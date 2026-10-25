Trọng tài nữ Nhật Bản bắt trận Thể Công Viettel ở cúp châu Á, ai điều hành trận của CLB CAHN?

Trọng tài Choi Hyun-jai từng bắt nhiều trận của bóng đá Việt Nam

Theo phân công của AFC, trọng tài Choi Hyun-jai sẽ bắt chính trận Shanghai Port gặp Công an Hà Nội (CAHN) ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027, diễn ra lúc 17 giờ ngày 27.10 trên sân Pudong (Thượng Hải, Trung Quốc).

Ông Choi Hyun-jai sinh năm 1990, là trọng tài người Hàn Quốc được FIFA công nhận cấp quốc tế từ năm 2020. Ông thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ tại các giải đấu cấp CLB và đội tuyển quốc gia ở châu Á, đồng thời có kinh nghiệm điều hành các trận đấu thuộc K-League và Cúp quốc gia Hàn Quốc.

Trọng tài Choi Hyun-jai (thứ 3 từ phải sang) đã từng điều hành nhiều trận đấu có các cầu thủ Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, ông Choi Hyun-jai không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trọng tài này từng điều hành trận U.22 Việt Nam thắng U.22 Indonesia 3-0 tại SEA Games 31. Đến năm 2025, ông tiếp tục bắt chính trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Singapore 1-0 ở vòng loại U.23 châu Á 2026, cũng như trận đội tuyển Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, ông Choi Hyun-jai còn được AFC phân công bắt chính trận mở màn bảng A khi U.23 Việt Nam thắng U.23 Jordan 2-0.

Hỗ trợ ông Choi Hyun-jai trong trận đấu sắp tới là hai trợ lý đồng hương Chang Jung-pil và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ tư là Kim Hee-gon, trong khi tổ VAR gồm Kim Woo-sung và trợ lý VAR Choi Chul-jun.

Sau 2 lượt đấu tại giải, thầy trò HLV Mano Polking đang gặp áp lực lớn khi thất bại liên tiếp trước Gamba Osaka (1-4) và Kashima Antlers (0-1). Chuyến làm khách trên sân Shanghai Port vì thế có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực cải thiện thành tích của đại diện Việt Nam. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc thi đấu khá thành công, đang có 4 điểm và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng.

Đình Bắc (áo đỏ) cùng CLB CAHN cần nỗ lực hơn nữa ở sân chơi châu lục ẢNH: MINH TÚ

Nữ trọng tài Nhật Bản Yamashita Yoshimi điều hành trận Thể Công Viettel

Ở đấu trường AFC Champions League Two, nữ trọng tài người Nhật Bản Yamashita Yoshimi được AFC phân công điều hành trận đấu giữa Thể Công Viettel và FC Seoul (19 giờ 15 ngày 28.10). Đây là vị trọng tài nữ nổi bật của bóng đá thế giới, từng nhiều lần tạo dấu mốc lịch sử khi tham gia điều hành các giải đấu vốn chủ yếu do trọng tài nam đảm nhiệm.

Bà Yamashita Yoshimi sinh ngày 20.2.1986 tại Tokyo và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2015. Năm 2022, bà đi vào lịch sử khi là nữ trọng tài đầu tiên bắt chính một trận đấu tại AFC Champions League và J-League 1 của Nhật Bản. Đến Asian Cup 2023, bà tiếp tục trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều hành một trận đấu tại vòng chung kết.

Bà Yamashita Yoshimi là một trong những trọng tài nữ rất uy tín của thế giới ẢNH: REUTERS

Ở cấp độ thế giới, bà Yamashita Yoshimi là một trong sáu nữ trọng tài được FIFA lựa chọn tham gia World Cup 2022 tại Qatar, với nhiệm vụ trọng tài thứ tư. Bà cũng bắt chính trận khai mạc World Cup nữ 2023 giữa New Zealand và Na Uy, đồng thời từng làm nhiệm vụ tại Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đồng hành cùng bà trong trận Thể Công Viettel gặp FC Seoul là hai trợ lý trọng tài Makoto Bozono và Chihiro Ikki, đều là người Nhật Bản.

Trước khi trận đấu này diễn ra, FC Seoul vừa đón tin vui khi đăng quang K-League mùa giải 2026 sớm 5 vòng đấu, qua đó có điều kiện tập trung hơn cho mặt trận châu lục. Dù vậy, đại diện Hàn Quốc khởi đầu không thuận lợi tại AFC Champions League Two khi để thua hai trận đầu tiên, xếp cuối bảng E.

Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng áo lính mới có 1 điểm sau hai lượt trận, với kết quả hòa Melbourne Victory và thua Persib Bandung. Ở V-League, Thể Công Viettel cũng thi đấu không tốt, có 4 điểm sau 5 trận và phải rơi xuống đứng thứ 11. Phong độ sa sút trên nhiều đấu trường cũng khiến đội bóng Việt Nam chịu thêm sức ép trước cuộc đối đầu với đại diện Hàn Quốc.