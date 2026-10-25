    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Trung vệ trẻ Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ đáng tiếc, CLB Hà Nội để thua trước CLB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra hôm nay trên sân Chi Lăng.

    CLB Đà Nẵng giành 3 điểm quý giá trước đối thủ mạnh

    Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội CLB Hà Nội đến sân Chi Lăng tràn đầy khí thế bởi vừa có 2 chiến thắng liên tiếp. Các học trò HLV Harry Kewell quyết tâm giành trọn 3 điểm để vươn lên nhóm các đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Đà Nẵng nỗ lực vượt khó sau 2 trận thua đậm liên tiếp.

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng- Ảnh 1.

    Nguyễn Văn Quyết cùng CLB Hà Nội gặp khó trước Đà Nẵng sau khi trung vệ trẻ Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ đáng tiếc

    ẢNH: ĐÔNG NGHI

    Từng cầm hòa CLB Hà Nội ở lần chạm trán gần nhất tại Cúp quốc gia sau đó đánh bại đối thủ ở loạt đá luân lưu nên Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội nhập cuộc đầy tự tin. Lối chơi bóng tốc độ cao, tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ đội bóng sông Hàn tạo áp lực khá tốt lên hàng phòng ngự CLB Hà Nội. Đội chủ nhà có được những cơ hội đầu tiên sau những tình huống đá phạt góc liên tiếp nhưng không tận dụng thành công.

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng- Ảnh 2.

    Trọng tài xem xét kỹ lưỡng các tình huống nhạy cảm

    ẢNH: ĐÔNG NGHI

    Highlight CLB Đà Nẵng 1-0 CLB Hà Nội: Thẻ đỏ bước ngoặt

    Bước ngoặt xảy ra ở phút 18 khi trung vệ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với Võ Nguyên Hoàng ngay trước vòng cấm địa đội CLB Hà Nội. Tấm thẻ đỏ này đã làm thay đổi cục diện trận đấu bởi với lợi thế hơn người, CLB Đà Nẵng giảm được sức ép tấn công từ CLB Hà Nội vừa kiểm soát được thế trận.

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng- Ảnh 3.

    Các cầu thủ Đà Nẵng nắm bắt lợi thế hơn người, cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số trước CLB Hà Nội

    ẢNH: ĐÔNG NGHI

    Chơi thiếu người nhưng đội bóng thủ đô cũng có những tình huống tấn công sắc bén nhưng không tận dụng thành công. Trong đó có tình huống Văn Tùng ngã trong vòng cấm địa đội Đà Nẵng nhưng sau hơn 5 phút "check VAR", trọng tài quyết định không có phạt đền cho đội Hà Nội.

    Bàn thắng khai thông bế tắc đến với CLB Đà Nẵng ở phút 45+2. Từ tình huống tấn công nhanh, Ivan Saponjic nhận đường chuyền từ đồng đội, khéo léo loại bỏ hậu vệ CLB Hà Nội sau đó đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn giúp đội chủ nhà vượt dẫn 1-0.

    HLV Kewell và trung vệ trẻ cùng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thua đau Đà Nẵng tại Chi Lăng- Ảnh 4.

    CLB Đà Nẵng giành 3 điểm quý giá trên sân nhà

    ẢNH: ĐÔNG NGHI

    Các cầu thủ Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực ở hiệp 2, trong đó tung bộ đôi tuyển thủ Hai Long, Xuân Mạnh vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trong khi đó CLB Đà Nẵng cũng gia cố hàng phòng ngự, tập trung tối đa cho mục tiêu bảo vệ thành quả.

    Phút 76, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Võ Huy Toàn (CLB Đà Nẵng) khi phạm lỗi với Xuân Mạnh. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định xóa thẻ đỏ, đổi bằng thẻ vàng. Nhờ đó CLB Đà Nẵng vẫn còn đủ quân để đấu với đội khách. 

    Trận này HLV Kewell của Hà Nội cũng bị thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Hai trận kế tiếp của Hà Nội, ông không được chỉ đạo.

    Với 3 điểm có được sau chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội, CLB Đà Nẵng có tổng cộng 6 điểm, vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Có cùng 6 điểm nhưng thua hệ số phụ nên CLB Hà Nội xếp hạng 10, ngay sao CLB Đà Nẵng. 

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn











    Tin liên quan

    Sốc đội bóng rẻ bậc nhất V-League, vẫn đang ‘làm mưa làm gió’ tại Việt Nam’: Đó là…

    Sốc đội bóng rẻ bậc nhất V-League, vẫn đang ‘làm mưa làm gió’ tại Việt Nam’: Đó là…

    Dù phải chia tay một số trụ cột, đặc biệt là Olaha Mạnh Đức, SLNA lại bất ngờ thăng hoa ở V-League 2026-2027 và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Văn Hậu, Thành Chung và Văn Vĩ tái xuất Asian Cup: Hàng thủ đội tuyển Việt Nam không còn mong manh

    Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho Asian Cup 2027, lịch thi đấu thế nào?

    Khám phá thêm chủ đề

    CLB Hà Nội thất thủ trước Đà Nẵng Trung vệ trẻ nhận thẻ đỏ CLB Hà Nội CLB Đà Nẵng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận