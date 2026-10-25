HLV Kewell mất quyền họp báo sau trận thua Đà Nẵng, trợ lý đội Hà Nội giải thích lý do nóng

CLB Hà Nội đến làm khách trên sân Chi Lăng với sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô sớm rơi vào thế bất lợi khi trung vệ Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 18. Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu, thầy trò HLV Harry Kewell vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Ivan Saponjic ở cuối hiệp 1. Ba điểm quý giá giúp đội bóng sông Hàn vươn lên vị trí thứ 9 với 6 điểm, bằng điểm nhưng xếp trên CLB Hà Nội, đội tụt xuống thứ 10.

Trợ lý HLV Hà Nội: Mất người sớm khiến trận đấu thay đổi

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Harry Kewell phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ. Nhà cầm quân người Úc cũng không tham dự buổi họp báo sau trận. Thay vào đó, trợ lý Trần Trọng Bình là người đại diện CLB Hà Nội trả lời truyền thông.

Ông Trần Trọng Bình thừa nhận kết quả thua trận không thể khiến CLB Hà Nội hài lòng, nhưng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người từ sớm. Ông Trần Trọng Bình chia sẻ: “Đối với chúng tôi, kết quả như vậy không thể vui được. Nhưng nếu đánh giá màn trình diễn của toàn đội, mọi người có thể thấy các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều, chơi rất tốt ở trận đấu này dù mất người rất sớm”.

Ông Trần Trọng Bình trong buổi họp báo sau trận ẢNH: ĐÔNG NGHI

Theo trợ lý HLV CLB Hà Nội, tấm thẻ đỏ của Nguyễn Anh Tiệp buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh nhân sự và cách vận hành chiến thuật. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn duy trì được sức ép và tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Ông Trần Trọng Bình nói: “Việc mất người quá sớm buộc CLB Hà Nội phải thực hiện một vài sự thay đổi. Dù vậy, về cách vận hành, cách chơi sau khi thiếu người, Hà Nội vẫn dồn ép được đội Đà Nẵng. CLB Hà Nội cũng tạo ra nhiều cơ hội trước nhưng đáng tiếc không thể tận dụng được”.

Thất bại tại Chi Lăng khiến CLB Hà Nội lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, ban huấn luyện đội bóng thủ đô vẫn tin rằng đây chỉ là một cú sẩy chân và toàn đội có thể sớm trở lại.

Trợ lý HLV CLB Hà Nội chia sẻ: “Tôi cho rằng trận thua này chỉ là tai nạn thôi. Nếu chúng tôi không mất người sớm, có lẽ kết quả có thể đã khác. Việc CLB Hà Nội vừa có 2 chiến thắng trước khi thua Đà Nẵng là kết quả giúp tinh thần toàn đội rất tốt. Đầu trận đấu, mọi người đều ra sân với tinh thần rất cao, mang về rất nhiều cảm xúc”.

Một trong những tình huống gây chú ý sau trận là phản ứng của HLV Harry Kewell. Ông Trần Trọng Bình mô tả: “Sau trận đấu, HLV Kewell có một vài phản ứng về công tác trọng tài trên sân. Về luật, chúng ta đếm 5 giây thì tôi không biết trong khoảng thời gian cầu thủ nằm sân, hoặc các cầu thủ Đà Nẵng cố tình nằm sân để kéo thời gian, trọng tài sẽ xử lý như thế nào để phù hợp với hai đội. Chính vì thế, HLV Kewell đã có những trao đổi với trọng tài sau trận đấu và không có lời lẽ, hành động nào quá khích dẫn đến nỗi phải nhận thẻ đỏ như vậy. Chúng tôi không hài lòng với thẻ đỏ ấy”.

“Tôi cho rằng trận đấu sẽ hay hơn, đẹp hơn và fair-play hơn nếu Đà Nẵng chơi một cách nhiệt tình, cống hiến để có trận đấu chất lượng chuyên môn cao hơn”, ông Trần Trọng Bình nói thêm.

HLV Kewell không dự họp báo sau khi trận đấu khép lại ẢNH: ĐÔNG NGHI

HLV Lê Đức Tuấn: Đà Nẵng cần cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

Ở chiều ngược lại, chiến thắng trước CLB Hà Nội có ý nghĩa quan trọng với CLB Đà Nẵng sau hai thất bại liên tiếp trước HAGL và Hải Phòng. HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận đội bóng đã chịu nhiều áp lực, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ.

HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ: “Như các bạn đã biết, với sự đầu tư từ đầu giải, chúng tôi được kỳ vọng rất nhiều. Giai đoạn đầu, chúng tôi có kết quả khá tốt. Dù vậy, ở 2 trận gần nhất, CLB Đà Nẵng thi đấu không được tốt, khiến các cầu thủ, ban huấn luyện chịu rất nhiều áp lực. Vì thế, sau chiến thắng này, tôi xin cảm ơn cầu thủ, ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện vị trí cho CLB Đà Nẵng”.

Nhà cầm quân của đội bóng sông Hàn cho biết sau khi để thủng lưới tới 8 bàn trong hai trận trước đó, ban huấn luyện đã nhắc nhở các cầu thủ về cách đối diện với thất bại và tinh thần thi đấu.

Ông Tuấn cho biết: “Tôi nghĩ CLB Hà Nội vẫn là một trong những ứng viên vô địch. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này vì biết đây là trận đấu rất khó khăn. 2 trận vừa qua, chúng tôi để thua 8 bàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nói với các cầu thủ rằng bóng đá có thắng có thua. Quan trọng là cách chúng tôi thi đấu, để thua như thế nào và thắng như thế nào. Hai trận thua gần đây khiến người hâm mộ rất thất vọng. Vì thế, hôm nay thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ rất quyết tâm thi đấu tốt hơn nhằm kéo khán giả đến sân”.

HLV Lê Đức Tuấn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò sau trận thắng Hà Nội ẢNH: ĐÔNG NGHI

HLV Lê Đức Tuấn cũng dành lời khen cho trung vệ Quế Ngọc Hải, người được xem là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của Đà Nẵng.

Ông Lê Đức Tuấn nhận xét: “Hải là đội trưởng, là anh cả của đội và rất chuyên nghiệp. Hải là tấm gương của các cầu thủ và bạn ấy ở chung với các cầu thủ ngoại, giúp gia tăng sự gắn kết. Nhìn chung, tập thể chúng tôi đều nỗ lực vì lối chơi chung. Riêng tôi xây dựng lối chơi tập thể, vì vậy mọi cầu thủ cũng đều thi đấu hết mình. Hôm nay, các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều”.

Thuyền trưởng của CLB Đà Nẵng khép lại phần họp báo bằng chia sẻ: “Sau khi có bàn mở tỷ số, Joel Lopez hay Quế Ngọc Hải đã chấn thương, khiến Đà Nẵng mất đi trụ cột cũng như thủ lĩnh. Vì vậy, các cầu thủ vào sau đều cố gắng tập trung phòng ngự, trước mắt mục tiêu của toàn đội là không thua trước đã. Sau khi có bàn thắng, chúng tôi tập trung giữ vững tỷ số. Cuối trận, nhiều cầu thủ rất cố gắng, còn bị cả chuột rút và đó là tinh thần rất tuyệt vời của cầu thủ chúng tôi”.