Hình ảnh khác lạ của CLB Hà Nội

HLV K EWELL BỊ THẺ ĐỎ

Đội bóng thủ đô đang có phong độ khá tốt với 2 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng hay - đẹp trước đội mạnh CAHN ở vòng 4 vào tuần trước. Còn CLB Đà Nẵng vừa thua 2 trận liên tiếp, trong đó có thất bại rất đậm trước đội Hải Phòng với tỷ số khó tin 1-5 ở vòng 4.

Thế nhưng, hôm qua đội quân của HLV Harry Kewell không thể hiện được sức mạnh, thiếu vắng những pha tấn công sắc nét để tạo sự khác biệt. Không thể áp đảo khung thành đối thủ Đà Nẵng, CLB Hà Nội lại tự làm khó mình khi trung vệ trẻ Nguyễn Anh Tiệp bị thẻ đỏ rời sân ở phút 18 do phạm lỗi với Nguyễn Minh Hoàng. Ưu thế hơn người càng giúp đội chủ nhà chơi bóng tự tin hơn. Từ một tình huống tấn công nhanh, hàng thủ của CLB Hà Nội cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Ivan Saponjic thoát xuống đưa bóng vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất cho Đà Nẵng.

CLB Hà Nội (phải) không có phong độ tốt Ảnh: Đông Nghi

Tình huống đáng chú ý của đội Hà Nội thật đáng tiếc lại không thuộc về yếu tố chuyên môn, mà là tấm thẻ đỏ vào cuối trận dành cho HLV Kewell vì lỗi phản ứng. Cựu danh thủ của Liverpool đã có hành vi phản đối quyết liệt vì cho rằng trọng tài Nguyễn Văn Phúc đã cho trận đấu kết thúc sớm hơn số thời gian mà đáng lẽ CLB Hà Nội được hưởng.

Với phong độ thất thường như hiện tại, khi Đỗ Hoàng Hên chấn thương dài hạn, CLB Hà Nội sẽ còn gặp vô vàn khó khăn ở các vòng đấu tới (nhất là trong bối cảnh HLV Kewell không được chỉ đạo vòng 6 và vòng 7). CLB Đà Nẵng có 3 điểm quý hơn vàng, vươn lên vị trí thứ 9 với 6 điểm. Hiện tại, đội TP.Đồng Nai chỉ mới có 1 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng, nên 6 điểm có được là rất quý với CLB Đà Nẵng.

N INH B ÌNH BẤT NGỜ NGÃ NGỰA

Trên sân nhà, đội bóng xuất sắc nhất V-League tháng 9 - CLB Ninh Bình đã bất ngờ bị CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đánh bại. HLV xuất sắc nhất tháng 9 - Chu Đình Nghiêm tung ra nhân sự mạnh nhất nhưng Hoàng Đức và đồng đội đã không chơi hay như thường thấy. Các pha lên bóng của chủ nhà thường bị CLB CA TP.HCM đánh bật từ ngoài vòng 16,50 m.

Có thể nói đây là trận đấu khá hay của đội khách CA TP.HCM. Các học trò của HLV Diles Atthanasios Arthur biết cách phong tỏa Hoàng Đức nên đã tạo được thế trận an toàn. Khóa được đối thủ, CLB CA TP.HCM có cơ hội tung đòn quyết định với pha tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức khi anh đi bóng từ sân nhà rồi chuyền đẹp cho Jason Cummings ghi bàn ở phút 90 + 5, hạ gục đội Ninh Bình. Thất bại trên sân nhà, Ninh Bình rơi xuống vị trí thứ tư với 10 điểm. SLNA vẫn đứng ở vị trí nhất bảng xếp hạng với 11 điểm.