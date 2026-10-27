Thêm kênh phát trực tiếp Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam: VTV nhập cuộc, song hành cùng TV360

Sau khi nền tảng TV360 công bố phát trọn vẹn các trận đấu của Asian Cup 2027, bao gồm các trận đấu có đội tuyển Việt Nam và các trận còn lại, VTV cũng chính thức sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn thưởng thức và cổ vũ cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên cả sóng truyền hình lẫn nền tảng số.

Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, ở bảng E, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn hành trình bằng cuộc đối đầu UAE lúc 20 giờ 30 phút ngày 11.1.2027 tại Riyadh. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục chạm trán Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút ngày 15.1, cũng tại Riyadh. Đến ngày 20.1, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Jeddah để gặp Yemen lúc 20 giờ 30 phút trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, có thể mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp.

Lịch thi đấu Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Asian Cup 2027 vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng cuộc đua ở bảng E đã bắt đầu nóng lên từ những trận đấu chuẩn bị. Hàn Quốc chọn những đối thủ mạnh để thử sức. UAE vừa có hành trình tiến đến trận chung kết Cúp vùng Vịnh. Còn Yemen thậm chí tìm đến một đại diện Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đây là những tín hiệu cho thấy hành trình tại Qatar không hề dễ dàng.

Yemen tìm cách giải bài toán Việt Nam

Trong 3 đối thủ cùng bảng, Yemen đang có những bước chuẩn bị đáng chú ý. Theo kế hoạch, đội tuyển Yemen sẽ đá 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 11, lần lượt gặp Bahrain ngày 14.11 và Malaysia ngày 17.11. Cả 2 trận dự kiến diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Đặc biệt, trận gặp Malaysia được báo chí Yemen đánh giá cao bởi đây là đại diện Đông Nam Á, có những nét tương đồng nhất định với bóng đá Việt Nam. Thông qua cuộc thử sức này, Yemen hy vọng có thêm dữ liệu để xây dựng phương án đối phó với thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup 2027. Trước đó, đội tuyển Yemen đã trải qua một kỳ Cúp vùng Vịnh không như mong đợi. Họ thua UAE 0-4, thua Qatar 0-1 và chỉ có một chiến thắng trước Bahrain với tỷ số 5-2.

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

Giành 3 điểm sau 3 trận, Yemen xếp thứ 3 bảng B và phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Kết quả ấy càng khiến đội bóng Tây Á cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho Asian Cup, nơi họ đặt mục tiêu tránh một lần nữa phải chia tay giải đấu quá sớm.

Đáng chú ý, Yemen sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối bảng E, ngày 20.1.2027. Nếu cục diện bảng đấu diễn ra sít sao, đây hoàn toàn có thể trở thành cuộc đối đầu quyết định cơ hội giành vé vào vòng knock-out của cả 2 đội.

UAE có cú hích lớn, Hàn Quốc chọn đối thủ mạnh để "khởi động"

Nếu Yemen đang tìm cách cải thiện phong độ, UAE lại bước vào giai đoạn chuẩn bị với sự tự tin sau thành tích á quân Cúp vùng Vịnh. Tại giải đấu hồi tháng 9, UAE lần lượt đánh bại Yemen 4-0, Bahrain 3-0 và hòa Qatar 1-1 để đứng đầu bảng B.

Ở bán kết, đội bóng này tiếp tục vượt qua Oman với tỷ số 1-0, trước khi để thua chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-2 trong trận chung kết. 5 trận đấu liên tiếp trước các đối thủ trong khu vực giúp UAE có thêm cơ hội thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện cách vận hành đội hình và đánh giá những phương án chiến thuật cho Asian Cup 2027. Đội bóng Tây Á dự kiến tiếp tục có ít nhất 1 trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11.

Đội tuyển UAE vừa vào đến trận chung kết Cúp vùng Vịnh ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Hàn Quốc, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E, cũng không chọn những bài kiểm tra dễ dàng. Đội bóng xứ kim chi đã lên lịch gặp Ả Rập Xê Út ngày 13.11 và Qatar ngày 17.11, đều tại Doha, Qatar. Đây là 2 cuộc thử sức đáng chú ý, khi cả Ả Rập Xê Út lẫn Qatar đều là những đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Bên cạnh việc hoàn thiện chuyên môn, HLV Robert Moreno còn phải giải quyết những vấn đề nội bộ liên quan đến Son Heung-min và một số cầu thủ, nhằm giúp đội tuyển Hàn Quốc có sự chuẩn bị ổn định nhất.

Với đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc rõ ràng là thử thách lớn. Nhưng UAE, với phong độ vừa thể hiện ở Cúp vùng Vịnh, cũng là đối thủ không thể xem nhẹ. Trong lúc các đối thủ liên tục thử nghiệm đội hình, HLV Kim Sang-sik cũng đã trở lại Việt Nam ngày 24.10, sau kỳ nghỉ phép ngắn tại quê nhà Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban huấn luyện, trong đó có việc theo dõi sát quá trình chuẩn bị của Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trong khi đó, đội tuyển Yemen thi đấu không thành công tại Cúp vùng Vịnh ẢNH: REUTERS

Những thông tin về lối chơi, nhân sự và phong độ của từng đối thủ sẽ là cơ sở để ban huấn luyện xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Sau FIFA ASEAN Cup, Asian Cup 2027 được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm tới.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với FIFA ASEAN Cup, với hy vọng đạt kết quả tốt tại sân chơi châu lục.