U.17 Việt Nam gặp New Zealand ở lượt trận thứ 2 World Cup U.17, thuận lợi thế nào?

Thi đấu trận quyết định khi tâm lý và phong độ ở mức tốt

Ở lượt trận đầu, đội tuyển U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ vào ngày 20.11. Còn ở lượt trận thứ 3, đội tuyển U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali vào ngày 26.11. Xen giữa 2 trận đấu nói trên là trận gặp U.17 New Zealand vào ngày 23.11. Đây là lịch thi đấu thuận lợi với U.17 Việt Nam. Việc gặp đội bóng trẻ đến từ châu Đại Dương ở lượt trận thứ nhì vòng bảng có nghĩa là đội tuyển U.17 Việt Nam đã được "khởi động" sau lượt trận đầu tiên.

U.17 Việt Nam gặp đối thủ chính U.17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup Ảnh: VFF

Khi đó, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã được làm quen với không khí của giải thế giới, họ sẽ bớt đi sự bỡ ngỡ. Giả sử U.17 Việt Nam có trận đấu quan trọng nhất vòng bảng gặp U.17 New Zealand diễn ra ngay lượt trận đầu, các cầu thủ U.17 Việt Nam chưa kịp "làm nóng", dẫn đến phong độ của các cầu thủ trẻ chưa ở mức tốt nhất.

Còn nếu U.17 Việt Nam phải thi đấu liên tiếp 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng với 2 đội bóng mạnh hơn mình là U.17 Bỉ và U.17 Mali, khi đó chúng ta rất dễ thua đậm 2 trận liền. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ trẻ, khiến họ dễ xuống tinh thần ở trận quyết định gặp New Zealand.

Yếu tố thể lực

Ngoài yếu tố tinh thần, thể lực cũng là điểm mà U.17 Việt Nam cần phải lưu tâm ở vòng chung kết World Cup U.17 năm 2026. Nếu U.17 Việt Nam trải qua 2 trận đấu liên tục với U.17 Bỉ và U.17 Mali, các cầu thủ trẻ của chúng ta dễ xuống sức, do các đối thủ đều rất khỏe, sở hữu tốc độ và thể lực tốt hơn chúng ta. Khi đó, đến trận gặp New Zealand, U.17 Việt Nam khó phát huy điểm mạnh về kỹ thuật của mình, vì những đôi chân đã mỏi mệt.

U.17 Việt Nam muốn giành vé vượt qua vòng bảng Ảnh: VFF

Ngược lại, việc gặp U.17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 quá hợp lý với U.17 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta bước vào lượt trận thứ nhì vẫn còn sung sức và vẫn còn giữ được tinh thần tốt, sẵn sàng chơi tấn công ở trận đấu then chốt này.

Theo điều lệ của World Cup U.17 năm 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất của 12 bảng, sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. U.17 Việt Nam nhắm đến vị trí thứ 3 trong bảng G, qua đó tìm vé vớt giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Muốn giành vị trí thứ 3 tại bảng đấu của mình, U.17 Việt Nam phải giành được chiến thắng trước U.17 New Zealand. Chúng ta sẽ chuẩn bị điểm rơi phong độ và điểm rơi thể lực tốt nhất cho trận đấu gặp đội bóng trẻ đến từ châu Đại Dương.