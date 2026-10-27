Xác định kênh phát tất tần tật các trận đấu giao hữu của U.23 và đội tuyển Việt Nam

U.23 Việt Nam ra quân gặp U.23 Thái Lan

Các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10.11 đến ngày 14.11 tại SVĐ Pleiku. Các đối thủ của U.23 Việt Nam gồm: U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore.

U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 Thái Lan (lúc 19 giờ ngày 10.11), U.23 Singapore (lúc 19 giờ ngày 12.11) và U.23 Qatar (lúc 19 giờ ngày 14.11). Các trận đấu giao hữu quốc tế này do VFF phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức.

Đối với các trận đấu giao hữu quốc tế của U.23 Việt Nam, FPT Play và VTV cũng đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ bản quyền. Các trận đấu này cũng sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình VTV.

Các trận đấu của U.23 và đội tuyển Việt Nam được phát trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

Song song đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn có cơ hội theo dõi các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Thiên Trường. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 11.11 đến 15.11 với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam cùng hai đội tuyển khách mời là Đài Loan và Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan vào 19 giờ ngày 11.11 và Kyrgyzstan vào 19 giờ ngày 17.11. Hai trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm các phương án chiến thuật và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với vai trò đối tác duy nhất và chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về thương quyền truyền hình, sản xuất và phát sóng các giải đấu của các đội tuyển quốc gia từ năm 2023, FPT Play tiếp tục sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng các trận đấu giao hữu quốc tế của U.23 Việt Nam tại SVĐ Pleiku (Gia Lai) và các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Các trận đấu được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Điều này tái khẳng định vai trò của FPT Play, đơn vị đi đầu trong công tác bản quyền truyền hình, đóng góp vào từng bước lớn mạnh của đội tuyển quốc gia.

Ông Trần Quý Long - Trưởng ban Sản xuất nội dung thể thao FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền của các trận đấu, cho biết: "Trong nhiều năm liên tiếp là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, FPT Play luôn không ngừng nỗ lực mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá trình trưởng thành, phát triển, đi lên của các tuyển thủ trẻ, từ các đấu trường trong nước cho đến quốc tế. Với các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U.23 cũng như đội tuyển Việt Nam, chúng tôi không chỉ truyền tải đến khán giả cả nước những hình ảnh về sự nhiệt huyết của các cầu thủ, thúc đẩy giao lưu quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế".