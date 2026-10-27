V-League khốc liệt ngay từ màn dạo đầu, bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Hiện tượng SLNA

Năm lượt trận đầu tiên của V-League mùa giải này chứng kiến sự bùng nổ của đội bóng xứ Nghệ. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang chễm chệ ở ngôi đầu với 11 điểm, trở thành đội bóng duy nhất sở hữu bảng thành tích bất bại. Họ thắng 3 trận (CLB Bắc Ninh, CLB Hà Nội, HAGL) và 2 lần chia điểm với đối phương (CLB Công an TP.HCM và CLB Hà Tĩnh).

Điểm cốt lõi tạo nên thành công bước đầu này không nằm ở những cá nhân kiệt xuất, mà đến từ một tập thể chơi "biết người biết ta". SLNA luôn chủ động nhập cuộc với khối đội hình thấp, xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều lớp và thi đấu đầy máu lửa. Khi đối phương nôn nóng dâng cao, những miếng đánh phản công chớp nhoáng lập tức được kích hoạt. Thế trận rình rập, sự thực dụng đang biến SLNA thành tập thể khó bị đánh bại. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn lúc này nằm trong tốp những đội bóng ghi nhiều bàn nhất (10 bàn) và bị thủng lưới ít nhất (4 lần).

Tiền vệ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh là một trong những nhân tố nổi bật của SLNA ẢNH: Y KIỆN

Đáng chú ý, các đội bóng được đầu tư mạnh tay đang tạo ra cuộc rượt đuổi nghẹt thở ngay phía sau SLNA. Lần lượt, CLB Nam Định (hạng 2), CLB Công an Hà Nội (hạng 3), CLB Ninh Bình (hạng 4) và CLB Công an TP.HCM (hạng 5) cùng bỏ túi 10 điểm. Ngoài ra, CLB Hà Tĩnh cũng là điểm nhấn thú vị ở nhóm đầu. Giống như đội bóng láng giềng SLNA, CLB Hà Tĩnh dù không được đánh giá quá cao nhưng hiện tại cũng ngang ngửa với các "đại gia" về mặt điểm số sau 5 vòng đấu đầu tiên. Đội bóng núi hồng chơi gắn kết, đang áp sát nhóm đầu với 10 điểm trong tay và đứng ở vị trí thứ 6.

"Ông lớn" sẩy chân

Việc CLB Hà Nội và Thể Công Viettel - những lá cờ đầu của bóng đá miền Bắc, xuất hiện ở tốp 5 đội cuối bảng là điều khó ai hình dung trước khi mùa giải khởi tranh. Bước vào giải đấu với tâm thế của những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương, nhưng cả hai đội kể trên đều đang lạc nhịp, không đáp ứng được kỳ vọng ở chặng xuất phát.

Với CLB Hà Nội, việc rơi xuống vị trí thứ 10 cùng với 6 điểm (2 thắng, 3 thua) phơi bày sự chệch choạc trong hệ thống chiến thuật. Lối đá kiểm soát bóng quen thuộc của họ đang trở nên dễ đoán và bế tắc trước các hàng thủ chơi lùi sâu. Việc chỉ ghi được 5 bàn nhưng lại phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần sau 5 trận đấu cho thấy lối chơi của họ đang gặp vấn đề lớn. Đoàn quân của HLV Harry Kewell có thể thắng đối thủ mạnh như CLB Công an Hà Nội, nhưng lại nhận những thất bại khó hiểu trước SLNA (1-4) và gần nhất là CLB Đà Nẵng (0-1).

Thể Công Viettel (trái) khởi đầu không như ý. Họ đã không thắng 4 trận liên tiếp (3 thua, 1 hòa) tại V-League sau 5 vòng ẢNH: MINH TÚ

Bức tranh toàn cảnh của Thể Công Viettel thậm chí còn mang một màu sắc ảm đạm hơn, khi họ đang chật vật ở hạng 12 với vỏn vẹn 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 3 thua). Đội bóng từng tạo nên bản sắc bằng lối chơi lì lợm, khó bị đánh bại nay lại tỏ ra vô cùng mong manh trước hàng tấn công của đối phương khi đã nhận 7 bàn thua. Trong khi đó, hàng tấn công lại thi đấu kém hiệu quả và chỉ ghi được 5 bàn sau 5 trận. Tính trên mọi đấu trường (V-League và Cúp C2 châu Á), thầy trò HLV Velizar Popov đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Việc liên tiếp vấp ngã ngay từ vạch xuất phát đang đặt 2 "ông lớn" của bóng đá miền Bắc vào tình thế báo động. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh và vá víu lỗ hổng, nguy cơ bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch từ sớm là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.