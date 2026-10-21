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    U.17 Việt Nam thua đậm U.18 Seoul FC: HLV Roland ‘xáo tung’ đội hình, thử nghiệm nhân sự trước World Cup

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Đội tuyển U.17 Việt Nam đã khép lại trận giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 21.10, dù thua 1-4 nhưng thu được rất nhiều thử nghiệm bổ ích.
    U.17 Việt Nam thua đậm U.18 Seoul FC: HLV Roland ‘xáo tung’ đội hình, thử nghiệm nhân sự trước World Cup- Ảnh 1.

    HLV Cristiano Roland đang mạnh mẽ thử nghiệm U.17 Việt Nam

    ảnh: VFF

    HLV Cristiano Roland tiếp tục thử nghiệm

    Ngày 21.10, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc, gặp đội U.18 của CLB Seoul. Đây là dịp để HLV Cristiano Roland tiếp tục thử nghiệm nhân sự, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, hướng tới U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng sau.

    Với mục tiêu tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ, HLV Cristiano Roland đã bố trí nhiều phương án nhân sự, trao cơ hội ra sân cho hầu hết các thành viên trong đội ở những thời điểm khác nhau của trận đấu.

    Trước đối thủ U.18 có ưu thế về thể hình và thể lực, đội U.17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai lối chơi, duy trì khả năng phối hợp tuy nhiên vẫn chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và để thua với tỷ số 1-4.

    U.17 Việt Nam thua đậm U.18 Seoul FC: HLV Roland ‘xáo tung’ đội hình, thử nghiệm nhân sự trước World Cup- Ảnh 2.

    U.17 Việt Nam sẽ có 3 trận cọ xát quan trọng tại Hàn Quốc

    ảnh: VFF

    Bàn thắng duy nhất của U.17 Việt Nam được ghi bởi Trần Mạnh Quân trên chấm phạt đền, sau tình huống phối hợp trung lộ hiệu quả giúp Ngọc Sơn thoát xuống và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Pha lập công này giúp đội tuyển U.17 Việt Nam rút ngắn tỷ số sau khi bị đối thủ dẫn trước hai bàn, trước khi thua thêm 2 bàn nữa trong phần còn lại của trận đấu.

    Với tính chất của một trận đấu tập, màn thử lửa với U.18 Seoul FC (đội 1 đang thi đấu tại AFC Champions League Two - PV) mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để BHL tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ trước đối thủ có cường độ thi đấu cao.

    Đây cũng là nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U.17 World Cup 2026. Dự kiến đội U.17 Việt Nam sẽ còn 2 trận cọ xát quan trọng gặp U.18 Cheonan City FC lúc 17 giờ Việt Nam ngày 26.10 và đội tuyển U.17 Hàn Quốc ngày 28.10.

    U.17 Việt Nam thua đậm U.18 Seoul FC: HLV Roland ‘xáo tung’ đội hình, thử nghiệm nhân sự trước World Cup- Ảnh 3.

    Lịch thi đấu đội tuyển U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026

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