cơ hội để anh kể một câu chuyện đại diện cho nhiều bạn trẻ vừa từng ngày nỗ lực theo đuổi đam mê của riêng mình, vừa không ngừng cống hiến cho xã hội.

"Tôi coi đây là lời nhắc nhở rất lớn để mình tiếp tục kiên trì với con đường đang theo đuổi, để những đề tài mình nghiên cứu có thể tạo ra thay đổi, dù rất nhỏ bé nhưng có ý nghĩa đối với cuộc sống của người khác", anh Duy chia sẻ.

"Tôi vô cùng biết ơn gia đình, thầy cô, những người hướng dẫn đồng nghiệp và cả các bệnh nhân tôi có cơ hội được đồng hành, chăm sóc và lắng nghe. Chính những con người và câu chuyện tôi gặp trên hành trình này đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi công việc mình đang thực hiện", anh bộc bạch.

Gửi lời chúc mừng đến anh Duy, GS Jane Gunn AO, quyền Hiệu trưởng ĐH Melbourne, khẳng định những thành tựu của vị nghiên cứu sinh tiến sĩ là "minh chứng cho những đóng góp quan trọng" mà cộng đồng người học quốc tế mang lại thông qua vai trò lãnh đạo, các hoạt động vận động và cam kết hướng tới sự xuất sắc.

Tổ chức thường niên bởi Study Melbourne, Victorian International Education Awards là giải thưởng của Chính quyền bang Victoria nhằm ghi nhận thành tựu học thuật, năng lực lãnh đạo và đóng góp cho cộng đồng của người học quốc tế. Ứng viên đạt giải mỗi hạng mục nhận 3.000 AUD (54,3 triệu đồng), trong khi người giành Giải thưởng của Thủ hiến nhận thêm 5.000 AUD (90,5 triệu đồng).

Anh Nguyễn Đức Duy là nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học lâm sàng và lãnh đạo cộng đồng được xem là "tiếng nói đáng tin cậy" tại Úc sau một thập niên gắn bó với quốc gia này

ẢNH: STUDY MELBOURNE

Trước đó, tại lễ trao giải 7NEWS Young Achiever Awards Victoria tổ chức hồi tháng 5, anh Duy cũng chiến thắng Giải thưởng thành tựu sự nghiệp, trước khi được xướng tên là Gương mặt trẻ xuất sắc bang Victoria của năm 2026.

"Các công trình nghiên cứu của anh được được xuất bản trong những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới và giành nhiều giải thưởng trị giá hơn 200.000 AUD (3,6 tỉ đồng). Anh còn là đồng chủ tịch nhóm các nhà nghiên cứu trẻ thuộc Hiệp hội Phòng ngừa tự tử quốc tế khu vực Tây Thái Bình Dương kiêm thành viên Nhóm Tư vấn sức khỏe đa văn hóa của Sở Y tế Victoria", cơ quan trao giải chia sẻ.