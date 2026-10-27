Đại diện Việt Nam có thể gây bất ngờ tại đấu trường châu Á

Tìm kiếm điểm số đầu tay

Sau 2 lượt trận tại Cúp C1 châu Á, CLB Công an Hà Nội vẫn chưa có điểm số nào. Dù vậy, màn trình diễn của đương kim vô địch V-League trước Kashima Antlers (Nhật Bản) mang lại nhiều hy vọng. HLV Mano Polking đã mạnh dạn sử dụng 8 nội binh đá chính, chủ động dâng cao pressing và tạo ra 17 cú dứt điểm (4 trúng đích) về phía đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Nhật Bản. Đại diện Việt Nam chỉ chịu thua 0-1 do mất tập trung ở nửa đầu hiệp 2, nhưng đã buộc thủ thành Tomoki Hayakawa bên phía đối phương phải liên tục trổ tài (sau đó nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu).

Thử thách tiếp theo của đội bóng ngành công an là chuyến làm khách trước Shanghai Port (Cảng Thượng Hải) lúc 17 giờ hôm nay 27.10. CLB đến từ Trung Quốc đang thể hiện phong độ cực cao với 3 chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu gần nhất của giải quốc nội. Riêng tại Cúp C1 châu Á mùa này, họ cũng bất bại sau 2 lượt trận đầu tiên (1 thắng,1 hòa), trong đó nổi bật là màn đánh bại Ratchaburi (Thái Lan) với tỷ số 6-4. Sở hữu dàn ngoại binh chất lượng cùng tuyển thủ Wu Lei, Shanghai Port chắc chắn đặt mục tiêu giữ lại 3 điểm trên sân nhà khi tiếp đón CLB Công an Hà Nội ở lượt trận thứ ba.

CLB Công an Hà Nội (trái) được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ ở Cúp C1 châu Á 2026-2027 ẢNH: MINH TÚ

Xét về nhân sự, CLB Công an Hà Nội cũng sở hữu nhiều cầu thủ vô cùng chất lượng, từ các ngoại binh (Leo Artur, Alan Sebastiao…) cho đến dàn tuyển thủ Việt Nam hùng hậu. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất với CLB Công an Hà Nội hiện tại là thể lực. Đội bóng ngành công an đang có dấu hiệu quá tải và chững lại ở V-League sau khi bị CLB Thanh Hóa cầm hòa 1-1 và để thua CLB Hà Nội 1-2. Tuy nhiên, nếu ban huấn luyện phân phối sức hợp lý cho các trụ cột, đồng thời duy trì sự tập trung nơi hàng phòng ngự và những thời điểm then chốt của trận đấu, thầy trò ông Mano Polking hoàn toàn có thể gây bất ngờ để mang về điểm số đầu tay tại đấu trường lớn nhất châu Á cấp CLB.

Vực dậy tinh thần

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn đầu mùa với chuỗi 6 trận liền không thắng (2 trận ở Cúp C2 châu Á và 4 trận tại V-League). Đội bóng ngành quân đội hiện rớt xuống đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League mùa này với vỏn vẹn 4 điểm. Gần nhất, họ để tân binh Bắc Ninh cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Dẫu vậy, khi bước ra Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two), thầy trò HLV Velizar Popov vẫn cho thấy sự lì lợm cần thiết. Dù thất bại 0-1 trước CLB Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận gần nhất, nhưng đại diện Việt Nam đã chơi ăn miếng trả miếng và thậm chí có nhiều thời điểm còn lấn lướt đối phương. Trước nhà đương kim vô địch Indonesia, Thể Công Viettel chỉ chịu thủng lưới từ một pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 1 điểm sau 2 lượt trận. Cuộc tiếp đón FC Seoul lúc 19 giờ 15 ngày 28.10 được đánh giá mang tính chất then chốt cho cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng E. Đại diện K-League đang gây thất vọng lớn khi đứng cuối bảng với 2 trận toàn thua. Đại diện Hàn Quốc chắc chắn sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm chiến thắng nhằm vớt vát hy vọng đi tiếp và lấy lại thể diện. Tâm lý buộc phải thắng của FC Seoul cũng chính là cơ hội để Thể Công Viettel lấy 3 điểm đầu tay để rộng cửa giành vé vào vòng trong. Việc đội bóng K-League nôn nóng dâng cao sẽ mở ra khoảng trống cho lối đá phản công của Thể Công Viettel.

Một kết quả khả quan trước đại diện Hàn Quốc không chỉ giúp Thể Công Viettel cải thiện thứ hạng tại bảng E mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng để vực dậy, sẵn sàng cho chặng đường gian nan phía trước.