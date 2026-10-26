Tân binh CLB TP.Đồng Nai chìm vào khủng hoảng: Vì đâu nên nỗi?

"Hiệu ứng domino"

Chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu, CLB TP.Đồng Nai đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng bộc lộ rõ sự bế tắc khi là đội bóng duy nhất chưa thể ghi bàn, còn hàng thủ liên tục bộc lộ sơ hở với 10 lần thủng lưới. Những thất bại liên tiếp, điển hình là trận thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định ở vòng 5 đã sớm đưa đội bóng tân binh đi chệch quỹ đạo.

Cuộc khủng hoảng hiện tại một phần xuất phát từ lịch thi đấu khó nhằn ở giai đoạn đầu mùa. BLV Huỳnh Sang phân tích: "CLB TP.Đồng Nai gặp lịch thi đấu bất lợi ngay ở giai đoạn khởi động. Việc liên tục gặp á quân Thể Công Viettel, CLB Hà Tĩnh đá rất khó chịu, chạm trán đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội, đối đầu cựu vô địch toàn ngoại binh chất lượng Nam Định khiến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng bất lực trong nhiệm vụ tích lũy điểm số. Một tân binh rất cần điểm trong giai đoạn xuất phát nhưng toàn "ra ngõ gặp núi" thì dễ mất tinh thần và khó cân bằng tâm lý. Chỉ cần một kết quả không tốt sẽ tạo ra hiệu ứng domino tiêu cực và đội bóng này đang rơi vào đúng trạng thái đó".

Công Phượng và các đồng đội chưa thể "mở tài khoản" bàn thắng tại V-League ẢNH: KHẢ HÒA

Chênh lệch đẳng cấp

Từ một nhà vô địch giải hạng nhất với những chiến thắng thuyết phục mùa trước (chỉ thua 2 trận sau 22 vòng đấu), CLB TP.Đồng Nai lập tức bị ngợp khi bước ra sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam. Bài toán lắp ghép đội hình bằng các cựu binh đã chinh chiến ở V-League từng mang lại hiệu quả, nhưng lúc này thì không. Những cái tên dạn dày kinh nghiệm không đủ sức khỏa lấp sự suy giảm về mặt thể lực trước cường độ pressing liên tục của các đội bóng "chiếu trên". Việc thiếu sự gắn kết do nhân sự được chắp vá từ nhiều nguồn, trong khi dàn ngoại binh chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh của CLB TP.Đồng Nai hiện tại.

Có thể nói, HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các cộng sự vẫn chưa có đủ thời gian để nhào nặn một lối chơi rõ nét. Khoảng cách về trình độ và chiều sâu đội hình của các đội bóng ở sân chơi hạng nhất và V-League đã được phơi bày sau 5 vòng đấu. BLV Huỳnh Sang nhận định: "Ở hạng nhất, kinh nghiệm của nhiều cầu thủ CLB TP.Đồng Nai có thể khỏa lấp những hạn chế khác để chiến thắng các đối thủ yếu hơn. Nhưng ở V-League lại có nhiều bài toán nan giải hơn. Khi bước vào sân chơi lớn, trước mặt bằng trình độ các đội V-League vượt trội, CLB TP.Đồng Nai từ một nhà vô địch hạng nhất bỗng trở nên non nớt, căng cứng tâm lý. Phong độ cầu thủ qua thời đỉnh cao, trong khi HLV không đủ thời gian áp đặt triết lý. Còn nói về sự đầu tư lực lượng thì CLB TP.Đồng Nai cũng không thể so sánh với các ông lớn ở V-League".

Bầu Sơn: "Mùa giải giờ mới bắt đầu" Giữa cơn khủng hoảng của CLB TP.Đồng Nai, HLV Nguyễn Việt Thắng đã chủ động đặt vấn đề về việc từ chức. Trái ngược với sự bi quan của vị thuyền trưởng, Chủ tịch CLB TP.Đồng Nai - ông Phạm Hương Sơn (bầu Sơn) đã khẳng định: "Chúng ta cùng thắng, chúng ta cùng thua, chúng ta cùng nhau vượt qua. Mùa giải giờ mới bắt đầu". Động thái bảo vệ chiếc ghế HLV trưởng từ bầu Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để CLB TP.Đồng Nai xốc lại tinh thần trước chặng đường gian nan phía trước.



