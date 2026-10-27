CLB CAHN đánh bại chủ nhà Cảng Thượng Hải: Rượt đuổi kịch tính 'như phim', chiến thắng lịch sử tại châu Á

CLB CAHN nhập cuộc ấn tượng

Dù thua 2 trận đầu tại AFC Champions League Elite (1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 trước Kashima Antlers), nhưng màn thể hiện của CLB CAHN vẫn phảng phất gam màu tích cực. Học trò HLV Alexandre Polking chơi sòng phẳng với Gamba trong hiệp 1, đồng thời có khoảng 60 phút kiểm soát thế trận và dồn ép được Kashima.

Thế nhưng, bóng đá là câu chuyện của 90 phút, hoặc thậm chí dài hơn thế. Khiếm khuyết về kinh nghiệm tác chiến cùng thể lực (phải căng sức đá nhiều giải) đã khiến CLB CAHN hụt hơi. So với 2 đội Nhật Bản, Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) là đối thủ vừa sức hơn để Quang Hải cùng đồng đội nghĩ đến 3 điểm.

Trong chuyến làm khách tại Trung Quốc lúc 17 giờ hôm nay (27.10), CLB CAHN đã nhập cuộc rất tốt. Phải đương đầu đội bóng đã lấy 4 điểm sau 2 trận đầu, nhưng học trò HLV Polking không e ngại. Với Bryan Perea, Leo Artur và Alan Sebastiao trên tuyến tấn công, CLB CAHN gây áp lực rất lớn, khiến chủ nhà rơi vào thế chống đỡ "nghẹt thở".

CLB CAHN tạo nên màn rượt đuổi tỷ số để đời tại Trung Quốc ẢNH: CLB CAHN

Ngay phút thứ 4, Artur đã tỉa bóng như đặt từ cánh phải cho Quang Vinh bứt tốc dứt điểm một chạm vọt xà. Sau đó, cánh trái của Văn Hậu, Quang Vinh cùng Artur trở thành mũi tấn công lợi hại với khả năng khoan phá ấn tượng, khiến Cảng Thượng Hải không thể đẩy cao. Nhờ kiểm soát thế trận và ban bật nhuần nhuyễn, CLB CAHN khiến chủ nhà phải gồng mình phòng ngự. Trên hàng công, Cảng Thượng Hải chỉ có Wu Lei đơn độc, không tạo được nhiều áp lực lên khung thành CLB CAHN.

Phút 35, nỗ lực của CLB CAHN được chuyển hóa thành bàn mở tỷ số. Leo Artur khởi đầu pha tấn công với pha thoát pressing mượt mà ở cánh trái, rồi luân chuyển cho Stefan Mauk xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ người Úc căng ngang như đặt cho chính Artur, để rồi số 10 chuyền dọn cỗ cho Perea đệm lòng tung lưới Cảng Thượng Hải, đưa CAHN vượt lên.

Tuy nhiên, CLB CAHN không bảo vệ được lợi thế. Phút 43, ngoại binh Prince Ampem tung cú sút xa bằng lòng trong chân phải, đưa bóng chạm chân trung vệ Frans Putros đổi hướng. Bóng vòng qua tầm với thủ môn Nguyễn Filip rồi găm thẳng góc khó, gỡ hòa 1-1 cho Cảng Thượng Hải.

Cũng như các trận trước, CLB CAHN đã làm tốt mọi khâu, trừ... dứt điểm. Cuối hiệp 1, học trò Polking mang tới xúc cảm tiếc nuối khi Artur sút dội cột dọc. Khung thành Cảng Thượng Hải đã rộng mở, nhưng bởi thiếu may mắn, đồng thời các chân sút thiếu quyết đoán, nên CLB CAHN phải rời hiệp 1 với tỷ số hòa.

Quyết tâm đến cùng

Sang hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục duy trì áp lực tấn công. Hiểu rằng bất lợi thể lực có thể khiến đội nhà bị dồn ép trong những phút cuối, nên HLV Polking yêu cầu học trò "phủ đầu" đối thủ từ sớm.

Phút 49, Bryan Perea tranh chấp dũng mãnh đoạt bóng trong chân hậu vệ Cảng Thượng Hải, rồi chuyền như đặt cho Leo Artur băng xuống. Tiền vệ mang áo số 10 rê bóng qua gần một phần ba chiều dài sân, rồi đi bóng cắt ngang trước khi sút cực hiểm góc gần trước sự bất lực của hậu vệ và thủ môn chủ nhà, đưa CLB CAHN lần thứ hai vượt lên.

Song, cũng như hiệp 1, CLB CAHN không bảo vệ được lợi thế. Phút 60, Miguel Campos tung cú sút phạt chuẩn mực ở khoảng cách 35 m gỡ hòa 2-2, không cho Nguyễn Filip cơ hội cứu thua. Cả hai bàn của Cảng Thượng Hải đều đến từ ngoài vòng cấm, xuất phát từ tỏa sáng cá nhân.

Còn ở chiều ngược lại, CLB CAHN xé lưới đối thủ bằng những pha dàn xếp tấn công bài bản, khoa học. Phút 69, lưới của Cảng Thượng Hải lần thứ ba rung lên, tiếp tục xuất phát từ tình huống triển khai đẹp mắt mà đội khách "dành tặng". Quang Vinh chuyền bóng tạo nên "đường băng" cho Artur thoát xuống ở biên trái, trước khi số 10 của CAHN căng ngang cho Perea đánh bại đối thủ bằng pha đặt lòng nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 73, Nguyễn Adou Leygley Minh phạm lỗi với tiền đạo Cảng Thượng Hải trong pha phòng ngự chống phạt góc. Trên chấm 11 m, Leonardo không thắng được thủ thành Nguyễn Filip với pha đặt lòng quá đơn giản. Trọng tài VAR sau đó cho Cảng Thượng Hải đá lại phạt đền do nhận định Filip đã để chân rời vạch vôi trước khi Leonardo chạm bóng. Nhưng ở pha sút phạt đền lần hai, Vital (người thay Leonardo sút) lại dứt điểm dội cột dọc.

CLB CAHN kiên cường bảo vệ tỷ số 3-2 trước Cảng Thượng Hải, nhờ vậy, đại diện Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử tại vòng bảng AFC Champions League Elite. Với 3 điểm sau 3 trận, CLB CAHN tạm vươn lên hạng 11, thắp sáng trở lại cơ hội đoạt vé đi tiếp.



