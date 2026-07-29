Xe bán tải số sàn tại Việt Nam ngày càng ít lựa chọn

Từng là một trong những phân khúc sôi động với nhiều lựa chọn, thị trường xe bán tải tại Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu sản phẩm. Nếu như cách đây khoảng 5 - 10 năm, hầu hết các mẫu xe bán tải gia nhập thị trường Việt Nam đều được các hãng phân phối với cả hai tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động nhằm đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau, thì hiện nay phiên bản số sàn ngày càng hiếm.

Điều này phần nào phản ánh rõ sự thay đổi về thị hiếu của người dùng cũng như chiến lược kinh doanh của các hãng xe ở một phân khúc ô tô có tính đặc thù như xe bán tải.

Toyota Hilux bám sát Ford Ranger, phân khúc xe bán tải ngày càng kịch tính

Xe bán tải số sàn dần biến mất

Xe bán tải vốn được xem là dòng xe đặc thù tại Việt Nam với phần lớn các mẫu mã sở hữu ca-bin kép, hai hàng ghế tương tự một số dòng ô tô du lịch nhưng có thêm thùng hàng phía sau. Chính sự khác biệt này giúp xe bán tải đáp ứng đồng thời nhu cầu chở người và chở hàng, phù hợp với cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Xe bán tải vốn được xem là dòng xe đặc thù tại Việt Nam với phần lớn các mẫu mã sở hữu ca-bin kép hai hàng ghế và thùng hàng ở phía sau Ảnh: Bá Hùng

Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, các hãng xe thường cung cấp cả phiên bản số sàn và số tự động. Phiên bản số sàn thường có giá bán thấp hơn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng so với bản số tự động, hướng đến nhóm khách hàng mua xe để phục vụ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa hoặc thường xuyên di chuyển tại khu vực đồi núi, công trường.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, xu hướng này đã thay đổi khá nhanh. Mazda BT-50 từng được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam với cả bản số sàn và số tự động có giá bán cạnh tranh. Tuy nhiên, mẫu xe này đã rút khỏi thị trường Việt Nam khoảng 2 năm nay.

Ford Ranger - mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam, mới đây cũng được Ford Việt Nam tái cơ cấu danh mục xe. Dù bổ sung nhiều phiên bản nhằm mở rộng nhóm khách hàng, Ford lại loại bỏ phiên bản số sàn Ranger XL 2.0 MT 4x4. Thông tin về phiên bản số sàn Ranger XL 2.0 MT 4x4 không còn xuất hiện trong danh mục xe Ford Ranger tại Việt Nam. Một số đại lý phân phối của Ford tại Việt Nam cũng cho biết đã không còn phân phối phiên bản này.

Cấu hình bản Ranger XL 2.0 MT 4x4 không còn xuất hiện trong danh mục xe Ford Ranger tại Việt Nam Ảnh: Ford

Tương tự, Mitsubishi Triton hiện chỉ còn ba phiên bản, gồm Triton 2WD AT GLX, Triton 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete có giá từ 655 - 924 triệu đồng nhưng đều sử dụng hộp số tự động. Nissan Navara cũng được phân phối với ba phiên bản, song không còn lựa chọn số sàn như trước.

Hiện nay, trong tổng số 5 mẫu xe bán tải đang phân phối chính hãng tại Việt Nam, chỉ còn Toyota Hilux và Isuzu D-Max duy trì phiên bản số sàn. Trong đó, Toyota Hilux chỉ còn một phiên bản sử dụng hộp số sàn 6 cấp có giá đề xuất 632 triệu đồng bên cạnh hai phiên bản số tự động có giá từ 706 - 903 triệu đồng. Isuzu D-Max cung cấp hai phiên bản số sàn gồm bản dẫn động một cầu và bản dẫn động hai cầu với giá 650 - 656 triệu đồng.

Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng Việt Nam muốn mua xe bán tải số sàn hiện chỉ còn rất ít sự lựa chọn so với trước đây.

Vì sao các hãng xe đồng loạt bỏ phiên bản số sàn?

Phần lớn các nhà sản xuất, phân phối như Ford, Mitsubishi… đều không chia sẻ lý do về việc loại bỏ bản số sàn ra khỏi danh mục phiên bản xe bán tải tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phiên bản số sàn không đóng góp quá nhiều về mặt doanh số bán của một số dòng xe bán tải.

Trong tổng số 5 mẫu xe bán tải hiện đang phân phối chính hãng tại Việt Nam, chỉ còn Toyota Hilux và Isuzu D-Max duy trì phiên bản số sàn Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, cũng có những nguyên nhân khác khiến xe bán tải số sàn dần lụi tàn tại thị trường Việt Nam. Nếu như trước đây, khách hàng mua xe bán tải chủ yếu phục vụ công việc, vận chuyển hàng hóa hoặc khai thác kinh doanh thì hiện nay dòng xe này ngày càng được sử dụng như xe gia đình. Nhiều người mua xe bán tải để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, du lịch cuối tuần hoặc dã ngoại. Điều này khiến các tiêu chí về sự thoải mái, khả năng vận hành và tính tiện nghi được đặt lên hàng đầu.

Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, hộp số tự động mang lại trải nghiệm lái nhẹ nhàng hơn, giảm đáng kể sự mệt mỏi khi phải thường xuyên côn - số trong tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh đó, khoảng cách giá giữa phiên bản số sàn và số tự động hiện không còn quá lớn như trước. Với mức chênh lệch chỉ vài chục triệu đồng, nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn bản số tự động để đổi lấy sự tiện lợi trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài yếu tố nhu cầu thị trường, doanh số bán thấp cũng khiến các hãng xe không còn mặn mà duy trì phiên bản số sàn.

Khách mua xe bán tải hiện không còn ưa chuộng bản số sàn Ảnh: Bá Hùng

Trong nhiều năm gần đây, tỷ trọng tiêu thụ các phiên bản số sàn trong phân khúc xe bán tải liên tục giảm. Không ít đại lý cho biết lượng khách hỏi mua xe bán tải số sàn hiện rất ít, trong khi phần lớn đơn hàng tập trung vào các phiên bản số tự động. Việc duy trì thêm một phiên bản có doanh số thấp đồng nghĩa doanh nghiệp phải phát sinh thêm chi phí sản xuất, nhập khẩu, tồn kho, đào tạo kỹ thuật và cung ứng phụ tùng. Vì vậy, loại bỏ phiên bản số sàn giúp hãng xe tối ưu danh mục xe cũng như giảm chi phí vận hành.

Ngoài ra, các mẫu xe bán tải đời mới ngày càng bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái, hệ thống an toàn chủ động và các tính năng kết nối thông minh. Phần lớn các công nghệ này được tối ưu để hoạt động cùng hộp số tự động, khiến việc phát triển đồng thời phiên bản số sàn trở nên kém hiệu quả hơn.