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    Bắt tay Mitsubishi, Honda làm xe bán tải đầu tiên dành cho thị trường Đông Nam Á

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường
    Dựa trên cơ sở hợp tác với Mitsubishi, Honda sẽ phát triển một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới, dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, dự kiến sẽ sản xuất tại Thái Lan và bắt đầu mở bán từ năm 2028.

    Sau nhiều năm bỏ ngỏ phân khúc xe bán tải tại thị trường Đông Nam Á, Honda đang chuẩn bị gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc này. Theo truyền thông Nhật Bản, Honda và Mitsubishi đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển một mẫu xe bán tải mang thương hiệu Honda dựa trên nền tảng của mẫu Mitsubishi Triton.

    Honda hiện vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về thỏa thuận hợp tác này nhưng hãng Nhật Bản cho biết mẫu xe bán tải mới của hãng sắp được phát triển dự kiến sẽ được bán tại thị trường Đông Nam Á vào năm 2028.

    Sự hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên, vì Honda sẽ có sản phẩm mới để gia nhập vào phân khúc vốn vẫn còn bỏ ngỏ; trong khi Mitsubishi có thể tăng sản lượng, công suất tại nhà máy sản xuất của hãng ở Thái Lan.

    Bắt tay Mitsubishi, Honda làm xe bán tải đầu tiên dành cho thị trường Đông Nam Á - Ảnh 1.

    Honda và Mitsubishi đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển một mẫu xe bán tải mang thương hiệu Honda dựa trên nền tảng của mẫu Mitsubishi Triton

    Ảnh: PAULTAN

    Nhiều khả năng, Mitsubishi sẽ sản xuất xe bán tải của Honda tại nhà máy Laem Chabang ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Đây cũng là địa điểm Mitsubishi đang sản xuất các phiên bản Triton để cung ứng cho thị trường Đông Nam Á cũng như các quốc gia khác trên thế giới.

    Honda thực tế không phải là thương hiệu quá xa lạ trên thị trường xe bán tải. Bởi dù bỏ trống thị trường bán tải tại Đông Nam Á nhưng Honda đã và đang sản xuất, phân phối mẫu Ridgeline tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Ridgeline là mẫu xe có cấu trúc liền khối (monocoque), trong khi mẫu xe bán tải Honda dự kiến dành riêng cho thị trường ASEAN sẽ sử dụng cấu trúc khung gầm rời.

    Trong một thông cáo chung từng đưa ra trước đây, Honda và Mitsubishi cho biết họ đã và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau dựa trên quan hệ đối tác chiến lược được ghi trong Biên bản ghi nhớ (MoU) ký ngày 1.8.2024. Biên bản này được Honda, Mitsubishi và Nissan ký kết vài tháng trước khi một biên bản ghi nhớ khác liên quan đến khả năng sáp nhập được soạn thảo vào tháng 12.2024, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ.

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