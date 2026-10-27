U.23 Việt Nam chốt ngày đấu U.23 Thái Lan, bầu Đức gửi thông điệp đặc biệt

U.23 Việt Nam tái ngộ người Thái tại Gia Lai

Lễ công bố hợp tác tổ chức giải giao hữu quốc tế U.23 diễn ra sáng 27.10 tại Hà Nội. Đây là sân chơi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở VH-TT-DL Tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức. Bên cạnh U.23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore. 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp "kỳ phùng địch thủ" U.23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10.11. Sau đó gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11, gặp U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11. Các trận đấu diễn ra tại sân Pleiku, Gia Lai.

U.23 Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tứ kết ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 8.11 để chuẩn bị tham dự giải. Với sự góp mặt của các đội chất lượng, giải đấu là cơ hội để U.23 Việt Nam đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U.23 châu Á 2028.

Màn thư hùng U.23 Thái Lan là một trong những trận đấu được mong chờ nhất. U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik từng thắng Thái Lan 3-2 ở trận chung kết SEA Games 33 ngay trên sân Rajamangala vào tháng 12.2025. Ở những lần so tài trong 9 năm qua, U.23 Việt Nam bất bại trước người Thái, dù ở bất kỳ sân chơi nào. Tuy nhiên, U.23 Thái Lan với lối chơi kiểm soát, ban bật kỹ thuật vẫn là chướng ngại lớn cho U.23 Việt Nam ở giải này.

Tương tự, U.23 Qatar cũng là tập thể đáng gờm với sức mạnh đan xen sự tinh tế, ngẫu hứng đặc trưng Tây Á. Còn U.23 Singapore là ẩn số khó lường.

Ngày hội bóng đá tại Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Ý, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai chia sẻ: "Giải U.23 quốc tế 2026 không chỉ tạo ra sân chơi để các đội cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, mà Gia Lai còn có thể giới thiệu văn hóa địa phương đến người hâm mộ, du khách trong và ngoài nước. Mỗi CĐV, du khách là một sứ giả, cầu nối để Gia Lai đưa những nét đẹp truyền thống đến với bạn bè quốc tế".

Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL, đơn vị đồng tổ chức giải U.23 quốc tế 2026, nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, thông qua sự phối hợp với VFF, chúng tôi đã mời 3 đội mạnh gồm Thái Lan, Singapore và Qatar đến dự giải. Sân chơi sẽ hấp dẫn, với trận khai mạc U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan. Đây là hai đội kỳ phùng địch thủ luôn tạo ra sức nóng rất lớn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn ở giải năm nay.

Ngoài ra, Gia Lai đang vào mùa đẹp, với 19, 20 độ C, với mùa hoa dã quỳ, lễ hội cồng chiêng thu hút du khách. Bầu Đức cũng muốn gửi lời mời đến các cơ quan báo chí, truyền thông cùng đông đảo khán giả hãy đến Gia Lai thưởng thức giải đấu, tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây và có kỷ niệm đẹp mang về.

U.23 Việt Nam thế hệ 2003 - 2004 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đoạt ngôi vương U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và giành hạng ba U.23 châu Á 2026. Đây là thế hệ U.23 thành công bậc nhất, với thành tích toàn diện chỉ đứng sau lứa 1997 (á quân châu Á 2018 và vô địch SEA Games 30).

Trong đội hình đoạt hạng ba châu Á 2026, lứa U.23 tới chỉ còn 5 cầu thủ, gồm các thủ môn Văn Bình, Đình Hải, tiền vệ Công Phương, Văn Thuận và tiền đạo Lê Phát.

Thủ môn Văn Bình là một trong những điểm tựa của U.23 Việt Nam thế hệ mới ẢNH: TED TRẦN TV

Sau khi lứa cũ hoàn thành sứ mệnh, lứa mới có nhiệm vụ rèn luyện cho hai mục tiêu quan trọng: SEA Games 34 và U.23 châu Á 2028.

Trong đó trọng tâm tiếp tục dồn cho đấu trường châu Á. Năm 2028, khi giải U.23 châu lục đóng vai trò vòng loại Olympic Los Angeles 2028 (chỉ 2 đội vô địch, á quân U.23 châu Á được dự Olympic), các đội sẽ mang tới lực lượng U.23 đẳng cấp và ưu tú nhất.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), á quân nhận 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng), đội hạng ba nhận 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng). Các giải cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).