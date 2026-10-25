Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình rơi khỏi tốp 3, Đà Nẵng đẩy Hà Nội vào nhóm nguy cơ

Hai đội yếu hơn cùng thắng

Trên sân Chi Lăng, CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn đội Đà Nẵng. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến sớm khi Nguyễn Anh Tiệp của CLB Hà Nội nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 18 vì pha phạm lỗi gần vòng cấm, khiến đội khách phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Chơi hơn người, CLB Đà Nẵng từng bước gia tăng sức ép và cuối cùng cũng có được bàn thắng duy nhất của Ivan Saponjic để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng giúp đội bóng sông Hàn, vốn đã thủng lưới tới 11 bàn sau 4 vòng trước đó, có thêm sự tự tin trong cuộc đua trụ hạng, trong khi CLB Hà Nội tiếp tục có một vòng đấu không trọn vẹn.

Văn Quyết và các đồng đội trắng tay rời sân Chi Lăng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Bất ngờ cũng xảy ra trên sân Ninh Bình khi đội bóng đánh giá cao hơn là chủ nhà Ninh Bình nhận thất bại trước CLB Công an TP.HCM. Đội khách đã có một thế trận phòng ngự phản công đầy kỷ luật, sắc sảo và trừng phạt đối phương ở phút cuối cùng. Olaha Mạnh Đức tiếp tục tỏa sáng với tình huống đi bóng dũng mãnh, xử lý thông minh trước khi kiến tạo cho Jason Cummings đặt lòng gọn gàng, ấn định chiến thắng 1-0 cho thầy trò HLV Arthur Diles.

Cummings (trái) ghi bàn đầy cảm xúc cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Bám đuổi quyết liệt

Sau 5 vòng đầu V-League, SLNA là đội duy nhất còn bất bại, sở hữu 11 điểm và giữ ngôi đầu bảng. Ngay phía sau là nhóm 5 đội cùng 10 điểm, phân định với nhau bằng hiệu số bàn thắng bại: CLB Nam Định (+7), CLB Công an Hà Nội (+5), CLB Ninh Bình (+4), CLB Công an TP.HCM (+3) và CLB Hà Tĩnh (+2).

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, CLB Đà Nẵng có 6 điểm, vượt qua chính CLB Hà Nội nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. 2 vị trí cuối bảng thuộc về HAGL (3 điểm) và TP.Đồng Nai (1 điểm).

Highlight CLB Đà Nẵng 1-0 CLB Hà Nội: Thẻ đỏ bước ngoặt

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 5 ẢNH: VPF