Diện mạo mới rực rỡ của U.23 Việt Nam

Kỳ vọng mới đặt trên vai U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam thế hệ 2003 - 2004 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đoạt ngôi vương U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và giành hạng ba U.23 châu Á 2026. Đây là thế hệ U.23 thành công bậc nhất, với thành tích toàn diện chỉ đứng sau lứa 1997 (á quân châu Á 2018 và vô địch SEA Games 30).

Chiến tích của U.23 Việt Nam lứa cũ có thể trở thành áp lực cho lứa mới, khi thế hệ 2005 trở đi bắt đầu bước lên kế cận.

Trong đội hình đoạt hạng ba châu Á 2026, lứa U.23 tới chỉ còn 5 cầu thủ, gồm các thủ môn Văn Bình, Đình Hải, tiền vệ Công Phương, Văn Thuận và tiền đạo Lê Phát. Để tránh "đứt gãy thế hệ", cuộc sàng lọc để xây dựng U.23 Việt Nam lứa mới đã bắt đầu ngay từ bây giờ.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) thành công vang dội ở giải trẻ 2 năm qua ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Kim Sang-sik đã có trong tay bộ đôi tuyển thủ quốc gia Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cả hai vẫn ở độ tuổi U.23, trong đó Minh Hoàng 19 tuổi, còn Đăng Khoa 20 tuổi, đủ điều kiện khoác áo giải trẻ trong 2 năm tới. Bộ đôi Việt kiều của CLB Công an TP.HCM được "thăng cấp" lên khoác áo tuyển quốc gia nhờ màn thể hiện tốt ở lượt về V-League mùa trước (trong đó Minh Hoàng ghi 7 bàn). Tuy nhiên, khi Minh Hoàng và Đăng Khoa vẫn đang ở giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, bộ đôi này sẽ sớm về U.23 để chứng minh bản thân rõ nét hơn tại các giải trẻ, rồi tạo bàn đạp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tứ kết (chỉ dừng bước trước U.23 Hàn Quốc với nửa đội hình đang đá tại châu Âu) với nhiều "ngọc thô" tiềm năng như hậu vệ Tuấn Khải (Huế) hay tiền vệ Quang Vinh (SLNA).

Mùa này, Quang Vinh đang chơi tốt tại đội bóng xứ Nghệ với 3 bàn từ đầu mùa, trong đó có 2 siêu phẩm cứa lòng vào lưới Hà Nội và Hà Tĩnh. Cũng trong màu áo SLNA, tiền vệ Abdel-Amine Trần Đức Vinh cũng chơi rất ổn định với 389 phút từ đầu giải (đá 5 trận), ghi 1 bàn.

Trần Đức Vinh (trái) là Việt kiều tiềm năng cho U.23 lứa mới ẢNH: CLB SLNA

Khi có quốc tịch Việt Nam, Đức Vinh là lựa chọn tiềm năng HLV Kim Sang-sik có thể cân nhắc. Việt kiều gốc Pháp có chân trái cực khéo, cùng tư duy cầm nhịp, kiến tạo sắc bén. Anh cùng Thành Trung (Ninh Bình, cựu tuyển thủ U.19 Bulgaria) hứa hẹn tạo nên tuyến tiền vệ có khả năng kiểm soát tốt.

Xây dựng đội hình

Trước khi tạo nên tiếng vang ở giải Đông Nam Á lẫn châu Á, ban đầu U.23 Việt Nam thực tế không được kỳ vọng nhiều.

Dù vậy, nhờ chiến lược tập huấn, tuyển chọn lực lượng hợp lý kết hợp triết lý chơi đề cao tinh thần tập thể, HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh đã tạo nên đội tuyển trẻ đủ năng lực thắng Thái Lan, Indonesia, UAE hay Hàn Quốc.

Nhiều người có thể ngạc nhiên khi nhìn U.23 Việt Nam tranh chấp sòng phẳng với U.23 Jordan, hay thắng U.23 UAE, U.23 Hàn Quốc trong cuộc đua thể lực nghẹt thở hồi đầu năm. Nhưng, đó là quả ngọt của vụ mùa mà cả nền bóng đá Việt Nam đã cùng gieo trồng.

Chất lượng đào tạo trẻ tăng vượt bậc nhờ khoa học, dinh dưỡng, cùng giáo án huấn luyện cập nhật từ quốc tế tại nhiều trung tâm như PVF, Viettel, HAGL, Hà Nội... cũng giúp thầy Kim có "mỏ ngọc" tiềm năng. Tất nhiên, khó đòi hỏi lứa nào của U.23 Việt Nam cũng hay. Bóng đá Việt Nam chưa ở đẳng cấp của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Uzbekistan để "đánh đâu thắng đấy" tại các giải trẻ. Song với nền móng trẻ vững vàng, ông Kim luôn sẵn có lực lượng kế cận để làm mới đội tuyển.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) cần gom góp kinh nghiệm trong từng trận đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi lứa cũ hoàn thành sứ mệnh, lứa mới có nhiệm vụ rèn luyện cho hai mục tiêu quan trọng: SEA Games 33 và U.23 châu Á 2028.

Trong đó trọng tâm tiếp tục dồn cho đấu trường châu Á. Năm 2018, khi giải U.23 châu lục đóng vai trò vòng loại Olympic Los Angeles 2028 (chỉ 2 đội vô địch, á quân U.23 châu Á được dự Olympic), các đội sẽ mang tới lực lượng U.23 đẳng cấp và ưu tú nhất.

Thử thách cho U.23 Việt Nam sẽ lớn hơn. Song trước hết, thầy trò ông Kim phải vượt qua vòng loại vào năm sau đã.

Giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai, với 3 trận gặp Thái Lan (19 giờ ngày 10.11), Singapore (19 giờ ngày 12.11) và Qatar (19 giờ ngày 14.11) là màn tập dượt quan trọng để quyền HLV Đinh Hồng Vinh (người thay ông Kim tạm thời dẫn dắt U.23) xây dựng lối chơi và định hình bộ khung tiềm năng cho năm sau.