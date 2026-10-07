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    XeThị trường

    Bất chấp doanh số giảm, xe bán tải hút khách nhất Việt Nam vẫn tăng giá

    Bá Hùng
    Bá Hùng
    Bất chấp doanh số bán sụt giảm trong những tháng gần đây, mẫu xe bán tải hút khách nhất Việt Nam - Ford Ranger vẫn được Ford tăng giá bán với một số phiên bản, đưa giá khởi điểm của mẫu xe này lên mức 726 triệu đồng.

    Trong bối cảnh sức mua trên thị trường liên tục biến động, cạnh tranh ngày càng gia tăng cùng áp lực tồn kho khi thời gian bán hàng trôi về những tháng cuối năm… nhiều mẫu mã tiếp tục lao vào ưu đãi, giảm giá; mẫu xe bán tải hút khách nhất Việt Nam - Ford Ranger lại đi ngược xu hướng.

    Theo đó, mới đây Ford Việt Nam vừa áp dụng bảng giá mới cho dòng Ford Ranger, trong đó ba phiên bản sử dụng động cơ dầu 2.0L gồm XLS 4x2, XLS 4x4 và Wildtrak 4x4 đồng loạt tăng giá. Cụ thể, Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT có giá mới 726 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với trước. Bản XLS 2.0L 4x4 AT cũng tăng 19 triệu đồng, lên mức 795 triệu đồng. Trong khi bản Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT tăng tới 24 triệu đồng, từ 949 triệu lên 973 triệu đồng. Với một số tùy chọn màu ngoại thất, khách hàng còn phải trả thêm 8 triệu đồng.

    Bất chấp doanh số giảm, xe bán tải hút khách nhất Việt Nam vẫn tăng giá- Ảnh 1.

    Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT và XLS 2.0L 4x4 AT tăng giá thêm 19 triệu đồng từ tháng 10.2026

    Ảnh: BÁ HÙNG

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ford Ranger vẫn đang dẫn đầu doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam nhưng đồng thời cũng vấp phải thách thức khá lớn đến từ sự thay đổi của các đối thủ cạnh tranh. Dù vẫn là cái tên hút khách nhất phân khúc này nhưng thực tế từ đầu năm đến nay, không ít lần Ford Ranger để Toyota Hilux, Mitsubishi Triton vượt mặt về doanh số bán hàng theo tháng. Mới đây, vào tháng 8.2026 Ford Ranger chỉ bán được 729 xe, xếp sau Mitsubishi Triton (đạt 1.145 xe).

    Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2026, Ford Ranger với 8.688 xe bán ra vẫn đang giữ vững vị thế mẫu xe bán tải hút khách nhất thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, doanh số Ford Ranger ít hơn 2.206 xe, tương đương mức giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Đợt điều chỉnh khiến giá bán Ford Ranger tại Việt Nam lần này tiếp tục đưa nằm Ranger ở nhóm cao trong phân khúc bán tải. Hiện dải sản phẩm Ranger trải từ 726 triệu đến 1,448 tỉ đồng, chưa bao gồm các chi phí đăng ký, đăng kiểm và lăn bánh. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp như Toyota Hilux và Mitsubishi Triton có giá khởi điểm thấp hơn.

    Bất chấp doanh số giảm, xe bán tải hút khách nhất Việt Nam vẫn tăng giá- Ảnh 2.

    Sau 8 tháng đầu năm 2026, doanh số Ford Ranger ít hơn 2.206 xe, tương đương mức giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái

    Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

    Ford Ranger không phải mẫu bán tải đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nhưng đã trở thành một trong những sản phẩm định hình thị trường xe bán tải. Mẫu xe này không chỉ được nhóm khách hàng lựa chọn sử dụng để chở hàng, phục vụ công việc mà còn hút nhóm khách mua xe dùng cá nhân, gia đình.

    Ford Ranger hiện có nhiều phiên bản, từ cấu hình phục vụ nhu cầu cơ bản đến các bản cao cấp thiên về tiện nghi và khả năng vận hành. Trong đó, các phiên bản Ranger XLS 2.0L được xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng mua bán tải để sử dụng hằng ngày.

    Với vị thế dẫn đầu doanh số, việc Ford Ranger tăng giá được xem là một diễn biến đáng chú ý của thị trường xe bán tải Việt Nam trong tháng 10, nhất là khi phân khúc này đang có thêm những lựa chọn mới và sự cạnh tranh ngày càng rõ nét.

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